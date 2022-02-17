18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Фигуристка Александра Трусова первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате

Поделиться:

Россиянка Александра Трусова стала первой фигуристкой, выполнившей пять четверных прыжков в одном прокате. Рекорд спортсменка установила в рамках произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине, где стала серебряным призером. 

Трусова исполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп со степаутом, четверной лутц с тройным тулупом и четверной лутц. За прокат фигуристка получила 177,13 балла. В короткой программе, которую показывали 15 февраля, россиянка заняла четвертое место, набрав 74,60 балла.

Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой, которая первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, допущенная до соревнований после скандала с положительной допинг-пробой, стала четвертой.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: