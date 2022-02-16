NYT: дедушка Валиевой подтвердил периодическое употребление триметазидина

По данным газеты The New York Times, дедушка Валиевой не давал показаний на первоначальном слушании в России, но, согласно части имеющегося в распоряжении редакции документа, предоставил видеозапись, снятую в машине. На камеру он рассказал, что периодически употреблял триметазидин, когда у него случались «приступы», и показал пакет с лекарством.

Мать Валиевой также заявила в своих показаниях, что дедушка Валиевой ежедневно сопровождал спортсменку на тренировки и оставался с ней, пока женщина не вернулась домой с работы.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на судебные документы и источника, участвующих в слушаниях, также сообщила о том, что лаборатория в Стокгольме, проверявшая допинг-пробу Валиевой, обнаружила в анализе три препарата. Все они могут быть использованы для лечения заболеваний сердца.