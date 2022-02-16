NYT сообщила о трех препаратах в допинг-пробе Камилы Валиевой

По данным газеты, помимо обнаруженного ранее триметазидина, который входит в список запрещенных препаратов, в допинг-пробе Валиевой выявили разрешенные препараты гипоксен и L-карнитин. О последних фигуристка якобы сообщила антидопинговым службам. Как отметил глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, вещества могли быть применены в комбинации для «повышения выносливости, снижения утомляемости и повышения эффективности использования кислорода».

В ходе слушаний Спортивном арбитражном суде мать фигуристки Алсу Валиева отмечала, что ее дочь принимала гипоксен из-за «отклонений» в работе сердца. Обнаружение триметазидина женщина объяснила тем, что данный препарат применял дедушка спортсменки, который ежедневно сопровождал ее на тренировки.

Спортивный врач Валентин Беляевский рассказал, что в спортивной медицине часто встречается использование гипоксена и L-карнитина. По его словам, гипоксен — это «старый советский препарат», который «бесполезен». «Могу предположить, если его [гипоксен] назначили, то это явно назначил или давал какой-то не очень современный в научном плане специалист, этот препарат бесполезен. L-карнитин — это популярная спортивная добавка, она не влияет на результат. Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет», — приводит ТАСС его слова.

Расследование дела об обнаружении в пробе Валиевой запрещенного вещества продолжается. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс завил, что допинг-пробу Валевой пока не вскрывали, а также отметил, что «не нужно делать выводы» по делу фигуристки раньше времени. Адамс призвал «следовать правилам» и отказаться «спекулировать по этому делу»: «Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы B, которая еще не вскрыта».