На какие спектакли сходить в апреле в Петербурге: гастроли МХТ (Хабенский! Цискаридзе! Мороз!), «На дне» Додина и читка Горчилина

А еще фестиваль Dance Open, инсценировка романа Гузели Яхиной «Эйзен», гастроли Белградского драматического театра и Театра Моссовета, «Ивонна, принцесса Бургундская» Хуго Эрикссена и «балет на плечах» в исполнении Гуанчжоуской акробатической труппы — Собака.ru рассказывает о главных премьерах апреля, которые точно стоит увидеть.
ГЛАВНОЕ
Николай Цискаридзе
Гастроли МХТ имени Чехова (18+)
Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова и Александринский театр
Когда: до 25 апреля
Худрук театра Константин Хабенский везет в Петербург семь спектаклей со звездными составами: детектив «8 разгневанных женщин» (Мороз! Чиповская! Эрнст!), булгаковский трагифарс «Кабала святош» с участием Цискаридзе, драму по прозе Кочергина «Жизель Ботаническая», литературные изыскания Гришковца «Винни-Пуховские чтения», вампиловскую классику «Старший сын», истории о людях и животных «Жил. Был. Дом.» и рассказ про возрождение угасшей любви «Осень».
Молодая студия Льва Додина
«На дне» (16+)
Где: МДТ — Театр Европы
Когда: 9, 10 и 21 апреля
Пьеса, столь же хрестоматийная, как «Вишневый сад» или «Ревизор». Все ее вроде бы знают, видели, слышали, читали. Ставят ее так же часто, как Чехова или Гоголя. А вот Лев Додин удивительным образом до сих пор избегал этого опыта: Горький вообще ни разу не попадал в орбиту внимания художественного руководителя МДТ. Но, видимо, настало наконец его время, и актеры появились соответствующие — в будущей постановке задействуют Молодую студию.
«Свадебка»
Фестиваль балета Dance Open (12+)
Где: Александринский театр
Когда: с 4 по 17 апреля
В афишу юбилейного XXV сезона одного из главных танцевальных форумов Европы вошли шесть новинок из России, Франции, Испании, Китая, Мексики и Венгрии: от триллера по Агате Кристи до хип-хоп-экзерсисов. Подробнее о хайлайтах программы читайте в гиде, который худрук фестиваля Екатерина Галанова составила специально для Собака.ru.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«На заре жизни»
«На заре жизни» (12+)
Где: Малый театр кукол
Когда: 3 апреля
Режиссер Ксения Проценко выбрала для своего спектакля совершенно неожиданный и уж точно мало кому известный документальный материал — мемуары педагога и писательницы Елизаветы Водовозовой, ученицы Константина Ушинского. Через частные сюжеты (жизнь в уездном городке Поречье Смоленской губернии, смерть отца и семерых сестер и братьев во время эпидемии холеры, переезд в большой город, учебу в Смольном институте, участие в молодежных кружках) проступает панорама жизни Российской империи середины XIX века.
Возможно ли выстоять в сложившихся обстоятельствах, когда одно другого тяжелее? Каким должно быть подлинное образование? Изменится ли ситуация с повсеместным насилием? В поисках ответов на все эти вопросы задействуют не только актеров и кукол, но и механические вертепные ящики.
«Эйзен»
«Эйзен» (18+)
Где: «Узел»
Когда: 3 и 4 апреля
В сентябре 2025-го в рамках лаборатории Никиты Кобелева «Театр вне театра» любитель экстраординарного материала и кричащей формы Роман Муромцев создал эскиз к последнему роману-буфф Гузели Яхиной «Эйзен». Спустя полгода постановка вошла в репертуар «Узла», и мы наконец увидим, как режиссер справился с вольным изложением биографии Сергея Эйзенштейна.
«Рехаб»
«Рехаб» (18+)
Где: Невидимый театр
Когда: 4 апреля
Любая аддикция в конечном итоге оказывается разрушительной, а в иных случаях и фатальной для того, кто с ней не справляется. Актерский секстет — Арина Лыкова, Коля Куглянт, Аня Шамина, Мария Коркодинова, Анастасия Колесина, Алессандра Джунтини — основываясь на документальных рассказах, попробует разобраться в причинах возникновения пагубного пристрастия, а также почему одни оказываются подвержены ему вплоть до полного разрушения личности, а другие — нет, и как общество воспринимает такую зависимость. В спектакле частично будут задействованы носители опыта.
Александр Горчилин
«Это есть это» (18+)
Где: Музей ОБЭРИУ
Когда: 4 и 5 апреля
Летом 2025 года мы охотились за билетами на читку Александра Горчилина по повести Куприна «Звезда Соломона». На этот раз будет возможность оценить фантасмагоричный байопик о Данииле Хармсе, собранный из цитат и абстрактных образов. Бонус: в читке сыграет Василий Михайлов, автор музыкального проекта «Бомба-Октябрь» и актер из фильма «Здесь был Юра».
«Бег»
«Бег» (16+)
Где: Городской театр
Когда: 6 и 12 апреля
«Они словно заперты в лимбе: им не попасть ни в рай, ни в ад, и даже чистилище не для них. Предоставлены они самим себе, но и друг с другом им уже не ужиться», — так о героях булгаковской пьесы говорят авторы премьеры. Сюжет представляет собой восемь сюрреалистичных сцен из жизни эмигрантов, бежавших от событий Гражданской войны.
«1984»
Фестиваль «Встречи в России» (18+)
Где: «Балтийский дом»
Когда: с 8 по 12 апреля
От Парижа до Алматы — такая широкая география театров окажется представлена на площадке «Балтийского дома». Идем изучать инсценировки стихотворений Цветаевой, воспоминаний Ариадны Эфрон, «1984» Оруэлла, «Ямы» Куприна, «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина, «Женитьбы» Гоголя и «Звериных историй» Нигро.
