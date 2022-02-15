Камила Валиева выступила с короткой программой на Олимпиаде в Пекине

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине фигуристы выступают с короткой одиночной программой. Россиянка Камила Валиева, допущенная до соревнований после скандала с положительной допинг-пробой, представила свой номер под музыку 32-летнего пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Показываем, как это было.
После короткой программы на Олимпийских играх в Пекине среди фигуристок Валиева лидирует, набрав 82,16 балла. Второе место также у россиянки — Анна Щербакова набрала 80,2 балла. Замыкает тройку лидеров японка Каори Сакамото (79,84).
Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».
В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал.
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