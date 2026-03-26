Вильмар Барриос: как колумбиец стал своим в «Зените», полюбил русскую баню (и борщ!) и меняет прически — дело рук его дочки!

Опорный полузащитник «Зенита» с 2019 года стал бескомпромиссным бойцом и незаменимым игроком на одной из самых значимых позиций на поле. А еще Вильмар Барриос – негласный лидер раздевалки и самый русский легионер, по всеобщему мнению коллег по клубу. Ну, наш! расспросили его о жизни в Петербурге, стиле и российском футболе.
Петербург — один из самых северных мегаполисов мира, и принято считать, что погода тут не очень. Что по этому поводу думает уроженец Колумбии?
Меня все вполне устраивает. Да, зимой бывает непросто, но лето в Петербурге — это фантастика! Прокатиться на лодке в солнечный день, если он еще совпал с выходным, — просто вау. За такое лето можно и зиму вытерпеть. И вообще я с самого первого дня ощущаю, что мне в Петербурге комфортно и безопасно, по сравнению с моей родной Картахеной. (Улыбается.)
Чувствую доброту от окружающих меня людей, уважение болельщиков. Петербург — совершенно точно особенный для моей семьи город, который мы будем помнить всю жизнь.
Местные игроки говорят, что у вас русский менталитет. Люди из Латинской Америки и России похожи?
Совершенно точно есть сходство в открытости, радушии и готовности помочь ближнему. До переезда в Петербург я слышал разные мнения о характере русских людей, о том, что они холодные и закрытые. Ну не знаю, за все эти годы я таких здесь практически не встречал! Я сам очень компанейский человек, легко иду на контакт и нахожу подход к людям — возможно, по этому и меня чаще окружают такие же ребята.
Есть мнение, что дух футбольной романтики и жесткой бескомпромиссности на поле сохранился только в Латинской Америке. Как вам русский футбол в сравнении с тем, в котором вы выросли?
Русский футбол конкурентный, силовой и неуступчивый — как и я. Мы с ним совпадаем характерами, поэтому ощущаю себя в нем — как у вас говорят? — как рыба в воде.
На Вильмаре: плащ ISABEL BENENATO, кеды DRIES VAN NOTEN
Как часто вас узнают на улицах Петербурга?
Узнают. Меня радует это внимание, болельщики всегда говорят много приятных слов. Это взаимная любовь!
Какой фанатский заряд у вас любимый? Можете напеть?
(Поет, улыбаясь.) «Сине-бело-голубое небо, Питер. Вместе, смело, солнце светит нам в “Зените”».
Вот эту песню очень люблю, всегда подпеваю, когда слышу ее.
Полузащитник Андрей Мостовой сказал, что вы полюбили русскую баню. Как бы объяснили, что такое баня, тому, кто в ней никогда не был?
Одно из лучших мест на земле, хаха! Обожаю эту традицию. С профессиональной точки зрения, это отличное средство для восстановления после нагрузок. С человеческой — много приятных ощущений: после бани будто заново рождаешься. Так что я большой фанат бани, это правда.
Вы только что посмотрели «“Зенит” навсегда». Что запомнилось из фильма к 100-летию «Зенита»?
Ощущения на премьере были очень необычными: я сидел в настоящем кинотеатре и видел себя на экране в большом документальном фильме про юбилей клуба, частью которого мне посчастливилось стать. Горжусь, что пережил вместе с «Зенитом» столько счастливых побед, внес свой вклад в эти успехи и принял участие в таком большом и важном проекте, как фильм и сериал.
И ничего не удивило?
Меня впечатлила великая и сложная история нашего клуба. Я ведь уже восьмой год играю за «Зенит». Переезжая в Петербург, не думал, что проведу здесь столько времени. А теперь даже не представляю, что могло быть как-то иначе. Надеюсь, нас ждет еще много славных завоеваний, о которых однажды тоже снимут классное кино!
За время игры в «Зените» ваша прическа сильно изменилась. Кто ваш стилист?
Ха-ха, на самом деле часто мои прически — дело рук моей дочки. Ей нравится плести мне косички, а мне — проводить с ней больше времени.
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Текст: Ринат Умяров
Фото: Валентин Блох
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Семен Уткин, Kara
Визаж: Регина Садыкова
Волосы: Кирилл Брюховецкий
Ассистенты стилиста: Наталья Мезенцева, Татьяна Евсеенкова
Ассистент продюсера: Алена Чиркова
Свет: Александр Огурцов, Василий Кабайлов, Михаил Шеламагин Skypoint
Ретушь Анастасия Суворова
Комментарии (0)