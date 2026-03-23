Главный тренер Сергей Семак: «"Зенит" делает весь Петербург одной большой командой!»

Сергей Семак — самый титулованный тренер в истории «Зенита» и один из самых титулованных в истории российского футбола. Парадоксальным образом он же — один из самых критикуемых тренеров чемпионата. Образцовый семьянин, моральный ориентир и успешный петербургский ресторатор. Перед его приходом в клуб мало кто верил в успех, а он смог. Играл в Париже, когда это еще не было мейнстримом.

Сергей Семак — главный тренер клуба «Зенит» с 2018 года и одиннадцатикратный чемпион России

Зачем нам всем нужно посмотреть фильм «"Зенит" навсегда»?

Без прошлого нет будущего. Поэтому очень полезно знать, как строился «Зенит», кто стоял у его истоков. Не было бы этих людей, а также тех, кто стоял у руля клуба, — и нас здесь не было бы. В фильме сняты герои, которые являются кумирами нескольких поколений. Они — часть истории команды. Про кого-то, может быть, уже подзабыли, а про кого-то и не знали. Но напомнить, вспомнить, узнать — это очень важно.

Фильм передает ДНК «Зенита»?

Да, передает и ДНК клуба, и чувство гордости горожан за команду. Поэтому мы, футболисты, должны нести ответственность за то, что нарабатывали наши предшественники. Когда во все это погружаешься, становится понятнее отношение города к «Зениту».

Сергей Семак, Куртка MVST

А почему «Зенит» стал культовым?

Много думал об этом и пришел к выводу — тот сильный и несломленный дух, что есть у жителей Ленинграда-Петербурга, особенно у переживших блокаду, объединяет их со спортивным духом профессиональных спортсменов. Горожане нашли родственную в этом смысле душу в виде клуба «Зенит». Он делает весь город одной командой.

Сергей Семак, Куртка MVST

Какие моменты зацепили вас в «"Зенит" навсегда» больше всего?

Всегда цепляет все первое. Победа «Зенита» в Кубке СССР 1944 года. Чемпионство 1984 года, а потом уже российское в 2007 году. А дальше болельщик начинает привыкать к победам, и они становятся немного размытыми и чуть менее ценными. Но в любой победе собран большой труд игроков, и вообще всех людей, кто работает в клубе. И все трофеи — для города. Для Петербурга.

