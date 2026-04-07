10 причин смотреть эпичный фильм-биографию «“Зенит” навсегда» (даже если вы не болельщик). Внимание спойлеры!

Надо снимать фильмы о любви: к 100-летию с момента основания футбольного клуба студия издания «Спортс», онлайн-кинотеатр Premier, видеосервис RUTUBE и «Зенит» премьерят видеолетопись. Это всеобъемлющий и трогательный рассказ об истории «Зенита» и развитии местного футбола от первого (и с каждым годом все более многоликого) лица. Хороший повод для всех поколений петербургских болельщиков вспомнить восторги и разбередить, казалось, зажившие раны. Фильм, по-ленинградски сдержанно и не спеша, ведет зрителя за руку через 100 лет надежд. Журналист Ринат Умяров о том, как футбольный клуб стал частью петербургской идентичности и почему его история не оставит никого равнодушным.
Директор Александринского театра Александр Малич сразу после премьеры признается: «Сам от себя не ожидал, что буду не отрываясь смотреть все два с лишним часа». А в вопросах драмы Малич разбирается. Спросите меня, Лурье, Розенбаума, Дукалиса и Казанову, да хоть самого Петра — вам каждый ответит: лучше «Зенита» нет никого.
Вечная юность его редких и долгожданных побед совпала с юностью каждого поколения ленинградцев-петербуржцев. Бесконечный мальчишник в буфетах 1950-х, нонконформизм рюмочных 1970-х, дребезг рок-клуба 1980-х и разгул клубной хаус-музыки 2000-х: всем им «Зенит» подарил свой первый чемпионский раз.
В 1999 году после победы в Кубке России для участия в европейских соревнованиях необходимо было заполнить историческую справку о клубе и определиться с датой основания. Из нескольких предложенных вариантов выбрали самую нарядную — 25 мая 1925 года. Так с легкой руки тогдашнего президента ФК Виталия Мутко юбилей назначили на далекий 2025-й.
Легендарно. 27 августа 1944 года. Зенитовцы после победы в финале Кубка СССР и церемонии награждения, слева направо: нападающий Борис Левин-Коган, вратари Борис Грищенко и Леонид Иванов, капитан команды Иван Куренков (с кубком)
Время пролетело молниеносно: оглянуться не успели, как далекое близкое настало — вот это поддали газку! В юбилейный год в последнем туре чемпионата России команда Сергея Богдановича Семака планировала оформить седьмое золото в ряд и побить вечный рекорд московского «Спартака» 1990-х. Но 24 мая, за день до торжества и открытия грандиозной выставки «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» чемпионом впервые в своей короткой истории стал футбольный клуб «Краснодар». Председателя правления «Зенита» Александра Медведева этот досадный факт не смутил, праздник отменять не стали, а выставку и юбилей продлили на целый год. Так Петр открыл окно в Европу, а «Зенит» — портал в день рождения длиною в 365 дней.
Под занавес первых официальных ста лет «Зенит» сменил исторический стадион на Петровском острове на стадион на Крестовском, загрузил в нарядный космолет «Газпром Арены» легионеров и включил в раздевалке латинский мотив. Клуб расстался с мужским хором сектора 33 (в рамках протеста против закона о Fan ID активные фанаты покинули трибуны стадионов), а освободившиеся места заполнил звонкими детскими голосами: каждому вручили памятку болельщика, сахарную вату и безмятежный комфорт.
Чего только не было за эти годы: прошла чума и петербургская гастрономическая революция, начались и не заканчиваются конфликты, вернулся в моду винил и опустели гостиные, локальные музеи-квартиры заполнили москвичи, иностранная речь перебралась с городских улиц в футбольную раздевалку, рэперы перестали бунтовать, обрусел турист и фэшн, с лиц исчезла улыбка и вернулась нервная усмешка. Да, еще наладилась погода!
И только «Зенит» никуда не делся. Роль брутала и бескомпромиссного правдоруба теперь на поле и в раздевалке исполняет колумбиец Вильмар Барриос, которого полузащитник (и краш женщин-болельщиц) Андрей Мостовой водит в баню, учит есть борщ и вовремя применять цензурные и не очень русские поговорки (бомбардир Артем Дзюба переехал в Тольятти и оттуда сообщает, что Барриос — самый русский из всех легионеров, которых он знал). Братья Кержаковы снимаются для Собака.ru в костюмах группы Oasis и кое-где даже топлес. Бразилец Дуглас Сантос, как и положено действующему капитану, дает серьезного. А рулит этим пестрым составом главный тренер — одиннадцатикратный чемпион России, обладатель Кубка Франции и бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 Сергей Богданович Семак.
Уже история! 13 мая 2023 года. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с кубком победителей РПЛ на чемпионском параде после матча с « Краснодаром»
А вот и обещанные спойлеры!
10 причин, по которым вы будете плакать и смеяться над фильмом «“Зенит” навсегда»:
1) 41 мин. 40 сек.
Окончательно уяснить — « Зенита» без драмы не бывает. Президент клуба Мутко увольняет кумира петербургских болельщиков — «самого лучшего тренера в мире — Павла Федоровича Садырина». Приходит тренер Бышовец, команда грандиозно начинает новый сезон, но эта радость не длится долго.
2) 30 мин. 00 сек.
Повторить урок от 7 августа 1982 года. Тогда Юрий Желудков из «Зенита» Рината Дасаева из «Спартака» в футбол играть учил. Два лучших штрафных удара в истории российского чемпионата.
3) 38 мин. 20 сек.
Увидеть городские стадионы 1990-х, без трибун, но с фанатами. В 1994 году сразу несколько домашних матчей «Зенит» провел на «Кировце», рядом с метро «Нарвская». Стадион функционирует и сегодня.
4) 25 мин. 25 сек.
Услышать первый выезд: «По духу боления мне свойственен фанатский дух», — признается с экрана Алексей Борисович.
5) 25 мин. 30 сек.
Узнать о дружбе ленинградского доктора — композитора — исполнителя авторской песни Розенбаума и футболистов. В то время футболистов перед играми запирали на базе, а «Вальс-бостон» заменял игрокам сеансы психологической помощи.
6) 1 час 6 мин. 40 сек. и 1 час 19 мин. 37 сек.
Найти еще наивного себя на мелькающих кадрах кинохроники с двух самых значимых фанатских выездов в истории «Зенита».
7) 51 мин. 20 сек.
Узнать, что говорил тренер Юрий Морозов Аршавину, перед тем как они с Кержаковым кувыркались. Это сложно объяснить — смотрите! История первых голов двух легенд.
8) 1 час 33 мин. 56 сек.
Николас Ломбертс аkа Коля. Легендарный бельгийский защитник «Зенита» в компании представителей творческого объединения из Сестрорецка неплохо проводит время на фанатской трибуне.
9) 1 час 29 мин. 00 сек.
Тренер команды Лучано Спаллетти обнажается перед петербургскими любителями футбола, повторяя традиционную фанатскую забаву.
10) 8 мин. 30 сек.
История блокадного матча и кадры финала Кубка СССР 1944 года, чтобы помнить: футбол — это больше, чем игра.
Текст: Ринат Умяров
Комментарии (0)