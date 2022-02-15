Почему было решено не проводить церемонию награждения фигуристов за командный турнир? Объяснили в МОК

Решение не проводить церемонию награждения фигуристов за командный турнир на Олимпиаде в Пекине было принято с целью «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Такое объяснение дал глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд.
Денис Освальд
Глава дисциплинарной комиссии МОК — о решении не проводить церемонию награждения фигуристов за командный турнир, цитата по ТАСС:
Мы прекрасно понимаем, какие чувства испытывают команды, которые завоевали серебро и бронзу, но присудить медали в такой неопределенной ситуации очень сложно, есть вероятность допустить ошибку.
Мы считаем, что решение не вручать медали — дальновидное. С одной стороны, мы должны разобраться в ситуации с разрешением спортсменки продолжать соревноваться, с другой — обеспечить двум другим командам с достоинством получить свои заслуженные медали на церемонии.
Мы считаем, что сейчас нужно подождать, когда мы сможем справедливо присудить медали, позже мы дадим возможность вручить им медали в торжественной обстановке, мы должны проявить бережное отношение к спортсменам, которое заслужили свои медали.
Мы хотим не ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением.
Напомним, о том, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, стало известно накануне, 14 февраля. Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал.
Ранее Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».
Обнаружение запрещенного вещества в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой ранее подтвердило Международное агентство допинг-тестирования. Она была сдана еще в декабре 2021 года — во время чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Петербурге. Также фигуристка дала первый комментарий после обвинений в применении допинга.
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