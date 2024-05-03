Что смотреть в театрах Петербурга в мае?

«Шостакович», Малый театр кукол (12+)

Возможно ли найти для музыки конгениальный ей театральный язык? Какими сценическими средствами визуализировать звук? Актер мог бы стать музыкой, но что делать, если речь идет о театре кукол?

В основе спектакля режиссера Людмилы Федоровой — марионетки. Эта система кукол как раз сродни музыке: нестабильная, хрупкая, тонкая в своих действиях. Одно неточное движение — и кукла сыграет иначе.

3 мая