Лев Лурье, Александр Розенбаум и Юрий Музыченко декодируют любимую футбольную команду — конечно, «Зенит»!

В небе звездочка горит — это питерский «Зенит». Раз, два, три, «Зенитушка», дави! Предоставили трибуну болельщикам сине-бело-голубых — и услышали от заслуженных петербуржцев кричалки любви.
25 мая 2024 года. «Зенит» празднует победу в сезоне-2023/24 в чемпионате России. Церемония награждения кубком и золотыми медалями после матча с «Ростовом»
Лев Лурье
Историк, краевед, писатель, преподаватель и экскурсовод:
«Зенит» — один из главных символов Ленинграда-Петербурга. В Европе почти нет городов, где одна команда так сильно влияет на местную патриотическую гордость, разве что «Барселона». Москву представляют три больших клуба, и любовь болельщиков делится. А в пятимиллионном Петербурге переживают только за «Зенит». История клуба — не только про матчи и кубки, но и про людей на трибунах. Про тех, кто ходил на стадион Кирова и «Петровский», слушал репортажи Набутова и Орлова, читал про футбол в газетах — «Смене» и «Ленинградской правде».
Все началось еще до революции, когда английские моряки привезли в Петербург футбол. В 1920-е он стал массовым. Затем две важнейшие вехи — блокадный матч 1942 года и Кубок СССР 1944-го. Эти игры видели немногие ленинградцы, но узнавали о них с радостью на фронте и в эвакуации. В 1950 году открыли стадион имени Кирова — и поход на футбол превратился в целый ритуал. Для мужчин это был повод выбраться из дома и встретиться с приятелями. В буфетах продавали алкоголь, все несли с собой бутерброды с «Любительской» колбасой в газете, в перерыве — множество обсуждений и споров. День матча был настоящим городским «мальчишником», на который собиралось по 50–60 тысяч человек. Любовь к «Зениту» феноменальна тем, что он долгое время почти не радовал своих болельщиков результатами, боролся за выживание или плелся в середине таблицы. Он, как и весь наш «великий город с областной судьбой», был обделен финансированием, не считался приоритетом у московского начальства. Но «город славы и беды» переживал за свой клуб как родители за единственного, горячо любимого непутевого сына.
В конце 1970-х — начале 1980-х болеть за «Зенит» стало частью городской «второй культуры» — как и любовь к дореволюционным домам, Ксении Петербургской, группе «Аквариум», текстам Гумилева и Хармса. Появляется фанатская 33-я трибуна, поэтика дальних выездов команды, самодельная символика — и все это совпало с первыми успехами «Зенита» под руководством тренеров Юрия Морозова и Павла Садырина. Чемпионство 1984 года горожане вообще восприняли как мифологический сюжет: маленький Давид наконец победил большого Голиафа.
И в 2000-х это чувство вернулось. Город переоделся в сине-бело-голубое, «Петровский» и «Газпром Арена» прославились своими перформансами, а мечта из клубного гимна сбылась — «Зенит» взял кубок УЕФА. Казалось, команда снова открыла Петербургу окно в Европу. Вот так «Зенит» и менялся как предмет поклонения горожан. Не обошлось без трудностей, но по итогу история привела его к триумфу. У нас лучший город, лучшие болельщики и лучшая команда.
30 августа 2008 года. Возвращение в самолете домой после победы в Суперкубке УЕФА. В кадре — Владислав Радимов и Константин Зырянов с почетным европейским кубком
Александр Розенбаум
Музыкант, поэт, композитор, врач:
У нас один город — одна команда. Все, что связано с «Зенитом», — наша гордость. Мы не распыляемся, мы верные болельщики, достаточно воспитанные, знающие игру, понимающие. Я стал свидетелем первого чемпионства «Зенита» в 1984-м — те ребята бились за двор, за город, за своих жен, за своих возлюбленных, за свое ЛОМО. И за всех за нас, за ленинградцев. За город славы трудовой. Сейчас мы на игре так же порвем жилы, глотки и все остальное. Но то был футбол Советского Союза и уникальный «Зенит» Садырина. Этот великий тренер по-настоящему объединил коллектив: команда была отменная, я таких больше не встречал. Павел Федорович как-то пригласил меня на базу, познакомил со всеми игроками, мы как-то сразу потянулись друг к другу, и, поскольку я доктор скорой помощи и хороший психотерапевт, у нас очень быстро сложилась крепкая дружба. Я мог даже приезжать во время предматчевого карантина. Тогда я делал все для того, чтобы ребятам было комфортно, — мы общались не только про футбол, играли в бильярд, я брал гитару и пел, музицировал после ужина. Тогда не было психологов при команде, но, наверное, я мог бы занимать такую должность. Эта дружба продолжается и сейчас. Я считаю себя частью «Зенита» и непосредственным винтиком команды 1984 года.
Юрий Музыченко
Фронтмен группы The Hatters:
Болельщики и команда — важная связка, похожая на семью. Отношения болельщиков к «Зениту», а «Зенита» к болельщикам очень простые и очень важные: нужно уметь доверять друг другу, стараться не разочаровывать и в любой момент поддерживать и верить. Потому что быть болельщиком «Зенита» — это возможность в любой момент быть частью чего-то большого и общего.
Текст: Ринат Умяров
