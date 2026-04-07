Александр Кержаков: чем займется как спецпредставитель губернатора, зачем ежедневно прыгает 300 раз на одной ноге и почему хочет сохранить «Петровский»

Если бы у города не было «Зенита»?

Был бы футбольный клуб «Адмиралтеец», в котором блистал Юрий Андреевич Морозов (легендарный тренер «Зенита», при котором началась карьера Кержакова, в конце 1950-х играл в ленинградском футбольном клубе «Адмиралтеец». — Прим. ред.). А если говорить про ФК и мою жизнь, то когда мне было пятнадцать, я понимал, что попасть в «Зенит», скорее всего, нереально. Почему? Я мало играл, мне не доверяли в юношеской команде. Была команда «Химик» в Дзержинске, родном городе моего отца. Он потихоньку договаривался о том, что в 16–17 лет я приеду в «Химик» на просмотр. А потом в моей жизни появился тренер Казаченок и клуб «Светогорец» в Ленобласти, из которого я и перешел в «Зенит» (Владимир Казаченок, легендарный нападающий «Зенита» 1970–80-х, взял шефство над молодым Кержаковым, который стал лучшим бомбардиром команды. — Прим. ред.).

Помните, как первый раз оказались в основной команде «Зенита»?

Помню, как вернулся после первого сбора, который проходил в Турции. Иду по нашему спортивному интернату («Газпром»- Академия ФК «Зенит». — Прим. ред.), загорелый и довольный. Мне навстречу какой-то парень, и спрашивает: «Где был?» — «На сборах», — отвечаю. — «Скажи еще, что с Кобелевым и Поповичем тренировался», — махнул на меня рукой и пошел. Это воспринималось как шутка.

Ваше самое нелюбимое упражнение?

У Юрия Андреевича Морозова утро начиналось с прыжков. В сумме выходило 300. Было такое, что прыгали на одной ноге спиной вперед и подтягивая колени к груди. Невероятно тяжело! Повезло, что я попал на сборы к Морозову в 18, а не в 28 лет.

Давали это упражнение игрокам, когда руководили командами в качестве главного тренера?

Нет. У меня сборы отличаются от тех, что были у Морозова. Больше упражнений я взял от тренера Спаллетти, и поверьте, футболистам приходится не легче.