Театральный проект Насти Паутовой проведет открытую репетицию в Александринском театре

«Пиявки» — это квази-документальная читка по реальным дневниковым записям режиссера, автора блога llllllll1111lllllllll и лауреата премии ТОП50 Собака.ru Насти Паутовой, сделанным во время первых в ее жизни похорон близкого человека. Сюжет строится вокруг трех дней в деревенской избе, где стоит гроб с бабушкой, а вокруг — «псалтырь, ссоры, жареные котлеты и сорок раз "Господи, помилуй"».

«История о том, как живое горе сталкивается с мертвым ритуалом, и о том, что остается за скобками официального прощания: личная боль, абсурд бытовых ссор и невозможность быть собой, когда "так положено"», — описывает замысел автор.

В проекте задействованы пять актеров (Валерия Микляева, Александр Фонарев, Александра Маркина, Анна Шельпякова и сама Паутова), декорации для него — минимальные, а в качестве музыкального оформления выбраны живое акапельное пение и баян в руках у Романа Иванова. Художником по свету выступит Наташа Тузова.