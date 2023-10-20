Личный опыт: как выпускник школы бариста для людей с ментальными особенностями Даня Бердников устроился на работу в verlé

Бариста Степа, поработав с Даней, отметил: «Даня классно варит кофе, кажется, он знает про кофе больше, чем я, а я вообще-то работаю в кофейне четвертый год. В первый день мы не собирались Даню сильно нагружать и сказали: ты можешь просто расслабиться и наблюдать. Он не стал скромничать и сразу пошел и за бар, настраивать эспрессо, и спустя 2-3 часа я увидел, что он схватывает все буквально на лету».

Сам Даня в восторге от новой работы: «На смене в кофейне verlé garden я никому не даю собирать поставку в аэропорт согласно заявке. Сам собираю, потому что мне это понравилось. Еще обожаю настраивать эспрессо. Не бывает такого, что мне что-то не нравится». Кроме того, он продолжает трудиться в «Огурцах» и думает, как развивать заведение дальше. Например, для начала он хочет предложить поменять кофемашину на ту, какая есть в verlé: «Я бы хотел поменять кофемашину на ту, где есть экраны, они показывают температуру воды: например, 91 градус. На каждой группе — по две кнопки. Чтобы приготовить эспрессо, ты нажимаешь на левую кнопку. Когда он готов, кофемашина сама отключает подачу воды. Это было бы намного удобнее: не придется следить за эспрессо».

«Вот говорят: работа — второй дом, а у него дом — второй дом, а работа — первый. Он дома вообще не хочет находиться, в выходные, когда отдыхает, он говорит: “Скорее бы на работу”. Отпуск заканчивается, он: “Наконец-то! Завтра на работу!” Для него работа на самом деле жизнь. Он и в выходные часто с ребятами из “Простых вещей” куда-то выезжает, да еще и зарабатывает сам! Я раньше по рукам и ногам была связана, времени и личного пространства никакого не было, здоровье подкачало. А теперь все по-другому. Если бы не “Простые вещи”, не знаю, как бы мы справлялись…», — делится мама Дани в разговоре с изданием «Такие дела».

Мечта — стать бариста — у Дани осуществилась, пришло время для новой. «Я сейчас хочу накопить деньги на дом на Петроградской для моей мамы и для себя, чтобы я смог жить отдельно от нее. Чтобы убедиться, что я взрослый. И мечтаю привести нервную систему в порядок», — говорит Даня.