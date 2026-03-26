Андрей Мостовой: как омич привыкал к «Зениту», чуть не ушел из спорта, а еще — снял все трекинговые браслеты и выспался

Быстро почувствовали себя своим в Петербурге?

Петербург полюбил с первого взгляда! Несколько первых месяцев я провел в «Зените»-2 (второй состав основной команды. — Прим. ред.). Мне все очень понравилось: дружный коллектив молодых ребят. И футбол мы показывали неплохой! Потом в сезоне-2019/20 случилась аренда в клуб «Сочи», и после нее было очень тяжело. В футболе не все получалось, друзей особо не было. Даже думал уходить из спорта, чувствовал себя не в своей тарелке. Все изменилось после зимних тренировочных сборов в «Зените»: два месяца вместе с командой, я влился, освоился, и все пошло.

Какие места в Петербурге стали родными?

Люблю гулять по центру. Просто выйти на Невский и бродить от него в разные стороны. Люблю Крестовский остров вечером, когда никого нет, прямо медитация. А еще обожаю бани. Стараюсь ходить раз в неделю — это перезагрузка и для головы, и для тела. Там меня всегда можно встретить.

Фильм «“Зенит” навсегда» рассказывает о 100-летней истории клуба, а в какой футбольной эпохе хотели бы оказаться вы, будь такая фантастическая возможность?

В 2005–2008 годах, когда «Зенит» выиграл первый чемпионат России и кубок УЕФА. Для российского футбола это был самый яркий период. И атмосфера на трибунах была другой — футболом прямо горели. Страсти было больше, по крайней мере, в Петербурге точно. Когда чемпионами стали в первый раз — просто весь город на улицы вышел. И, как мне кажется, к футболистам по-другому относились, это были более масштабные и значимые для Петербурга люди. К сожалению, сейчас многое изменилось.

Какой у вас любимый фанатский заряд?

«Оп, давай, давай!» — это топ. И когда на первой минуте все тянут «О-о-о» и потом заряжают «А лучше клуба нам не надо, чем “Зенит” из Ленинграда».