Фигуристку Камилу Валиеву допустили до одиночных соревнований, а МОК отменил награждение. Как? Что происходит? Допинг был или нет?

Утром в понедельник стало известно, что звезду российской сборной по фигурному катанию 15-летнюю Камилу Валиеву допустили до одиночных соревнований на Олимпиаде в Пекине. Тем не менее судьба командного золота по-прежнему под вопросом из-за положительной допинг-пробы спортсменки. Более того, если юная россиянка выиграет медаль в индивидуальных соревнованиях, то церемония награждения проводиться не будет. Что это значит? Когда ждать окончательного решения по делу? Объясняем вместе со спортивным юристом, экс-экспертом РУСАДА, руководителем спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» Анной Анцелиович.
Камилу Валиеву допустили до соревнований, это значит, что ее признали невиновной?
Нет. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал исключительно обоснованность временного отстранения Валиевой от соревнований. Это наказание было на нее наложено автоматически после того, как поступила информация о положительной допинг-пробе. Спортсменка обжаловала его в Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА (Российское антидопинговое агентство, — прим. Ред.), и ей пошли навстречу, разрешив участвовать в соревнованиях.
Это решение в свою очередь вызвало недовольство Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев. Они обратились в CAS, но суд в этом вопросе встал на сторону спортсменки, разрешив ей продолжить участие в соревнованиях в Пекине. Однако судьи не касались вопросов: был ли запрещенный препарат, не был, виновата спортсменка или нет, нужно ли накладывать какие-то санкции. Не решал он и судьбу командного олимпийского золота.
Почему тогда суд принял такое решение?
В первую очередь суд принял во внимание, что Валиева принадлежит к категории защищенных лиц. Это спортсмены, которым нет 16 лет. Разбирательства по ним проходят в особом режиме: с таких атлетов не так строго спрашивают, им легче доказать, что запрещенное вещество попало в организм без их ведома, к ним применяются менее строгие наказания. Проще говоря, судьи учли, что Валиева может избежать наказания или получить выговор без дисквалификации. В этом случае никто не сможет ей возместить отнятую возможность участвовать в одиночных соревнованиях.
Также CAS принял во внимание тот факт, что лаборатория, обнаружившая запрещенный препарат, нарушила протоколы, очень поздно сообщив о положительном результате допинг-пробы. У Валиевой просто не было времени подготовиться к защите и собрать документы, подтверждающие ее невиновность.
А почему допинг-тест Валиевой проверяли иностранцы, они могли специально затянуть оглашение результатов?
Действительно допинг-пробу Валиевой проверяли в Стокгольме, так как Московская антидопинговая лаборатория была в 2015 году лишена аккредитации и не может проводить допинг-тесты. Поэтому РУСАДА может проверять российских спортсменов только с помощью иностранных специалистов.
Действительно шведские специалисты нарушили международный стандарт, обязывающий их проверить пробу в течение 20 дней с момента получения. Но это не влечет за собой автоматической отмены результатов. Запрещенная субстанция все равно была обнаружена, и это требует расследования.
Что касается умышленного затягивания объявления результатов, то это вряд ли возможно. Лаборатория не знает, чей тест проверяет. Туда лишь приходит емкость с кодом и названием вида спорта. Проанализировав пробу, специалисты загружают результат в специальную систему, где он автоматически сопоставляется с кодом спортсмена. До скандала в Стокгольмской лаборатории не знали, чей анализ тестируют.
Анна Анцелиович
Спортивный юрист, руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт»
Даже если бы в Стокгольме знали, чью мочу проверяют, зачем им было бы тянуть? Почему не добиться отстранения Валиевой сразу же? От сегодняшней ситуации, когда церемония награждения отменена, а больше десятка спортсменов находятся в подвешенном состоянии, проигрывают все. Вряд ли это в чьих-то интересах.
В каком положении сейчас находится Валиева?
Она де-юре имеет такой же статус, как и остальные спортсмены: ей позволено тренироваться и выступать на индивидуальном турнире в Пекине. Однако в отношении нее проводится проверка. В случае, если она выиграет медаль одиночного турнира, то награждение проводиться не будет. Вероятно, это компромисс между решением CAS по Валиевой и интересами других спортсменов. Раз существуют сомнения в том, что победа россиянки будет окончательной, то они могут не хотеть публично получать серебро, а потом в закрытых кабинетах принимать золото. Возможно, им бы хотелось получить высшую награду открыто, хоть и с опозданием.
То есть решение отнимать ли у России золото или нет, будет принимать российское антидопинговое агентство?
По правилам да, однако понятно, что у многих возникнут сомнения в объективности такого решения. Поэтому РУСАДА может делегировать решение Международному союзу конькобежцев. Кроме того, можно сразу перенести разбирательство в CAS.
Все равно Валиева, если будет дисквалифицирована, пойдет в КАС, скорее всего, это же сделают WADA и МОК в случае, если ее полностью оправдают. Поэтому есть возможность сразу перенести разбирательство туда, чтобы не тратить время и деньги.
📸 Тот момент, когда улыбки не скрыть никакими масками #beijing2022 pic.twitter.com/lDrFQdjQSx— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 7, 2022
Что может грозить Валиевой и российской олимпийской команде?
Все зависит от обстоятельств дела. Санкция за умышленный прием триметазидина — дисквалификация на четыре года. Однако все зависит от степени вины спортсмена. Вообще этот препарат очень редко сейчас принимают сознательно, чтобы повысить результат. Чаще это случайность или вообще загрязнение совершенно легального лекарства следами запрещенного вещества.
Если спортсменка докажет что ее вина в попадании триетазидина небольшая, то ей может грозить от выговора до двухлетней дисквалификации (данная шкала применяется только для несовершеннолетних спортсменов), дальше все зависит от конкретных обстоятельств дела. Судьба медали в этом случае неясна. По общему правилу награда должна быть передана другой команде, если это не противоречит принципам справедливости. Тут может пригодиться тот факт, что допинг-пробы Валиевой на самой Олимпиаде были чистыми. Но предсказывать тут что-то невозможно.
Если речь идет об отсутствии вины, то наказания вообще не должно последовать, что, соответственно, приведет к тому, что медали останутся у россиян.
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