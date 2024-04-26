Новая Голландия открывает летний театр — со спектаклями «Мастерской Брусникина», «Практики» и «Невидимого театра»

При создании «Летнего театра» команда Новой Голландии и архитектор Люба Леонтьева (Ludi Architects) вдохновлялись уличными театрами-кабаре середины XX века. Навесная крыша защищает от непогоды, а зрители располагаются на трибунах вокруг сцены и за столиками в театральном буфете Oggi, для которого Дмитрий Блинов и его команда разработали специальное меню.

Как рассказали «Собака.ru» в команде Новой Голландии, события в «Летнем театре» будут проходить все лето по пятницам, субботам и воскресеньям. Среди участников программы — «Мастерская Брусникина», проекты театра «Практика» и «Невидимого театра», Петербургская филармония, «Упсала-цирк» и Sound Up, резиденты лейблов FancyMusic и Ored Recordings, а также другие исполнители и культурные институции.

Откроет летний театральный сезон на острове гала-вечер фестиваля Context. Diana Vishneva, который пройдет 25 мая — в день открытия «Летнего театра». В программу войдут несколько премьер текущего сезона и лучшие работы прошлых лет.

Подробное расписание событий проекта «Летний театр» будет опубликовано на сайте Новой Голландии в ближайшие несколько недель.

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