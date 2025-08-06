«Сироткин», Cream Soda, Markul, «Танцы минус»: кого слушать и что делать на Пикнике «Афиши»?

В меню участников фестиваля: специалитеты от 60 локальных гуру гастрономии Петербурга. За денерами и фалафелем идем в technodöner, за паэльей — в Paella Party, за брискетом — в The Heat, за сифудом — в «Мурманчан». IKIGAI привезут фирменные суши и рамены, Italiani — пасту, «Нино» — хачапури и хинкали, GODS — улиток и жульены, а Mere — выпечку.

А что по напиткам? Заглядываем в поп-ап чайную проектов «Нитка» и «Афиша Рестораны», коктейльное бюро «Авангард», а также кофейни «Смена», Skuratov и Verlé.