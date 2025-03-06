Премьеры Большого театра и артисты МХТ имени Чехова представят спектакль-сценическое посвящение Борису Рыжему в «Севкабель Порту»

Тексты «последнего поэта XX века» найдут актуальное прочтение в музыке, слове и хореографии современных авторов, а также в индустриальном сеттинге.
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«Главная особенность спектакля “Б. Р.” — это совмещение современной поэзии, хореографии и музыки. Через такую сложносочиненную форму мы предлагаем зрителям узнать о быстрой и яркой жизни человека, который мог бы сейчас жить среди нас и которого можно назвать героем нашего времени», — рассказывает режиссер спектакля Даниил Романов.
Сценическое посвящение «последнему поэту XX века» объединит современных хореографов, актеров, танцовщиков и музыкантов вокруг текстов Бориса Рыжего. «Б. Р.» — это одновременно трибьют высокому поэтическому таланту и обращение к уличному бэкграунду поэта.Название проекта буквально повторяет известный многим екатеринбуржцам тег, нацарапанный Рыжем на городских поверхностях индустриального прошлого. Для реконструкции настроения 1990-х, спальных городских районов спектакль будет намеренно показан на «бывших промышленных зонах и конструктивистских зданиях, эстетически созвучных поэту и его наследию».
Так, петербургская премьера «Б. Р.» пройдет с 4 по 6 апреля на площадке УКТ в «Севкабель Порту». Представят спектакль актер МХТ имени Чехова Алексей Кирсанов, премьеры Большого театра Игорь Цвирко и Владислав Лантратов, танцовщик и хореограф Максим Петров, исполнитель Всеволод Дорохов, музыканты euphoria orchestra и другие артисты. Режиссером постановки выступил Даниил Романов, а автором идеи — артистка балета Вера Борисенкова. Сценографией занималась Елизавета Минаева. Спектакль представляет культурно-образовательный проект Art Seasons.
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