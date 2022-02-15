Почему было решено не проводить церемонию награждения фигуристов за командный турнир? Объяснили в МОК

Глава дисциплинарной комиссии МОК — о решении не проводить церемонию награждения фигуристов за командный турнир, цитата по ТАСС:

Мы прекрасно понимаем, какие чувства испытывают команды, которые завоевали серебро и бронзу, но присудить медали в такой неопределенной ситуации очень сложно, есть вероятность допустить ошибку.

Мы считаем, что решение не вручать медали — дальновидное. С одной стороны, мы должны разобраться в ситуации с разрешением спортсменки продолжать соревноваться, с другой — обеспечить двум другим командам с достоинством получить свои заслуженные медали на церемонии.

Мы считаем, что сейчас нужно подождать, когда мы сможем справедливо присудить медали, позже мы дадим возможность вручить им медали в торжественной обстановке, мы должны проявить бережное отношение к спортсменам, которое заслужили свои медали.

Мы хотим не ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением.