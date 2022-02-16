СМИ сообщают, что в пробах Камилы Валиевой нашли три препарата. Что это за лекарства? Это допинг? Объясняет врач!

Что за препараты якобы нашли у Валиевой в допинг-пробе?

Триметазидин в теории подавляет окисление свободных жирных кислот, этот процесс помогает более эффективно использовать углеводы для получения энергии и использовать для этого меньше кислорода. Теоретически это может увеличивать выносливость. Препарат внесен в российские и европейские клинические рекомендации по лечению стабильной ишемической болезни сердца в той ситуации, когда терапия первой линии неэффективна.

L-карнитин — изомер аминокислоты, которая участвует в построении мышечного волокна, он участвует также в окислении длинноцепочечных жирных кислот и благодаря этому также имеет отношение к метаболизму углеводов и обеспечению мышечной ткани и сердца энергией.

Гипоксен (полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) – препарат, по поводу которого данных не нашлось ни в русскоязычных, ни в зарубежных источниках. Использование таких средств по любому поводу лично у меня как у врача вызывает вопросы. Возможно, компания-производитель сможет представить что-то, кроме претенциозной инструкции по применению.