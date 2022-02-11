Международное агентство допинг-тестирования: в пробе Камилы Валиевой обнаружено запрещенное вещество

Допинг-проба у Валиевой была взята под контролем Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, который проходил в Петербурге. Лаборатория, аккредитованная ВАДА в Стокгольме, 8 февраля сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа и выявил наличие в пробе вещества триметазидина — препарат используется при нарушении работы сердца.

После этого Валиева немедленно была отстранена от соревнований решением РУСАДА. В соответствии с Антидопинговыми правилами МОК, после отстранения спортсмену запрещается участвовать в соревнованиях, тренировках и любой другой деятельности во время Олимпийские зимние игры.

9 февраля Валиева успешно оспорила решение РУСАДА, что позволило ей продолжить участие в олимпийских соревнованиях. В свою очередь МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА, не дожидаясь мотивировочной части от российского агентства — как обещают в Международном агентстве допинг-тестирования, оно будет «распространено среди всех заинтересованных сторон» в ближайшее время.

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом ВАДА, Международный союз конькобежцев, РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде. МОК воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивированного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо получить до следующего соревнования, в котором Валиева должна принять участие — это женское одиночное катание, намеченное на 15 февраля.