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Театр

Что смотреть в театрах Петербурга в мае?

Премьера «Палаты №6» худрука МДТ Льва Додина (14 мая мастеру исполняется 80 лет!), гастроли Большого театра, интеллигентный Федор Федотов в роли избалованного Митрофанушки, режиссерский дебют мемолога Насти Паутовой с Артемом Злобиным в касте, открытие летней сцены в Новой Голландии и научно-технологическая «Каштанка» с участием роботов — рассказываем о главных театральных событиях мая.

Фото предоставлено Малым театром кукол

«Шостакович», Малый театр кукол (12+)

Возможно ли найти для музыки конгениальный ей театральный язык? Какими сценическими средствами визуализировать звук? Актер мог бы стать музыкой, но что делать, если речь идет о театре кукол?

В основе спектакля режиссера Людмилы Федоровой — марионетки. Эта система кукол как раз сродни музыке: нестабильная, хрупкая, тонкая в своих действиях. Одно неточное движение — и кукла сыграет иначе.

3 мая

Лев Додин
Фото: «Собака.ru»

Лев Додин

«Палата №6», МДТ — Театр Европы (16+)

Премьера постановки художественного руководителя МДТ Льва Додина — его подарок самому себе на 80-летие (отмечаем 14 мая!) и продолжение чеховского ренессанса режиссера (два года назад он выпустил «Чайку»).

Театр, как обычно, до последнего не раскрывает интригу, но уже сейчас можно быть уверенными в точности сценического языка, которым расскажут о докторе Рагине и судебном приставе Громове. А уж про меткость выбранного текста и добавить нечего.

5, 7 ,14 и 25 мая

Сцена из балета «Спартак». Большой театр
Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Сцена из балета «Спартак». Большой театр

Гастроли Большого театра, Мариинский-2 (от 6+ до 12+)

Столичная труппа приедет в Петербург, чтобы показать проверенную классику — балет Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Юрия Григоровича (визитная карточка Большого!), а также трехчастные «Драгоценности» — бессюжетный блокбастер с музыкой Форе, Стравинского и Чайковского, придуманный Джорджем Баланчиным в Нью-Йорке 1960-х. 

С 7 по 12 мая

Фото предоставлено пресс-службой театра «Мастерская»

«Платонов», конюшенный флигель Юсуповского дворца (12+)

Режиссер театра «Мастерская» Сергей Паньков поставил иммерсивный спектакль по ранней пьесе Чехова, в котором он же играет главную роль. Это сугубо летняя постановка, премьера которой состоялась в прошлом году. В этот раз для показа выбрали городскую усадьбу на улице Декабристов — атмосфера сайт-специфик должна расположить зрителей активнее участвовать в действии. 

Пьеса «Платонов» также известна как «Безотцовщина» или «Пьеса без названия». Антон Павлович написал ее еще в студенчестве, когда ему было 18 лет. Рукопись нашли уже после смерти автора. Исследователи отмечают, что в тексте можно найти истоки всей чеховской драматургии. 

10 мая

Екатерина Ложкина
Фото предоставлено пресс-службой БТК

Екатерина Ложкина

«Мы с тобой одной крови», БТК (12+)

Премьера фантазии по рассказам о Маугли приурочена ко дню рождения театра. В новой постановке о мальчике, которого воспитали волки, режиссер Екатерина Ложкина и опытные кукольники работают вместе с первокурсниками мастерской художественного руководителя БТК Руслана Кудашова. Это спектакль о взрослении, противостоянии насилию и невежеству, законах сансары и силе наших поступков.

В фойе откроется выставка, посвященная предыдущей версии этой истории — знаковому для театра спектаклю «Человеческий детеныш» (2008 год). 

16, 17, 18 мая

Спектакль «В ученом обществе»
Фото предоставлено пресс-службой Новой сцены Александринки

Спектакль «В ученом обществе»

Фестиваль «М.150.11.», Новая сцена Александринки (от 6+ до 12+)

На Новой сцене Александринки продолжают отмечать юбилей реформатора театра Всеволода Мейерхольда, но теперь прибавилась еще одна дата — 15 марта будет 11 лет самой площадке.

