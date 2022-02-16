СМИ сообщают, что в пробах Камилы Валиевой нашли три препарата. Что это за лекарства? Это допинг? Объясняет врач!

Американское издание The New York Times сообщило, что в допинг-пробах 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой якобы нашли три препарата: триметазидин, гипоксен и L-карнитин. Мы спросили у врача-эндокринолога Lahta Clinic Ксении Соловьевой о том, что это за средства, способны ли они дать спортсмену преимущество на соревнованиях и можно ли их принять случайно.
Что за препараты якобы нашли у Валиевой в допинг-пробе?
Триметазидин в теории подавляет окисление свободных жирных кислот, этот процесс помогает более эффективно использовать углеводы для получения энергии и использовать для этого меньше кислорода. Теоретически это может увеличивать выносливость. Препарат внесен в российские и европейские клинические рекомендации по лечению стабильной ишемической болезни сердца в той ситуации, когда терапия первой линии неэффективна.
L-карнитин — изомер аминокислоты, которая участвует в построении мышечного волокна, он участвует также в окислении длинноцепочечных жирных кислот и благодаря этому также имеет отношение к метаболизму углеводов и обеспечению мышечной ткани и сердца энергией.
Гипоксен (полидигидроксифенилентиосульфонат натрия) – препарат, по поводу которого данных не нашлось ни в русскоязычных, ни в зарубежных источниках. Использование таких средств по любому поводу лично у меня как у врача вызывает вопросы. Возможно, компания-производитель сможет представить что-то, кроме претенциозной инструкции по применению.
Эти препараты являются допингом?
Из всех препаратов, которые, по данным журналистов, нашли у Валиевой, официально запрещен только триметазидин, причем уже много лет. При этом, согласно обзору, сделанному голландскими учеными в 2019 году, на сегодняшний день нет убедительных исследований высокого качества, которые бы подтверждали эффективность триметазидина у атлетов или в принципе его влияния на людей без заболеваний сердца и сосудов при физических нагрузках.
Что касается L-карнитина, то качественные рандомизированные исследования не показали значимого увеличения выносливости у атлетов при использовании добавок с L-карнитином, однако есть работы, показывающие, что длительное использование таких препаратов в сочетании с большим количеством углеводов могут способствовать увеличению запасов энергии в виде гликогена в мышцах. Иными словами, предполагаемая задача L-карнитина в том, чтобы запасать больше энергии для дальнейшего ее использования во время нагрузок, но этот эффект однозначно не доказан и требует дальнейшего изучения.
Как уже говорилось выше, по гипоксену информации крайне мало, поэтому судить о его возможном влиянии на организм атлета сложно. С учетом того, что каждое вещество из найденных изучено довольно посредственно, сомневаюсь, что кто-то исследовал комбинации и взаимоусиливающее действие данной «схемы», поэтому сказать с уверенностью что-либо о том, каков вклад находок в спортивные успехи Валиевой, невозможно. Мне кажется, что ни одна добавка не сделает из плохого фигуриста хорошего.
Могли ли эти препараты попасть в организм случайно?
У меня вызывает сомнение, что молодая сознательная девушка без нарушений памяти или когнитивных функций могла бы употребить какой-то неизвестный ей препарат случайно. Таблетки или капсулы триметазидина выглядят довольно характерно. Впрочем, в РФ триметазидин выписывается часто, в том числе при коронавирусной инфекции и «для бодрости».
Впрочем, остается вопрос возможного загрязнения других препаратов, примесей и тому подобных причин, но об этом можно будет судить только по итогам разбирательств.
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