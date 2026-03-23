Главный тренер Сергей Семак: «"Зенит" делает весь Петербург одной большой командой!»

Сергей Семак — самый титулованный тренер в истории «Зенита» и один из самых титулованных в истории российского футбола. Парадоксальным образом он же — один из самых критикуемых тренеров чемпионата. Образцовый семьянин, моральный ориентир и успешный петербургский ресторатор. Перед его приходом в клуб мало кто верил в успех, а он смог. Играл в Париже, когда это еще не было мейнстримом.
Сергей Семак — главный тренер клуба «Зенит» с 2018 года и одиннадцатикратный чемпион России
Зачем нам всем нужно посмотреть фильм «"Зенит" навсегда»?
Без прошлого нет будущего. Поэтому очень полезно знать, как строился «Зенит», кто стоял у его истоков. Не было бы этих людей, а также тех, кто стоял у руля клуба, — и нас здесь не было бы. В фильме сняты герои, которые являются кумирами нескольких поколений. Они — часть истории команды. Про кого-то, может быть, уже подзабыли, а про кого-то и не знали. Но напомнить, вспомнить, узнать — это очень важно.
Фильм передает ДНК «Зенита»?
Да, передает и ДНК клуба, и чувство гордости горожан за команду. Поэтому мы, футболисты, должны нести ответственность за то, что нарабатывали наши предшественники. Когда во все это погружаешься, становится понятнее отношение города к «Зениту».
А почему «Зенит» стал культовым?
Много думал об этом и пришел к выводу — тот сильный и несломленный дух, что есть у жителей Ленинграда-Петербурга, особенно у переживших блокаду, объединяет их со спортивным духом профессиональных спортсменов. Горожане нашли родственную в этом смысле душу в виде клуба «Зенит». Он делает весь город одной командой.
Какие моменты зацепили вас в «"Зенит" навсегда» больше всего?
Всегда цепляет все первое. Победа «Зенита» в Кубке СССР 1944 года. Чемпионство 1984 года, а потом уже российское в 2007 году. А дальше болельщик начинает привыкать к победам, и они становятся немного размытыми и чуть менее ценными. Но в любой победе собран большой труд игроков, и вообще всех людей, кто работает в клубе. И все трофеи — для города. Для Петербурга.
Текст: Ринат Умяров
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор: Ксения Гощицкая
Фото: Валентин Блох
Продюсер: Дарья Венгерская
Стиль: Семен Уткин, Kara
Визаж: Регина Садыкова
Волосы: Кирилл Брюховецкий
Ассистенты стилиста: Наталья Мезенцева, Татьяна Евсеенкова
Ассистент продюсера: Алена Чиркова
Свет: Александр Огурцов, Василий Кабайлов, Михаил Шеламагин Skypoint
Ретушь: Анастасия Суворова
Комментарии (0)