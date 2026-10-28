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Театральный проект Насти Паутовой проведет открытую репетицию в Александринском театре

povod.ovod на Новой сцене — надо быть!

«Пиявки» — это квази-документальная читка по реальным дневниковым записям режиссера, автора блога llllllll1111lllllllll и лауреата премии ТОП50 Собака.ru Насти Паутовой, сделанным во время первых в ее жизни похорон близкого человека. Сюжет строится вокруг трех дней в деревенской избе, где стоит гроб с бабушкой, а вокруг — «псалтырь, ссоры, жареные котлеты и сорок раз "Господи, помилуй"».

«История о том, как живое горе сталкивается с мертвым ритуалом, и о том, что остается за скобками официального прощания: личная боль, абсурд бытовых ссор и невозможность быть собой, когда "так положено"», — описывает замысел автор.

В проекте задействованы пять актеров (Валерия Микляева, Александр Фонарев, Александра Маркина, Анна Шельпякова и сама Паутова), декорации для него — минимальные, а в качестве музыкального оформления выбраны живое акапельное пение и баян в руках у Романа Иванова. Художником по свету выступит Наташа Тузова.

Режиссер и лит-мемолог Анастасия Паутова — об эстетике нулевых, кожаной куртке отца и фэшн-уловках интроверта

Сейчас в репертуаре povod.ovod два спектакля Анастасии: «Мать» по тексту британского драматурга Марка Равенхилла и «Меланхолия» по одноименному киносценарию Ларса фон Триера. Всего в команде 27 человек, а сам проект ищет площадку — подробнее об этом мы писали здесь

Открытия репетиция «Пиявок» пройдет 6 и 7 ноября в Медиацентре Новой сцены Александринского театра.

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