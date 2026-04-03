«"Зенит" навсегда» — гид по 100-летней истории и современности главного спортивного бренда Петербурга!

Премьера весны! Масштабное исследование «"Зенит" навсегда» охватывает целый век истории клуба от основания до сегодняшнего дня (юбилей!). А еще рассказывает, как трансформировался футбол и почему негласный девиз «Зенита» — «Один город — одна команда!». 500 часов архивных материалов, интервью полусотни легенд спорта, действующих игроков (Кержаков! Мостовой! легионеры Барриос и Сантос! тренер Семак!), бывших и нынешних руководителей клуба, культовых болельщиков (почетных петербуржцев!) авторы фильма Александр Дорский и Максим Воеводин сложили в два формата: полнометражный фильм и сериал в пяти эпизодах.
Полнометражный док вышел на Premier и RUTUBE 17 марта (и у него уже 1,7 миллиона просмотров). А в апреле на обеих платформахпоявится сериал: по четвергам — премьера нового эпизода о каждой из великих эпох любимого клуба. Между тем журналист (и неистовый болельщик) Ринат Умяров по заданию редакции Собака.ru встретился с действующим составом клуба и объяснил, что такое современный «Зенит».
Сергей Семак
Главный тренер Сергей Семак: «„Зенит“ делает весь Петербург одной большой командой!»
Дуглас Сантос
Как игра за «Зенит» открыла капитану путь в сборную Бразилии и кто лучший танцор среди футболистов
Александр Кержаков
Что делает спецпредставитель губернатора, зачем ежедневно прыгает 300 раз на одной ноге и хочет сохранить «Петровский»
Михаил Кержаков
Чем займется после завершения карьеры, как футболиста отличить в толпе и ждать ли новых Кержаковых на поле?
Андрей Мостовой
Как омич привыкал к «Зениту», чуть не ушел из спорта, а еще — снял все трекинговые браслеты и выспался
Вильмар Барриос
Как колумбиец стал своим в «Зените», полюбил русскую баню (и борщ!) и регулярно меняет прически — дело рук его дочки!
Лев Лурье, Александр Розенбаум и Юрий Музыченко
Предоставили трибуну болельщикам сине-бело-голубых.
10 причин смотреть эпичный фильм-биографию «“Зенит” навсегда»
Спойлер: вы будете плакать!
Сергей Семак
Сергей Семак – самый титулованный тренер в истории «Зенита» и один из самых титулованных в истории российского футбола. Парадоксальным образом он же – один из самых критикуемых тренеров чемпионата. Образцовый Семьянин, моральный ориентир и успешный петербургский ресторатор. Перед его приходом в клуб мало кто верил в успех, а он смог. Играл в Париже, когда это еще не было мейнстримом. Обо всем этом он рассказал Собака.ru.
Дуглас Сантос
Капитан Команды и защитник «Зенита» с 2019 года, Дуглас Сантос имеет безупречную репутацию человека, который в вопросах христианской веры может дать фору тренеру Семаку. В 2026 году футболист включен в состав сборной Бразилии на грядущий чемпионат мира в Северной Америке. Собака.ru расспросила его о футболе, семье и жизни в Петербурге.
Александр Кержаков
Лучший бомбардир «Зенита» Александр Кержаков и любимец фанатов: до сих пор связка Кержакова с Андреем Аршавиным считается одной из величайших в истории российского футбола. в 2006 году первым из своего поколения уехал играть в Европу за испанский клуб «Севилья». А в 2010-м триумфально вернулся в «Зенит» — в первом же сезоне выиграл кубок России и стал чемпионом. После завершения карьеры Александр перешел на тренерскую работу. А в марте 2026-го вступил в должность спецпредставителя губернатора Петербурга по спортивным вопросам: Кержаков будет курировать развитие дворового спорта и строительство новых объектов. Подробности в нашем интервью!
Михаил Кержаков
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков — главный старожил команды и хранитель традиций петербургского футбола — В составе «Зенита» стал семикратным чемпионом России (первая победа — В 2007 году!). В домашнем матче «Зенит» — «Амкар» сезона 2016/17 Впервые сыграл со старшим братом Александром. По итогам этого сезона планирует Завершить карьеру игрока и прямо сейчас учится на тренера. Собака.ru расспросила его обо всем этом!
Андрей Мостовой
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой стал одним из основных игроков клуба под руководством тренера Сергея Семака. Мостовой родился в Омске, в четыре года переехал в Москву, а в двадцать один — в Петербург, при этом вся страна уверена, что он воспитанник Академии «Зенита». Андрей считается главным футболистом-крашем России со времен нападающего Дмитрия Сычева.
Вильмар Барриос
Опорный полузащитник «Зенита» с 2019 года стал бескомпромиссным бойцом и незаменимым игроком на одной из самых значимых позиций на поле. А еще Вильмар Барриос – негласный лидер раздевалки и самый русский легионер, по всеобщему мнению коллег по клубу. Ну, наш! Расспросили его о жизни в Петербурге, стиле и российском футболе.
Лев Лурье, Александр Розенбаум и Юрий Музыченко
В небе звездочка горит — это питерский «Зенит». Раз, два, три, «Зенитушка», дави! Предоставили трибуну болельщикам сине-бело-голубых — и услышали от заслуженных петербуржцев кричалки любви.
10 причин смотреть эпичный фильм-биографию «"Зенит" навсегда»
Надо снимать фильмы о любви: к 100-летию с момента основания футбольного клуба студия издания «Спортс», онлайн-кинотеатр Premier, видеосервис RUTUBE и «Зенит» премьерят видеолетопись. Это всеобъемлющий и трогательный рассказ об истории «Зенита» и развитии местного футбола от первого (и с каждым годом все более многоликого) лица. Хороший повод для всех поколений петербургских болельщиков вспомнить восторги и разбередить, казалось, зажившие раны. Фильм, по-ленинградски сдержанно и не спеша, ведет зрителя за руку через 100 лет надежд. Журналист Ринат Умяров пишет о том, как футбольный клуб стал частью петербургской идентичности и почему его история не оставит никого равнодушным.
