«"Зенит" навсегда» — гид по 100-летней истории и современности главного спортивного бренда Петербурга!

Премьера весны! Масштабное исследование «"Зенит" навсегда» охватывает целый век истории клуба от основания до сегодняшнего дня (юбилей!). А еще рассказывает, как трансформировался футбол и почему негласный девиз «Зенита» — «Один город — одна команда!». 500 часов архивных материалов, интервью полусотни легенд спорта, действующих игроков (Кержаков! Мостовой! легионеры Барриос и Сантос! тренер Семак!), бывших и нынешних руководителей клуба, культовых болельщиков (почетных петербуржцев!) авторы фильма Александр Дорский и Максим Воеводин сложили в два формата: полнометражный фильм и сериал в пяти эпизодах.

Полнометражный док вышел на Premier и RUTUBE 17 марта (и у него уже 1,7 миллиона просмотров). А в апреле на обеих платформахпоявится сериал: по четвергам — премьера нового эпизода о каждой из великих эпох любимого клуба. Между тем журналист (и неистовый болельщик) Ринат Умяров по заданию редакции Собака.ru встретился с действующим составом клуба и объяснил, что такое современный «Зенит».