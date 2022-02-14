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МОК: церемонию награждения российских фигуристов отменят, если Валиева попадет на пьедестал

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Исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию. Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал.

Lintao Zhang/Getty Images

О решении МОК не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине пишет РИА «Новости». Кроме того, в исполкоме предупредили: если россиянка Камила Валиева попадет на пьедестал в одиночном катании, до участия в котором ее ранее допустил Спортивный арбитражный суд, церемонию тоже отменят.

Ранее Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

Обнаружение запрещенного вещества в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой ранее подтвердило Международное агентство допинг-тестирования. Она была сдана еще в декабре 2021 года — во время чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Петербурге.

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