«Маяковский. Встреча»
«Маяковский. Встреча» (16+)
Где: «Сообщество», Новая Голландия
Когда: 10 и 11 апреля
Режиссер Даниил Романов объединил инсценировку воспоминаний о поездке Владимира Маяковского в Свердловск, а также читку фрагментов из его произведений «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» и «Человек». В главной роли — актер МХТ имени Чехова Алексей Кирсанов (вы можете помнить его как Бориса Рыжего в постановке «Б.Р.» 2025 года!).
Анна Блинова, Дмитрий Лысенков, Тихон Жизневский
«Ивонна, принцесса Бургундская» (16+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 10, 11, 12 апреля
Витольд Гомбрович написал эту пьесу в 1938-м. В России о ней узнали спустя более чем полвека, когда в журнале «Современная драматургия» вышел перевод Леонарда Бухова. Поставили ее на российской сцене в 1998-м, причем не в столичном театре, как можно было ожидать, а в новосибирском «Красном факеле». В Петербурге к ней обратятся впервые, и логично, что это случится на художественно прогрессивной Новой сцене Александринки.
Режиссер Хуго Эрикссен уже дважды работал в этом пространстве и хорошо знаком с труппой. Сказочную принцессу сыграет прима театра Анна Блинова, а ее партнерами станут Виктор Шуралев, Петр Семак, Александра Большакова, Елена Немзер и другие.
«Последняя лента Крэппа»
«Последняя лента Крэппа» (16+)
Где: «Узел»
Когда: 13 апреля
Худрук «Театра Всего Хорошего» Марсель Смердов, как и Роман Муромцев, неизменно работает с неконвенциональным сценическим материалом. На этот раз он препарирует пьесу Беккета, где абсурд выкручивается на максимум, и главный герой записывает свой аудиодневник при помощи языка жестов.
«Божественная комедия»
Гастроли Белградского драматического театра (16+)
Где: БДТ имени Г. А. Товстоногова
Когда: с 17 по 18 апреля
В афише — дантовская «Божественная комедия» и «Крамер против Крамера» (вы наверняка видели экранизацию романа с Мерил Стрип и Дастином Хоффманом!). В первом случае обещают тотальную деконструкцию, смешение текстов и хаотичную сценографию, а во втором — классическую интерпретацию истории о семейных проблемах.
«Пикник на обочине»
Гастроли Театра юного зрителя «Дилижанс» (16+)
Где: «Суббота»
Когда: с 23 по 26 апреля
«Пикник на обочине», «Анна Вронская», «Ганди молчал по субботам», «Страшнее зайца зверя нет» — театр из Тольятти представит программу, в которой детская сказка Михалкова соседствует с драматургией Стругацких, Толстого и Букреевой. Бонус: эксперименты с форматом бит-драмы и отрывками из кино, интегрированными в спектакль!
Репетиция «Игроков»
«Игроки» (16+)
Где: Молодежный театр на Фонтанке
Когда: 24 и 25 апреля
В постановке гоголевской комедии ученица худрука Молодежного театра на Фонтанке Анастасия Нечаева переплетет вымысел и реальные детали из жизни писателя. Связующая тема здесь — тотальное одиночество. «Для меня трагизм в том, что обманщик умудрился поверить обманщикам. Пока главный герой думает, что он всех обыгрывает, вокруг него разворачивается гораздо более страшное событие — игра с самой жизнью», — комментирует Нечаева.
Репетиция «Стражей Тадж-Махала»
«Стражи Тадж-Махала» (16+)
Где: «Особняк»
Когда: 27 апреля
Пьеса Раджива Джозефа хорошо известна театральному Петербургу по спектаклю Артура Козина в МДТ. Теперь ее инсценирует Виктория Бессмертная, ученица Григория Козлова, дебютировавшая в «Особняке» сюрреалистическим триллером «Вечерний чай». В центре сюжета — история давних друзей Хумаюна и Бабура, которых закаляет череда серьезных испытаний. Среди них работа в карауле и гареме, казни по приказу падишаха, предательство и сложный этический выбор.
Евгений Ткачук
Гастроли Театра Моссовета (18+)
Где: Александринский театр
Когда: с 28 по 30 апреля
Нас ждут сразу две шекспировские постановки. Андрей Кончаловский покажет классическую версию «Макбета» с участием Юлии Высоцкой и Евгения Ткачука. Евгений Марчелли в «ШЕКСПИРИГАМЛЕТ» отступит от канона и подробно остановится на отношениях между Гамлетом и Гертрудой, в которых рождается разрушительная энергия мести и ревности.
«Лебедь»
«Лебедь» (6+)
Где: Мариинский-2
Когда: 29 и 30 апреля
Китайская труппа из Гуанчжоу синтезирует классическую хореографию, драму и акробатику. Сюжет основан на реальных событиях, а именно — на биографии танцовщицы Юй Мэн, создавшей жанр «балет на плечах» в процессе постановки «Лебединого озера».
«Дуэль»
«Дуэль» (16+)
Где: «Стачка»
Когда: 29 и 30 апреля
Чеховская психологическая драма о духовном тупике и поисках новой жизни — редкий материал для петербургской сцены. В филиале Театра на Васильевском за нее берется ученик Георгия Товстоногова (а также автор книги «Люди, львы, орлы и куропатки»!) Роман Смирнов. В роли разочарованного чиновника Лаевского — Станислав Каблуков. Его антагониста, барона фон Корена, сыграет Иван Конкин, а Надежду Федоровну — Вероника Жукова.
