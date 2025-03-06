Премьеры Большого театра и артисты МХТ имени Чехова представят спектакль-сценическое посвящение Борису Рыжему в «Севкабель Порту»

«Главная особенность спектакля “Б. Р.” — это совмещение современной поэзии, хореографии и музыки. Через такую сложносочиненную форму мы предлагаем зрителям узнать о быстрой и яркой жизни человека, который мог бы сейчас жить среди нас и которого можно назвать героем нашего времени», — рассказывает режиссер спектакля Даниил Романов.

Сценическое посвящение «последнему поэту XX века» объединит современных хореографов, актеров, танцовщиков и музыкантов вокруг текстов Бориса Рыжего. «Б. Р.» — это одновременно трибьют высокому поэтическому таланту и обращение к уличному бэкграунду поэта.Название проекта буквально повторяет известный многим екатеринбуржцам тег, нацарапанный Рыжем на городских поверхностях индустриального прошлого. Для реконструкции настроения 1990-х, спальных городских районов спектакль будет намеренно показан на «бывших промышленных зонах и конструктивистских зданиях, эстетически созвучных поэту и его наследию».