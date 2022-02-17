Фигуристка Александра Трусова первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате

Россиянка Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. Рекорд спортсменка установила в рамках произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине, где стала серебряным призером.
🥈АЛЕКСАНДРА ТРУСОВА – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ИГР!— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 17, 2022
Саша была четвёртой после короткой программы, но смогла вырваться на ВТОРУЮ позицию 🚀#Beijing2022 pic.twitter.com/XjfKCZYd69
Трусова исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом, четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. За прокат фигуристка получила 177,13 балла. В короткой программе, которую показывали 15 февраля, россиянка заняла четвертое место, набрав 74,60 балла.
Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой, которая первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, допущенная до соревнований после скандала с положительной допинг-пробой, стала четвертой.
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