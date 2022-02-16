18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

МОК: результаты фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными

Поделиться:

Результаты спортсменки Камилы Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными, если она попадет в тройку призеров соревнований по фигурному катанию. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, пишет ТАСС.

Matthew Stockman/Getty Images

То же самое будет касаться и сборной России в командном турнире, если Валиева примет в них участие.

«Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звездочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — сказал Адамс.

СМИ сообщают, что пробах Камилы Валиевой нашли три препарата. Что это за лекарства? Это допинг? Объясняет врач

14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал. После короткой программы на Олимпийских играх в Пекине среди фигуристок 15-летняя россиянка лидирует

А 16 февраля дедушка 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил, что периодически принимает препарат триметазидин, найденный в допинг-пробе его внучки. Ранее сама Валиева связывала положительный результат анализа с лекарствами своего дедушки.

Фигуристка Камила Валиева выступила в короткой программе, но все еще может остаться без медали. Как? Что происходит? Допинг был или нет?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: