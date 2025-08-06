«Сироткин», Cream Soda, Markul, «Танцы минус»: кого слушать и что делать на Пикнике «Афиши»?

В 2024 году столичный опен-эйр отметил двадцатилетие, впервые приехал с гастролями в Петербург и устроил музыкальную феерию под двухдневным ливнем. В этот раз на фестивале заявлены три сцены, двадцать один исполнитель («Сироткин»! Cream Soda! Markul!) и дестяки развлечений — от мастер-классов по татуировкам и росписи футболок до настольного тенниса и медитаций. Редакция Собака.ru рассказывает, как провести время 9 августа в ЦПКиО на Елагином острове.
Музыка
Хедлайнерами эклектичного лайн-апа станут петербургские легенды рока нулевых «Танцы минус» (в этом году они отмечают 30-летие!), редкий гость фестивалей и соавтор бэнгера «Я в моменте» Markul, а также меланхоличная инди-группа «Сироткин». Всего заявлен двадцать один исполнитель. Не пропускаем премьеры альбомов и синглов электронщика ATL, инди-поп-дуэта «БАЗАР», лампового москвича Тимофея Якимова aka «тима ищет свет», электро- и хаус-трио из Уфы «ЛАУД», интеллигентно-ироничного Петра Налича и тиктокерской поп-звезды Rozalia.
Среди хайлайтов реюнион уфимских новаторов DOPECLVB (спустя восемь лет!), футуристичные электронщики Cream Soda и дарк-рэпер Mnogoznaal. Остро актуальных фрешменов ловим на отдельной сцене «Окко». Здесь выступят надрывные рокеры uncle pecos, экспериментальные хип-хоп артисты Sensee, J.ROUH, Бизае, Wuna и Sky Rae, романтичный Cafard, танцевальная Adette и мистический фолк-исполнительница Adiiila (вы могли слышать ее на релизах группы «нееет, ты что?»!).
Развлечения
Кроме танцев из активностей на фестивале будут бадминтон от BADMINTON BB, настольный теннис от EASY PING PONG CLUB, советские игровые автоматы, тревэл-квиз от Nesin Travel и мастер-классы: по росписи футболок, созданию татуировок и аромадиффузоров. Для тех, кому наоборот хочется замедлиться, есть варианты помедитировать в YOGA LABORATORY, поваляться в чилл-аут зоне Eburet и сделать укладку в бьюти-корнерах Chop-Chop или Girlie.
На маркете как всегда можно будет закупиться локальными брендами. Одежду выбираем в VOLCHOK, RNDM CREW, Naipache и Recycle Object. Аксессуары и украшения — в Moon River Jewelry, Friend Function и Something Special. Парфюмы — в Flame Moscow, Silvercat.me и LovesMore.
Фудкорт
В меню участников фестиваля: специалитеты от 60 локальных гуру гастрономии Петербурга. За денерами и фалафелем идем в technodöner, за паэльей — в Paella Party, за брискетом — в The Heat, за сифудом — в «Мурманчан». IKIGAI привезут фирменные суши и рамены, Italiani — пасту, «Нино» — хачапури и хинкали, GODS — улиток и жульены, а Mere — выпечку.
А что по напиткам? Заглядываем в поп-ап чайную проектов «Нитка» и «Афиша Рестораны», коктейльное бюро «Авангард», а также кофейни «Смена», Skuratov и Verlé.
Бонус! Специально для Собака.ru event-директор «Афиши» Яков Трахман придумал 11 забавных и серьезных причин пойти на фестиваль:
- Услышать новый трек Markul «Честных правил».
- Сделать снимок с тарелкой паэльи и выложить в соцсети с геотегом «Валенсия».
- Обыграть в бадминтон профессионалов и начать самому проводить мастер-классы.
- Попробовать чай из самовара.
- Сфотографировать все арт-объекты фестиваля, сэкономив на билетах в музей совриска.
- «Лететь за малиновым солнцем» под треки «Сироткина».
- Уйти с головой в йогу.
- Сделать крутую укладку в барбершопе и почувствовать, что теперь хэдлайнер вы, а не «Танцы минус».
- Танцевать под латиноамериканские ритмы «Базара».
- Подготовить детей к взрослой жизни: отправить их строить макет жилого комплекса и рассказать, что такое ипотека.
- Купить худи и ощутить себя амбассадором локальных питерских брендов.
Фестиваль Пикник «Афиши» пройдет 9 августа на Елагином острове.
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