В программе трехдневного фестиваля — танцевальная премьера Ксении Михеевой по «Грозе» Островского, выступление проекта Gamajun, научно-технологическая интерпретация чеховской «Каштанки» (играют роботы!), аудиовизуальное шоу «Noiseroom. Медитация», танц-перформанс «Антон тут рядом», концерт пространственной музыки и не только. 

С 17 по 19 мая

Федор Федотов
Фото: Ада Дмитриевская. «Собака.ru»

Федор Федотов

«Недоросль», театр им. Ленсовета (12+)

Премьера комедии из школьной программы в постановке Романа Кочержевского. Избалованного маменькиного сынка Митрофанушку играет актер (и профессиональный хоккеист!) Федор Федотов, как раз недавно избавившийся от амплуа положительного героя. Теперь он точно готов к хрестоматийной реплике: «Не хочу учиться — хочу жениться». 

Как отмечает режиссер, «история человечества разгоняется по спирали». И пьеса Фонвизина, исследующая бедность, богатство и их влияние на счастливую жизнь, даже спустя несколько сотен лет очень даже актуальна.

25, 26 мая

Настя Паутова
Фото: Ксения Ващенко. «Собака.ru»

Настя Паутова

«Мать», Городской театр (18+)

Настя Паутова — создательница самого петербургского блога о юморе и Тарковском (@llllllll1111llllllllll) — готовит дебютный спектакль. В его основе — пьеса современного британского драматурга Марка Равенхилла, которая посвящена принятию неизбежного. 

Роли в спектакле «Мать» исполнят актриса Даяна Загорская, участница хора Attaque de panique Лиза Калинина и режиссер Артем Злобин — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2023. Художником выступила Алена Ромашкина, хореографом — Дарья Пластун, а музыку написал Василий Михайлов из группы «Бомба-Октябрь».

24, 25 мая

Фото предоставлено пресс-службой «Новой Голландии»

«Летний театр» в Новой Голландии (12+)

Все лето по пятницам, субботам и воскресеньям во дворе «Бутылки» будут проходить джазовые и классические концерты, спектакли независимых театров, а также перформансы. В проекте участвуют «Мастерская Брусникина», «Практика», «Невидимый театр», филармония им. Шостаковича, «Упсала-цирк» и другие. Создатели площадки вдохновлялись уличными театрами-кабаре середины XX века. 

Сезон откроет гала-вечер фестиваля Context. Diana Vishneva с премьерами текущего сезона и лучшими работами прошлых лет. Подробное расписание появится позже. 

С 25 мая

Иван Васильев
Фото: «Собака.ru»

Иван Васильев

Гала-концерт звезд оперы и балета, Михайловский театр (6+)

В День города зрителей ждет программа из фрагментов известных спектаклей и яркие имена на сцене — солисты «Геликон-оперы», «Санктъ-Петербургъ Оперы», Михайловского и Новосибирского театра оперы и балета. 

Среди участников — Иван Васильев, Анжелина Воронцова, Виктор Лебедев, Приска Цайзель, Никита Ксенофонтов, Борис Пинхасович, Алексей Тихомиров, Сергей Кузьмин и Маргарита Шаповалова.

27 мая

Труппа театра «Мастерская» в съемке для «Собака.ru»
Фото: Дмитрий Логинов. «Собака.ru»

Труппа театра «Мастерская» в съемке для «Собака.ru»

«Ночь нежна», «Мастерская» (18+)

Четвертый и последний завершенный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, который выбрал для режиссерского дебюта Андрей Аладьин, во многом автобиографичен. Главные герои — Дик и Николь — и перипетии их жизни списаны с самого литератора и его жены Зельды, страдавшей психическим расстройством. «Ночь нежна» — это тот случай, когда выбор текста идеален для исполнителей: зрители наверняка увидят целую серию отменных актерских работ. 

Конец мая (точной даты пока нет)

Текст: команда «Собака.ru», Наталия Эфендиева

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