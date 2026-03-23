Главный тренер Сергей Семак: «"Зенит" делает весь Петербург одной большой командой!»

Зачем нам всем нужно посмотреть фильм «"Зенит" навсегда»?

Без прошлого нет будущего. Поэтому очень полезно знать, как строился «Зенит», кто стоял у его истоков. Не было бы этих людей, а также тех, кто стоял у руля клуба, — и нас здесь не было бы. В фильме сняты герои, которые являются кумирами нескольких поколений. Они — часть истории команды. Про кого-то, может быть, уже подзабыли, а про кого-то и не знали. Но напомнить, вспомнить, узнать — это очень важно.

Фильм передает ДНК «Зенита»?

Да, передает и ДНК клуба, и чувство гордости горожан за команду. Поэтому мы, футболисты, должны нести ответственность за то, что нарабатывали наши предшественники. Когда во все это погружаешься, становится понятнее отношение города к «Зениту».