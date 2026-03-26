Вильмар Барриос: как колумбиец стал своим в «Зените», полюбил русскую баню (и борщ!) и меняет прически — дело рук его дочки!

Петербург — один из самых северных мегаполисов мира, и принято считать, что погода тут не очень. Что по этому поводу думает уроженец Колумбии?

Меня все вполне устраивает. Да, зимой бывает непросто, но лето в Петербурге — это фантастика! Прокатиться на лодке в солнечный день, если он еще совпал с выходным, — просто вау. За такое лето можно и зиму вытерпеть. И вообще я с самого первого дня ощущаю, что мне в Петербурге комфортно и безопасно, по сравнению с моей родной Картахеной. (Улыбается.)

Чувствую доброту от окружающих меня людей, уважение болельщиков. Петербург — совершенно точно особенный для моей семьи город, который мы будем помнить всю жизнь.

Местные игроки говорят, что у вас русский менталитет. Люди из Латинской Америки и России похожи?

Совершенно точно есть сходство в открытости, радушии и готовности помочь ближнему. До переезда в Петербург я слышал разные мнения о характере русских людей, о том, что они холодные и закрытые. Ну не знаю, за все эти годы я таких здесь практически не встречал! Я сам очень компанейский человек, легко иду на контакт и нахожу подход к людям — возможно, по этому и меня чаще окружают такие же ребята.

Есть мнение, что дух футбольной романтики и жесткой бескомпромиссности на поле сохранился только в Латинской Америке. Как вам русский футбол в сравнении с тем, в котором вы выросли?

Русский футбол конкурентный, силовой и неуступчивый — как и я. Мы с ним совпадаем характерами, поэтому ощущаю себя в нем — как у вас говорят? — как рыба в воде.