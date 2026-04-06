Дуглас Сантос: как игра за «Зенит» открыла путь в сборную Бразилии и кто лучший танцор среди наших футболистов

Попасть из «Зенита» в сборную Бразилии — это фантастика. Могли поверить в такое, когда сюда переходили?

Когда я переходил в «Зенит», я четко понимал: чтобы вернуться в сборную Бразилии, нужно выкладываться на максимум в России: в каждом матче и на каждой тренировке. Я не считал это фантастикой — просто ставил цель и шел к ней шаг за шагом.

Каждый день работал над собой, старался играть как можно лучше за «Зенит». И вот мечта сбывается — это невероятно мотивирует и подтверждает, что упорство и труд действительно дают результат.

Исторически «Зенит» ориентируется на местных игроков. В последние годы основную роль в команде играют легионеры. Вы ощущаете давление со стороны болельщиков и дополнительную ответственность в этой связи?

Да, дополнительная ответственность, конечно, есть. Но она не связана с тем, кто сейчас играет в команде — местные футболисты или легионеры. Все дело в том, что «Зенит» никогда не соглашается на меньшее, чем первое место. Поэтому болельщики и предъявляют к команде высокие требования. Так было с самого моего прихода в клуб — и именно это меня в нем привлекло: здесь все нацелены на чемпионство и каждый день стараются стать лучше, чем были накануне.

Есть мнение, что русские и бразильцы похожи. А вы как думаете?

В чем‑то мы точно похожи, но, конечно, и среди бразильцев, и среди русских есть очень разные люди. Оба народа довольно открытые: мы легко находим общий язык, всегда стараемся помочь, если кто‑то попал в трудную ситуацию, и не стесняемся показывать, что на самом деле чувствуем. Эмоции у нас искренние, настоящие.