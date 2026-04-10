Лев Лурье, Александр Розенбаум и Юрий Музыченко декодируют любимую футбольную команду — конечно, «Зенит»!

Историк, краевед, писатель, преподаватель и экскурсовод:

«Зенит» — один из главных символов Ленинграда-Петербурга. В Европе почти нет городов, где одна команда так сильно влияет на местную патриотическую гордость, разве что «Барселона». Москву представляют три больших клуба, и любовь болельщиков делится. А в пятимиллионном Петербурге переживают только за «Зенит». История клуба — не только про матчи и кубки, но и про людей на трибунах. Про тех, кто ходил на стадион Кирова и «Петровский», слушал репортажи Набутова и Орлова, читал про футбол в газетах — «Смене» и «Ленинградской правде».

Все началось еще до революции, когда английские моряки привезли в Петербург футбол. В 1920-е он стал массовым. Затем две важнейшие вехи — блокадный матч 1942 года и Кубок СССР 1944-го. Эти игры видели немногие ленинградцы, но узнавали о них с радостью на фронте и в эвакуации. В 1950 году открыли стадион имени Кирова — и поход на футбол превратился в целый ритуал. Для мужчин это был повод выбраться из дома и встретиться с приятелями. В буфетах продавали алкоголь, все несли с собой бутерброды с «Любительской» колбасой в газете, в перерыве — множество обсуждений и споров. День матча был настоящим городским «мальчишником», на который собиралось по 50–60 тысяч человек. Любовь к «Зениту» феноменальна тем, что он долгое время почти не радовал своих болельщиков результатами, боролся за выживание или плелся в середине таблицы. Он, как и весь наш «великий город с областной судьбой», был обделен финансированием, не считался приоритетом у московского начальства. Но «город славы и беды» переживал за свой клуб как родители за единственного, горячо любимого непутевого сына.

В конце 1970-х — начале 1980-х болеть за «Зенит» стало частью городской «второй культуры» — как и любовь к дореволюционным домам, Ксении Петербургской, группе «Аквариум», текстам Гумилева и Хармса. Появляется фанатская 33-я трибуна, поэтика дальних выездов команды, самодельная символика — и все это совпало с первыми успехами «Зенита» под руководством тренеров Юрия Морозова и Павла Садырина. Чемпионство 1984 года горожане вообще восприняли как мифологический сюжет: маленький Давид наконец победил большого Голиафа.

И в 2000-х это чувство вернулось. Город переоделся в сине-бело-голубое, «Петровский» и «Газпром Арена» прославились своими перформансами, а мечта из клубного гимна сбылась — «Зенит» взял кубок УЕФА. Казалось, команда снова открыла Петербургу окно в Европу. Вот так «Зенит» и менялся как предмет поклонения горожан. Не обошлось без трудностей, но по итогу история привела его к триумфу. У нас лучший город, лучшие болельщики и лучшая команда.