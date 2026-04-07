10 причин смотреть эпичный фильм-биографию «“Зенит” навсегда» (даже если вы не болельщик). Внимание спойлеры!

Время пролетело молниеносно: оглянуться не успели, как далекое близкое настало — вот это поддали газку! В юбилейный год в последнем туре чемпионата России команда Сергея Богдановича Семака планировала оформить седьмое золото в ряд и побить вечный рекорд московского «Спартака» 1990-х. Но 24 мая, за день до торжества и открытия грандиозной выставки «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» чемпионом впервые в своей короткой истории стал футбольный клуб «Краснодар». Председателя правления «Зенита» Александра Медведева этот досадный факт не смутил, праздник отменять не стали, а выставку и юбилей продлили на целый год. Так Петр открыл окно в Европу, а «Зенит» — портал в день рождения длиною в 365 дней.

Под занавес первых официальных ста лет «Зенит» сменил исторический стадион на Петровском острове на стадион на Крестовском, загрузил в нарядный космолет «Газпром Арены» легионеров и включил в раздевалке латинский мотив. Клуб расстался с мужским хором сектора 33 (в рамках протеста против закона о Fan ID активные фанаты покинули трибуны стадионов), а освободившиеся места заполнил звонкими детскими голосами: каждому вручили памятку болельщика, сахарную вату и безмятежный комфорт.

Чего только не было за эти годы: прошла чума и петербургская гастрономическая революция, начались и не заканчиваются конфликты, вернулся в моду винил и опустели гостиные, локальные музеи-квартиры заполнили москвичи, иностранная речь перебралась с городских улиц в футбольную раздевалку, рэперы перестали бунтовать, обрусел турист и фэшн, с лиц исчезла улыбка и вернулась нервная усмешка. Да, еще наладилась погода!

И только «Зенит» никуда не делся. Роль брутала и бескомпромиссного правдоруба теперь на поле и в раздевалке исполняет колумбиец Вильмар Барриос, которого полузащитник (и краш женщин-болельщиц) Андрей Мостовой водит в баню, учит есть борщ и вовремя применять цензурные и не очень русские поговорки (бомбардир Артем Дзюба переехал в Тольятти и оттуда сообщает, что Барриос — самый русский из всех легионеров, которых он знал). Братья Кержаковы снимаются для Собака.ru в костюмах группы Oasis и кое-где даже топлес. Бразилец Дуглас Сантос, как и положено действующему капитану, дает серьезного. А рулит этим пестрым составом главный тренер — одиннадцатикратный чемпион России, обладатель Кубка Франции и бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 Сергей Богданович Семак.