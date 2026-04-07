Александр Кержаков: чем займется как спецпредставитель губернатора, зачем ежедневно прыгает 300 раз на одной ноге и почему хочет сохранить «Петровский»

Лучший бомбардир «Зенита» всех времен (163 гола!) Александр Кержаков, воспитанник СДЮСШОР «Зенит» и любимец фанатов: до сих пор связка Кержакова с атакующим полузащитником Андреем Аршавиным считается одной из величайших в истории российского футбола. В 2006 году первым из своего поколения уехал играть в Европу за испанский клуб «Севилья». А в 2010-м триумфально вернулся в «Зенит» — и в первом же сезоне выиграл кубок России и стал чемпионом. После завершения игровой карьеры Александр перешел на тренерскую работу. А в марте 2026-го вступил в должность спецпредставителя губернатора Петербурга по спортивным вопросам: Кержаков будет курировать развитие дворового спорта и строительство новых спортивных объектов.
Александр Кержаков в куртке, брюках и джемпере MVST
Если бы у города не было «Зенита»?
Был бы футбольный клуб «Адмиралтеец», в котором блистал Юрий Андреевич Морозов (легендарный тренер «Зенита», при котором началась карьера Кержакова, в конце 1950-х играл в ленинградском футбольном клубе «Адмиралтеец». — Прим. ред.). А если говорить про ФК и мою жизнь, то когда мне было пятнадцать, я понимал, что попасть в «Зенит», скорее всего, нереально. Почему? Я мало играл, мне не доверяли в юношеской команде. Была команда «Химик» в Дзержинске, родном городе моего отца. Он потихоньку договаривался о том, что в 16–17 лет я приеду в «Химик» на просмотр. А потом в моей жизни появился тренер Казаченок и клуб «Светогорец» в Ленобласти, из которого я и перешел в «Зенит» (Владимир Казаченок, легендарный нападающий «Зенита» 1970–80-х, взял шефство над молодым Кержаковым, который стал лучшим бомбардиром команды. — Прим. ред.).
Помните, как первый раз оказались в основной команде «Зенита»?
Помню, как вернулся после первого сбора, который проходил в Турции. Иду по нашему спортивному интернату («Газпром»- Академия ФК «Зенит». — Прим. ред.), загорелый и довольный. Мне навстречу какой-то парень, и спрашивает: «Где был?» — «На сборах», — отвечаю. — «Скажи еще, что с Кобелевым и Поповичем тренировался», — махнул на меня рукой и пошел. Это воспринималось как шутка.
Ваше самое нелюбимое упражнение?
У Юрия Андреевича Морозова утро начиналось с прыжков. В сумме выходило 300. Было такое, что прыгали на одной ноге спиной вперед и подтягивая колени к груди. Невероятно тяжело! Повезло, что я попал на сборы к Морозову в 18, а не в 28 лет.
Давали это упражнение игрокам, когда руководили командами в качестве главного тренера?
Нет. У меня сборы отличаются от тех, что были у Морозова. Больше упражнений я взял от тренера Спаллетти, и поверьте, футболистам приходится не легче.
Александр Кержаков в куртке MVST
Я не верил, что мы выиграем еврокубки — ни Кубок УЕФА, ни Суперкубок, — но здорово, что ошибся
Как Лучано Спаллетти, тренировавший «Зенит» с 2009 по 2014 год, повлиял на вас и команду?
Спаллетти многое дал мне. Открыл новые грани и возможности. Мы стали значительно больше времени уделять тактике и командной игре в обороне. Особенно перед началом сезона-2010. Это было в новинку и привело к результату. За первый круг (15 игр. — Прим. ред.) мы пропустили всего 6 голов.
Правда ли, что Спаллетти попросил вас искать зону между защитниками команды противника и бежать в нее, а остальные игроки, не дожидаясь открывания, отдавали туда мяч? И весь первый круг на этом трюке «Зенит» катал все клубы чемпионата.
И я не забил практически ни одного гола. (Смеется.) Это была наигранная история и огромная тактическая работа на тренировках, которая принесла результат. Не так все просто, как вы сейчас описали.
Могли представить в 2000-х, что «Зенит» станет грандом?
В чемпионство, конечно, верили. А к мечте Мутко о гимне Лиги чемпионов на Петровском мало кто относился серьезно. Потом руководить клубом стал Сергей Александрович Фурсенко (речь идет о периоде с 2005 по 2008 год. — Прим. ред.). Он заявил: «Зенит выиграет 3 еврокубка за 10 лет». В итоге взяли УЕФА и Суперкубок. Фантастика! Я не верил! И очень здорово, что ошибся.
