«Она [Камила Валиева] аргументировала это тем, что заражение произошло из-за препарата, который принимал ее дедушка», — приводит Reuters слова Освальда. Он отметил, что данная версия была заявлена фигуристкой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде, который выдал разрешение Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде.

Версию с препаратом, который принимал дедушка Валиевой, в ходе заседания Российской дисциплинарной антидопинговой комиссии 9 февраля также озвучила мать фигуристки.

Напомним, 14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел аппеляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».

В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал.