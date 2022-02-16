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NYT: дедушка Валиевой подтвердил периодическое употребление триметазидина

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Дедушка 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой подтвердил, что периодически принимает препарат триметазидин, найденный в допинг-пробе его внучки. Ранее сама Валиева связывала положительный результат анализа с лекарствами своего дедушки.

Matthew Stockman/Getty Images

По данным газеты The New York Times, дедушка Валиевой не давал показаний на первоначальном слушании в России, но, согласно части имеющегося в распоряжении редакции документа, предоставил видеозапись, снятую в машине. На камеру он рассказал, что периодически употреблял триметазидин, когда у него случались «приступы», и показал пакет с лекарством.

Мать Валиевой также заявила в своих показаниях, что дедушка Валиевой ежедневно сопровождал спортсменку на тренировки и оставался с ней, пока женщина не вернулась домой с работы.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на судебные документы и источника, участвующих в слушаниях, также сообщила о том, что лаборатория в Стокгольме, проверявшая допинг-пробу Валиевой, обнаружила в анализе три препарата. Все они могут быть использованы для лечения заболеваний сердца.

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14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал. После короткой программы на Олимпийских играх в Пекине среди фигуристок 15-летняя россиянка лидирует

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