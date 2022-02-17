Фигуристка Александра Трусова первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате

Олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой, которая первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Камила Валиева, допущенная до соревнований после скандала с положительной допинг-пробой, стала четвертой.