Дуглас Сантос: как игра за «Зенит» открыла путь в сборную Бразилии и кто лучший танцор среди наших футболистов

Капитан Команды и защитник «Зенита» с 2019 года, Дуглас Сантос имеет безупречную репутацию человека, который в вопросах христианской веры может дать фору тренеру Семаку. В 2026 году футболист включен в состав сборной Бразилии на грядущий чемпионат мира в Северной Америке. Собака.ru расспросила его о футболе, семье и жизни в Петербурге.
Попасть из «Зенита» в сборную Бразилии — это фантастика. Могли поверить в такое, когда сюда переходили?
Когда я переходил в «Зенит», я четко понимал: чтобы вернуться в сборную Бразилии, нужно выкладываться на максимум в России: в каждом матче и на каждой тренировке. Я не считал это фантастикой — просто ставил цель и шел к ней шаг за шагом.
Каждый день работал над собой, старался играть как можно лучше за «Зенит». И вот мечта сбывается — это невероятно мотивирует и подтверждает, что упорство и труд действительно дают результат.
Исторически «Зенит» ориентируется на местных игроков. В последние годы основную роль в команде играют легионеры. Вы ощущаете давление со стороны болельщиков и дополнительную ответственность в этой связи?
Да, дополнительная ответственность, конечно, есть. Но она не связана с тем, кто сейчас играет в команде — местные футболисты или легионеры. Все дело в том, что «Зенит» никогда не соглашается на меньшее, чем первое место. Поэтому болельщики и предъявляют к команде высокие требования. Так было с самого моего прихода в клуб — и именно это меня в нем привлекло: здесь все нацелены на чемпионство и каждый день стараются стать лучше, чем были накануне.
Есть мнение, что русские и бразильцы похожи. А вы как думаете?
В чем‑то мы точно похожи, но, конечно, и среди бразильцев, и среди русских есть очень разные люди. Оба народа довольно открытые: мы легко находим общий язык, всегда стараемся помочь, если кто‑то попал в трудную ситуацию, и не стесняемся показывать, что на самом деле чувствуем. Эмоции у нас искренние, настоящие.
Что вас особенно удивило в фильме про столетие «Зенита»?
Фильм произвел сильное впечатление. Я уже седьмой год в «Зените», так что о многих событиях знал и раньше: тренеры и партнеры рассказывали про главные победы и трофеи прошлого, а последние успехи я и сам застал. Но было очень интересно увидеть столетнюю историю клуба целиком — как развивались команда и город, как болельщики и футболисты вместе преодолевали трудности. Их на пути было немало. И я искренне верю: «Зенит» должен и дальше быть гордостью Петербурга и всей России. Эта страна с самого начала тепло приняла меня и мою семью, и я очень благодарен за это.
Вы капитан команды, и у вас должны быть особые отношения с тренером. Какие взгляды и ценности объединяют вас и Сергея Семака?
Сергей Богданович — не просто отличный профессионал как игрок и тренер, но и замечательный человек. Он всегда находит время поговорить с каждым игроком: что‑то спросить, дать совет. Делает все, чтобы нам было комфортно — и на поле, и за его пределами. Я, как капитан, разделяю этот подход: тоже много общаюсь с партнерами, особенно с новичками, — помогаю, подсказываю. Важно, чтобы каждый чувствовал себя частью команды.
Как вы оцениваете тренерский стиль Семака? Что его отличает от других тренеров в вашей карьере?
Мне действительно повезло работать с разными профессионалами. Каждый тренер уникален, но Семак выделяется особо. Он сам был успешным игроком, а теперь стал успешным тренером — и это сильно влияет на команду. Мы видим перед собой пример: человек, который прошел путь от поля до скамейки тренера, понимает футбол изнутри.
Это формирует особый менталитет в клубе и помогает нам осознавать свою ответственность перед болельщиками «Зенита».
Как часто вас узнают на улицах Петербурга?
Довольно часто. При этом болельщики в Петербурге ведут себя очень уважительно — не нарушают личное пространство. А я, в свою очередь, всегда стараюсь уделить внимание тем, кто его ждет: сфотографироваться, дать автограф, перекинуться парой слов. Это нормально — болельщики нас поддерживают, а мы им благодарны.
Где, помимо Крестовского острова, вы проводите свое свободное время?
Мы с семьей любим гулять: есть свои уютные кафе, парки, места для шопинга. Но самое дорогое — это вечера дома, когда можно побыть вместе, никуда не спешить, просто пообщаться. Для меня, как для спортсмена, такой отдых особенно важен: чтобы выкладываться на поле, нужно хорошо восстанавливаться. И я стараюсь находить баланс.
Как думаете, русским игрокам нравится музыка, которая играет в раздевалке?
В раздевалке звучит самая разная музыка, и, думаю, среди наших ребят точно есть те, кому она нравится. У каждого свои вкусы: например, я сам предпочитаю что‑то с религиозными мотивами. Но главное, что у нас нет строгих правил — каждый может предложить то, что ему по душе, и атмосфера получается разнообразной, никто не обижается.
Кто в «Зените» лучше всех танцует?
О, у нас в команде много веселых ребят, кто не прочь потанцевать. Но если говорить, кто лучше всех, то тут без вариантов — Барриос. Кучо — настоящий мастер: он так зажигает, что все вокруг сразу улыбаются! Чувство ритма у него потрясающее, да и видно, что он это дело по‑настоящему любит. (Улыбается.)
