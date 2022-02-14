Фигуристку Камилу Валиеву допустили до одиночных соревнований, а МОК отменил награждение. Как? Что происходит? Допинг был или нет?

Камилу Валиеву допустили до соревнований, это значит, что ее признали невиновной?

Нет. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал исключительно обоснованность временного отстранения Валиевой от соревнований. Это наказание было на нее наложено автоматически после того, как поступила информация о положительной допинг-пробе. Спортсменка обжаловала его в Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА (Российское антидопинговое агентство, — прим. Ред.), и ей пошли навстречу, разрешив участвовать в соревнованиях.

Это решение в свою очередь вызвало недовольство Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев. Они обратились в CAS, но суд в этом вопросе встал на сторону спортсменки, разрешив ей продолжить участие в соревнованиях в Пекине. Однако судьи не касались вопросов: был ли запрещенный препарат, не был, виновата спортсменка или нет, нужно ли накладывать какие-то санкции. Не решал он и судьбу командного олимпийского золота.