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«Сироткин», Cream Soda, Markul, «Танцы минус»: кого слушать и что делать на Пикнике «Афиши»?

В 2024 году столичный опен-эйр отметил двадцатилетие, впервые приехал с гастролями в Петербург и устроил музыкальную феерию под двухдневным ливнем. В этот раз на фестивале заявлены три сцены, двадцать один исполнитель («Сироткин»! Cream Soda! Markul!) и дестяки развлечений — от мастер-классов по татуировкам и росписи футболок до настольного тенниса и медитаций. Редакция Собака.ru рассказывает, как провести время 9 августа в ЦПКиО на Елагином острове.

Музыка
Развлечения
Фудкорт

Музыка

Сироткин
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

Сироткин

Markul
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

Markul

Basic Boy (DOPECLVB)
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

Basic Boy (DOPECLVB)

Хедлайнерами эклектичного лайн-апа станут петербургские легенды рока нулевых «Танцы минус» (в этом году они отмечают 30-летие!), редкий гость фестивалей и соавтор бэнгера «Я в моменте» Markul, а также меланхоличная инди-группа «Сироткин». Всего заявлен двадцать один исполнитель. Не пропускаем премьеры альбомов и синглов электронщика ATL, инди-поп-дуэта «БАЗАР», лампового москвича Тимофея Якимова aka «тима ищет свет», электро- и хаус-трио из Уфы «ЛАУД», интеллигентно-ироничного Петра Налича и тиктокерской поп-звезды Rozalia.

БАЗАР
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

БАЗАР

ЛАУД
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

ЛАУД

ATL
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

ATL

Среди хайлайтов реюнион уфимских новаторов DOPECLVB (спустя восемь лет!), футуристичные электронщики Cream Soda и дарк-рэпер Mnogoznaal. Остро актуальных фрешменов ловим на отдельной сцене «Окко». Здесь выступят надрывные рокеры uncle pecos, экспериментальные хип-хоп артисты Sensee, J.ROUH, Бизае, Wuna и Sky Rae, романтичный Cafard, танцевальная Adette и мистический фолк-исполнительница Adiiila (вы могли слышать ее на релизах группы «нееет, ты что?»!).

Развлечения

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

Кроме танцев из активностей на фестивале будут бадминтон от BADMINTON BB, настольный теннис от EASY PING PONG CLUB, советские игровые автоматы, тревэл-квиз от Nesin Travel и мастер-классы: по росписи футболок, созданию татуировок и аромадиффузоров. Для тех, кому наоборот хочется замедлиться, есть варианты помедитировать в YOGA LABORATORY, поваляться в чилл-аут зоне Eburet и сделать укладку в бьюти-корнерах Chop-Chop или Girlie.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

На маркете как всегда можно будет закупиться локальными брендами. Одежду выбираем в VOLCHOK, RNDM CREW, Naipache и Recycle Object. Аксессуары и украшения — в Moon River Jewelry, Friend Function и Something Special. Парфюмы — в Flame Moscow, Silvercat.me и LovesMore.

Фудкорт

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

В меню участников фестиваля: специалитеты от 60 локальных гуру гастрономии Петербурга. За денерами и фалафелем идем в technodöner, за паэльей — в Paella Party, за брискетом — в The Heat, за сифудом — в «Мурманчан». IKIGAI привезут фирменные суши и рамены, Italiani — пасту, «Нино» — хачапури и хинкали, GODS — улиток и жульены, а Mere — выпечку.

А что по напиткам? Заглядываем в поп-ап чайную проектов «Нитка» и «Афиша Рестораны», коктейльное бюро «Авангард», а также кофейни «Смена», Skuratov и Verlé.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Пикника "Афиши"

Бонус! Специально для Собака.ru event-директор «Афиши» Яков Трахман придумал 11 забавных и серьезных причин пойти на фестиваль:

  • Услышать новый трек Markul «Честных правил».
  • Сделать снимок с тарелкой паэльи и выложить в соцсети с геотегом «Валенсия».
  • Обыграть в бадминтон профессионалов и начать самому проводить мастер-классы.
  • Попробовать чай из самовара.
  • Сфотографировать все арт-объекты фестиваля, сэкономив на билетах в музей совриска.
  • «Лететь за малиновым солнцем» под треки «Сироткина».
  • Уйти с головой в йогу.
  • Сделать крутую укладку в барбершопе и почувствовать, что теперь хэдлайнер вы, а не «Танцы минус».
  • Танцевать под латиноамериканские ритмы «Базара».
  • Подготовить детей к взрослой жизни: отправить их строить макет жилого комплекса и рассказать, что такое ипотека.
  • Купить худи и ощутить себя амбассадором локальных питерских брендов.

Фестиваль Пикник «Афиши» пройдет 9 августа на Елагином острове.

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