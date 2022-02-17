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Спорт

Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на Олимпиаде в Пекине

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15-летняя россиянка Камила Валиева, допущенная до соревнований после скандала с положительной допинг-пробой, стала четвертой на Олимпиаде в Пекине. По итогам двух программ, короткой и произвольной, спортсменка набрала 224,09 балла.

По итогам короткой программы, которая была представлена 15 февраля, Валиева лидировала, набрав 82,16 балла. Во время исполнения произвольной фигуристка допустила ошибки в тройном сальхове и четверном тулупе и получила за прокат 141,93 балла. По итогам соревнований Валиева набрала 224,09 балла и заняла четвертое место.

14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

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В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал. 

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Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой, которая первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. 

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