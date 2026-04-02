На какие спектакли сходить в апреле в Петербурге: гастроли МХТ (Хабенский! Цискаридзе! Мороз!), «На дне» Додина и читка Горчилина

«На заре жизни» (12+)

Где: Малый театр кукол

Когда: 3 апреля

Режиссер Ксения Проценко выбрала для своего спектакля совершенно неожиданный и уж точно мало кому известный документальный материал — мемуары педагога и писательницы Елизаветы Водовозовой, ученицы Константина Ушинского. Через частные сюжеты (жизнь в уездном городке Поречье Смоленской губернии, смерть отца и семерых сестер и братьев во время эпидемии холеры, переезд в большой город, учебу в Смольном институте, участие в молодежных кружках) проступает панорама жизни Российской империи середины XIX века.

Возможно ли выстоять в сложившихся обстоятельствах, когда одно другого тяжелее? Каким должно быть подлинное образование? Изменится ли ситуация с повсеместным насилием? В поисках ответов на все эти вопросы задействуют не только актеров и кукол, но и механические вертепные ящики.