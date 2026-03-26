Андрей Мостовой: как омич привыкал к «Зениту», чуть не ушел из спорта, а еще — снял все трекинговые браслеты и выспался

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой стал одним из основных игроков клуба под руководством тренера Сергея Семака. Мостовой родился в Омске, в четыре года переехал в Москву, а в двадцать один — в Петербург, при этом вся страна уверена, что он воспитанник Академии «Зенита». Андрей считается главным футболистом-крашем России со времен нападающего Дмитрия Сычева.

Главный российский футбольный краш, полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой — в лонгсливе MERÉ (ДЛТ)

Быстро почувствовали себя своим в Петербурге?

Петербург полюбил с первого взгляда! Несколько первых месяцев я провел в «Зените»-2 (второй состав основной команды. — Прим. ред.). Мне все очень понравилось: дружный коллектив молодых ребят. И футбол мы показывали неплохой! Потом в сезоне-2019/20 случилась аренда в клуб «Сочи», и после нее было очень тяжело. В футболе не все получалось, друзей особо не было. Даже думал уходить из спорта, чувствовал себя не в своей тарелке. Все изменилось после зимних тренировочных сборов в «Зените»: два месяца вместе с командой, я влился, освоился, и все пошло.

Какие места в Петербурге стали родными?

Люблю гулять по центру. Просто выйти на Невский и бродить от него в разные стороны. Люблю Крестовский остров вечером, когда никого нет, прямо медитация. А еще обожаю бани. Стараюсь ходить раз в неделю — это перезагрузка и для головы, и для тела. Там меня всегда можно встретить.

Фильм «“Зенит” навсегда» рассказывает о 100-летней истории клуба, а в какой футбольной эпохе хотели бы оказаться вы, будь такая фантастическая возможность?

В 2005–2008 годах, когда «Зенит» выиграл первый чемпионат России и кубок УЕФА. Для российского футбола это был самый яркий период. И атмосфера на трибунах была другой — футболом прямо горели. Страсти было больше, по крайней мере, в Петербурге точно. Когда чемпионами стали в первый раз — просто весь город на улицы вышел. И, как мне кажется, к футболистам по-другому относились, это были более масштабные и значимые для Петербурга люди. К сожалению, сейчас многое изменилось.

Какой у вас любимый фанатский заряд?

«Оп, давай, давай!» — это топ. И когда на первой минуте все тянут «О-о-о» и потом заряжают «А лучше клуба нам не надо, чем “Зенит” из Ленинграда».

Какие впечатления от зимней туристической поездки в Бразилию?

В Бразилии атмосфера на футболе — космос. Люди стоят всю игру, орут, никто не садится. Я застал большие матчи «Зенита» с хорошей атмосферой, но не ожидал, что разница настолько большая. Я не за игрой следил, а смотрел, как бразильцы болеют.

В Бразилии сильно развит дворовый футбол.

Да, и это важнейший этап в становлении футболиста. Если у меня будет сын, я буду его гонять играть с пацанами во двор.

Вы находите общий язык со всеми легионерами?

Я коммуникабельный человек и в целом со всеми нахожу общий язык. Когда новые ребята приходят в команду, хочется, чтобы они быстрее адаптировались. Я португальского не знаю, а они — английского, но у нас есть общие фразы и взаимный позитив. Ловим общий вайб, как модно сейчас говорить.

Латиноамериканский футбол сейчас, наверное, самый контактный на планете. Как это отражается на тренировках?

Согласен. Играют сборные Бразилии и Аргентины, и там больше драки, чем футбола. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Все техничные, пластичные, а на поле рубка идет. У нас в «Зените» на тренировках такого нет. Игроки больше настроены на созидание. Барриос, конечно, выделяется — очень цепкий и жесткий на поле. Вообще, он иностранец номер один в моей карьере. Лидер по натуре: и на поле, и за его пределами. Всегда первый скажет тренеру или руководству за команду, возьмет ответственность. Нереальные человеческие качества. Мы с ним в баню ходили. Попарились и сели борщ есть. Барриос, как местный уже, сало с чесноком и луком ест да по-русски приговаривает: «Ай, как хорошо!»

Часто игроки «Зенита» встречаются вместе?

Нет, нечасто. У всех свои дела. Но мы ходим друг к другу на дни рождения и детские праздники.

В музеи, может, ходите?

Ага, вытащишь их. (Смеется.)

Даже мастеров по педикюру друг другу не советуете?

Ну нет. Я думаю, даже не все ходят. Хотя надо. У футболистов ногти убиваются. Это элементарная гигиена и профессионализм.

Перед отпуском на Мальдивах как не сходить?

Кусачками погрыз и все. (Смеется.) Если серьезно, то неправильно растущий ноготь может заставить пропустить игру. Это не про «ноготочки», а про то, что ноги — наше все.

Кто кричит громче: футболисты или теннисисты?

Кричи, не кричи — это теперь бессмысленно, судьи посмотрят по видео, и все решат (VAR — система видеоповторов, которая помогает судьям принимать решения во время матча. — Прим. ред.). А вообще, когда девушки в теннисе кричат, это более уместно и красиво, чем когда парни на футбольном поле.

А футболисты ходят к психологам?

Психологическое состояние важнее физического на сто процентов. Раньше обращаться к психологам считалось зазорным, а теперь совсем нет. Я пробовал, но мне не зашло: разговаривал как со стенкой, не чувствовал понимания. Но тему считаю нормальной — просто надо найти своего специалиста.

Насколько спортсмену нужна строжайшая дисциплина?

Я ставил эксперименты: отказывался от всего, вводил мегаправильное питание, режим. Думаешь, что сразу полетишь, а нет. Сколько раз себя на этом ловил. Потом позволяешь себе расслабиться, и становится лучше. Главное — найти баланс. Сходить куда-то, можно даже выпить бокал пива или вина после игры. Когда убираешь все — это не всегда хорошо. Главное правило: убрать углеводы вечером. А еще я снял все трекинговые браслеты: выспался — а там всего 50 % восстановления, не выспался — еще хуже. От этого начинаешь только сильнее загоняться.

Без «Зенита» я бы не стал тем футболистом, которым являюсь сейчас

В этом году вы можете стать главным местным старожилом «Зенита» на поле. Что чувствуете?

Да страшно, страшно, что так все быстро происходит. (Улыбается.) Возраст для футбола у меня уже серьезный. Но думаю, что самый хороший. В 28 лет уже есть опыт, мастерство и сил еще достаточно. Будем помогать молодым, чем можем. Ребята подтянулись талантливые, посмотрим, как у них пойдет.

Вы бы хотели, чтобы вся ваша карьера прошла именно в «Зените»?

Очень. Но я хочу прогрессировать и иметь больше возможностей показать себя.

Если бы не «Зенит», то что?

Красивые фразы говорить не буду, но без «Зенита» я бы не стал тем футболистом, которым являюсь сейчас. И в Петербурге меня уже считают своим. Я из Омска, а ребята в сборной думают, что я воспитанник команды.

