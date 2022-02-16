МОК: результаты фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными

Результаты спортсменки Камилы Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными, если она попадет в тройку призеров соревнований по фигурному катанию. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, пишет ТАСС.
То же самое будет касаться и сборной России в командном турнире, если Валиева примет в них участие.
«Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под "звездочкой". Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», — сказал Адамс.
14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».
В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал. После короткой программы на Олимпийских играх в Пекине среди фигуристок 15-летняя россиянка лидирует.
А 16 февраля дедушка 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил, что периодически принимает препарат триметазидин, найденный в допинг-пробе его внучки. Ранее сама Валиева связывала положительный результат анализа с лекарствами своего дедушки.
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