Зная, что «Зенит» ждет чемпионство, все равно бы рванули в «Севилью»?
Да! Это рвение не из-за нелюбви к «Зениту», а из-за возможности, которая, вполне вероятно, могла быть первой и последней. Надо использовать шансы, чтобы потом не жалеть. Может, останься я, не было бы такого успеха. Сложилось, как сложилось. Хорошо и «Зениту», и мне.
В «Зенит» вы вернулись через Москву. Фанаты ревностно относятся к таким переходам. Как удалось поиграть в «Динамо» и сохранить искреннюю любовь петербургских болельщиков?
Я не могу отвечать за болельщиков. Вот такая у нас взаимная любовь. Наверное, они видят мою искренность. Знают, что я всегда хотел вернуться только в «Зенит». Сразу не получилось по независящим от меня причинам. Огромную роль сыграли полузащитник Игорь Денисов и президент клуба Александр Дюков. Игорь пообещал Александру Валерьевичу выиграть чемпионство, если я буду в команде. А мы выиграли еще и кубок.
У вас дома в рамке висит непростая футболка авторитетного фанатского объединения.
Да. Подарили во время прощального матча.
На Александре Кержакове: куртка, брюки и джемпере MVST, кеды RICK OWENS (ДЛТ)
На Михаиле Кержакове: бомпер, брюки, рубашка MVST, кеды AXEL ARIGATO (ДЛТ)
Мои дети — это не мои футбольные проекты
Лучшая форма в истории «Зенита»?
В 2010-м самая стильная была, как мне кажется. Синяя и белая с воротником.
Скучаете по стадиону «Петровский»?
По той атмосфере, конечно, скучаю. На 100 %!
Говорят, «Петровский» в ближайшее время снесут. Учитывая вашу новую роль спецпредставителя губернатора, возможно, вы как-то повлияете на судьбу стадиона?
Признаться, не изучал этот вопрос. Не думаю, что он в моей компетенции, к сожалению. Будь моя воля, я бы его реконструировал. «Петровский» — большая часть спортивной жизни Петербурга, которая должна сохраняться.
Окажись наши сегодняшние легионеры на открытом всем невским ветрам стадионе «Петровский» в феврале, как бы им это понравилось?
Атмосфера, которая была тогда, не давала замерзнуть. Мы не замечали температурного режима.
Вам довелось поиграть на большинстве городских полей. Многих уже нет.
К сожалению! Нет родного для меня стадиона на Аптекарском проспекте. Там сейчас ЖК. Печально, что я не могу показать детям, где начинал играть за «Зенит».
Как объяснить молодым игрокам, что такое гаревое поле?
Очень сложно, да и зачем? Все меняется. Молодые игроки недовольны неровным травяным полем, а для нас было за счастье, когда хотя бы на угловом проросли зеленые кусочки. Сейчас многие футболисты до 17 лет играют только на искусственных полях. Переход на натуральный газон дается им непросто. Мы же играли на «гарюхе», досках, снегу, земле, траве, искусственном. У нас был большой опыт.
Удивительно, но травматичность не была выше.
Обувь имеет значение. Круглые шипы давали не такое резкое торможение. Плюс фактор искусственных полей и хромающая у современных детей координация. Раньше улица развивала навыки: пятнашки, догонялки, лазание по деревьям.
Мы еще увидим фамилию Кержаков на футболке «Зенита»?
Мои дети — это не мои футбольные проекты. Старший и младший любят и играют. Если совпадет, то будет здорово. Главное, чтобы им нравилось.
Кстати! Костюм футбольного тренера отличается от костюма петербургского чиновника?
Нет, не отличается. Да и я не чиновник. Работаю по договору: вступил в должность спецпредставителя губернатора Петербурга по спортивным вопросам, где буду курировать развитие дворового спорта и строительство новых спортивных объектов.
Текст: Ринат Умяров
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Фото: Валентин Блох
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Семен Уткин, Kara
Визаж: Регина Садыкова
Волосы: Кирилл Брюховецкий
Ассистенты стилиста: Наталья Мезенцева, Татьяна Евсеенкова
Ассистент продюсера: Алена Чиркова
Свет: Александр Огурцов, Василий Кабайлов, Михаил Шеламагин Skypoint
Ретушь: Анастасия Суворова
Комментарии (0)