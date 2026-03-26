Михаил Кержаков: чем займется после завершения карьеры, как футболиста отличить в толпе и ждать ли новых Кержаковых на поле?

Каково это, когда мечта сбывается?

Не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне впервые такой задают. Смотря о какой мечте речь. Главную я исполнил не в «Зените», а в 2010 году во Владикавказе, когда дебютировал в Премьер-лиге за «Аланию» — это была победа 0 : 1 на выезде.

Помню момент, когда узнал, что играю, — абсолютно никакого мандража. Спокойно уснули проснулся с ощущением праздника. Стоял в проходе, ведущем на поле, и понимал: сделаю шаг — и мечта сбудется. После игры сел, взял чай, как сейчас здесь (интервью проходит на базе «Зенита» после утренней тренировки команды. — Прим. ред.). Очень сильные ощущения. А после уже стал ставить какие-то цели и задачи. Но нельзя назвать их мечтой. Ощущения от дебюта так и остались самыми яркими.

После исполнения мечты есть жизнь?

Наверное, мечта должна быть чем-то недостижимым, чтобы не чувствовать опустошения. С опытом (а мне уже 39) я понял — важнее путь и то, что с тобой на нем происходит. Люди, отношения, эмоции. Титулы имеют значение, но путь важнее. Эмоции — самое главное.

В фильме «“Зенит” навсегда» много говорят про яркие и порой противоречивые эмоции, которые вызывала команда у игроков и фанатов. А в нынешнем «Зените» осталось место для эмоций?

Безусловно. И после побед, и после поражений. Но не сравнится с тем, что было двадцать лет назад, когда я только входил в обойму. Первое чемпионство, 2007 года, по-другому воспринималось. Его ждали очень долго. Весь Петербург вышел отмечать на улицы.

Вы спортсмен и человек, который проделал огромную работу над собой. В чем секрет?

Если вы так говорите, значит, не зря все это было. Думаю, дело в характере и воспитании. Я самокритичен, всегда стараюсь спрашивать с себя в первую очередь. Наверное, в этом секрет самый главный. Плюс я много поездил, встречал разных людей, наблюдал, анализировал. Мое мировоззрение менялось. Недавно пересматривал свое интервью в 23 года — не мог поверить, что это я. Действительно изменился, получается!

Кажется, современные футболисты не ставят перед собой какие-то сложные вопросы.

Это клише. Есть разные футболисты.

Кержаковы — из Кингисеппа. Вы родились в Ленобласти, там же пошли в спорт: карате, кикбоксинг, потом уже футбол. И кстати, учились в Институте Лесгафта и в Институте Герцена, получили диплом педагога детей дошкольного возраста. Когда почувствовали себя в Петербурге своим?

Сразу как приехал в 13 лет тренироваться в Академию «Зенита», в 2000-м. Не знаю, хорошо это или плохо, но я по дому не скучал вообще. Питер — это мое. И ритм, и климат, и люди. В Москве тоже жил какое-то время, не мой город.