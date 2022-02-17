Российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой Пекина. По итогам короткой и произвольной программ спортсменка набрала 255,95 балла и заняла первое место на пьедестале.
🥇ПЕРВАЯ!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 17, 2022
АННА ЩЕРБАКОВА – ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА!
БРАВО,АНЯ! ЭТО БЫЛ НЕВЕРОЯТНЫЙ ПРОКАТ!#Beijing2022 pic.twitter.com/Ms3pnnM2UI
В короткой программе, которую фигуристки представили 15 февраля, Щербакова набрала 80,2 балла, не допустив ошибок и установив свой личный рекорд. На произвольный прокат спортсменка заявила каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также четверной флип. Элементы были показаны с минимальными погрешностями — за программу Щербакова получила 175,75 балла.
Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой, которая первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, допущенная до соревнований после скандала с положительной допинг-пробой, стала четвертой.
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