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Личный опыт: как выпускник школы бариста для людей с ментальными особенностями Даня Бердников устроился на работу в verlé

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Инклюзивные мастерские «Простые вещи» взяли курс на транзитное трудоустройство: обучают мастеров, организуют стажировки, чтобы люди с ментальными особенностями могли выходить на открытый рынок труда и работать, где захотят. Школа бариста — один из таких проектов. В августе один из первых выпускников Даня Бердников устроился работать в спешелти-кофейню в историческом центре Петербурга — verlé на Петроградской (и это первая победа!). «Собака.ru» рассказывает его историю.

Пресс-служба инклюзивных мастерских «Простые вещи»

Даня Бердников родился в 2003 году в Красноярске, где и жил вместе с мамой Ольгой до подросткового возраста. Ему диагностировали расстройство аутистического спектра (РАС). В 2016 году из Сибири семья перебралась на юг, а вскоре и в Петербург. «В 2019 году [вместе с мамой] решил переехать в Петербург из Краснодара. Сначала хотел трудиться в благотворительном фонде "Антон тут рядом" и "Добрый Петербург", но там сказали, что эта работа для взрослых, — мне было только 17 лет. Я пришел в "Простые вещи", работал в столярной мастерской», — рассказывает Даня в разговоре с «Собака.ru». При этом Даня всегда мечтал быть бариста: «Он все знает о кофе. У бариста есть буква с, а мне нравится эта буква, и я хочу, чтобы в моей должности она была (Улыбается.)».

Когда появилось помещение для будущего инклюзивного кафе «Огурцы», Даня всячески поддерживал проект. «С нами тогда работал шеф-бариста Иван Слюсарь. Ваня часто делился с Даней различными историями о кофе, рассказывал теорию, предлагал [приготовить] эспрессо и другие напитки [самостоятельно]. Даня первое время не пробовал кофе, а потом распробовал и вошел во вкус. Часто повторял, что хочет быть бариста, как Ваня Слюсарь. Дане нравится готовить напитки для гостей, рисовать на кофе, он сейчас такой потрясающий латте-арт делает. Это просто восторг!», — рассказывает социальный педагог в «Огурцах» Арина Петухова в разговоре с «Собака.ru».

Пресс-служба инклюзивных мастерских «Простые вещи»

Даня начал работать помощником бариста, готовил напитки для гостей. Впоследствии научился одинаково быстро и ответственно справляться с задачами и в зале, и на баре и официально стал бариста в кафе «Огурцы». Он вспоминает, как на свою первую смену подготовил от руки написанный чек-лист рабочих задач. «Там было следующее:

  • переоденься в рабочую форму и оставь все вещи в подсобке;
  • помой руки перед началом смены, посмотри в зеркало внешний вид должен быть опрятным;
  • пополни зону воды (проверить стаканы и наличие воды);
  • наполни стаканы с приборами, собери 6 наборов (4 салфетки + 1 вилка + 1 нож);
  • принеси с кухни маленькие и большие тарелки для десертов;
  • принеси короб с чистыми приборами, обдай их паром и разложи по местам;
  • принеси поднос с чистой посудой с кухни и разбери его;
  • протри столики;
  • поправь подушки;
  • поставь печати и наклей стикеры на стаканы/коробки/пакеты;
  • гость сделал заказ на баре — принеси приборы по количеству блюд;
  • по сигналу рации забери готовое блюдо с кухни и отнеси гостю;
  • пожелай приятного аппетита;
  • сними чек и положи его в коробочку;
  • гость ушел — забери грязную посуду, протри стол».

Кроме того, Даня четко установил для себя два главных правила: «не шуми, говори тихо» и «нужен перерыв — предупреди администратора».

Пресс-служба инклюзивных мастерских «Простые вещи»

Параллельно Даня обучался в Школе бариста от «Простых вещей» (проект транзитного трудоустройства: обучают мастеров, организуют стажировки, чтобы люди с ментальными особенностями могли выходить на открытый рынок труда и работать, где захотят, — Прим.Ред.). Однажды он придумал авторский кофейный напиток — раф-сгущенка. «Как-то я наткнулся на видео на YouTube-канале Russian Barista, где ведущий и опытный бариста Николай Стрельников делал капучино-ириска, при этом не используя карамель. Я захотел придумать похожий для кафе «Огурцы», не используя карамель и сгущенку. Но ведущая Школы бариста (проект «Простых вещей» — Прим. Ред.) Дина Сафина сказала, что так будет несладко. Вместе мы доработали напиток: в одном питчере я перемешиваю сгущенку, соль, двойной эспрессо, молоко — получается вкусно. Это теперь любимый напиток социального педагога в "Огурцах" Арины», — вспоминает Даня.

В Школе бариста Даня узнал о сортах кофе, способах обработки зерен, процессах обжарки, научился работать не только с кофейной классикой, но и с альтернативными вариантами заваривания, что немаловажно: может объяснить механику кофейных девайсов. «Ведущая школы бариста Дина прокачала Даню по всем навыкам бариста. Я связалась с verlé (я с ними сотрудничала ранее) и спросила, не хотят ли они взять Даню на стажировку. Ребята сказали, что готовы. Буквально через 5 минут после того, как я сказала Дане о положительном ответе, он пришел в verlé знакомиться с командой», — рассказывает социальный педагог в «Огурцах» Арина.

Первый рабочий день был ознакомительный. «Даня чувствовал себя уверенно, показал все свои сильные стороны, вел себя профессионально, тактично и сдержанно. Мы с ведущей Школы бариста Диной только “позорили” Даню — вели себя как родители первоклассника (Смеется.). Не хватало только поаплодировать в моменте. Сотрудники verlé сказали: это лучший стажер из тех, кто работал с ними», — говорит Арина.

Сейчас хочу накопить деньги на дом на Петроградской для моей мамы и для себя, чтобы я смог жить отдельно от нее. Чтобы убедиться, что я взрослый.

Бариста Степа, поработав с Даней, отметил: «Даня классно варит кофе, кажется, он знает про кофе больше, чем я, а я вообще-то работаю в кофейне четвертый год. В первый день мы не собирались Даню сильно нагружать и сказали: ты можешь просто расслабиться и наблюдать. Он не стал скромничать и сразу пошел и за бар, настраивать эспрессо, и спустя 2-3 часа я увидел, что он схватывает все буквально на лету».

Сам Даня в восторге от новой работы: «На смене в кофейне verlé garden я никому не даю собирать поставку в аэропорт согласно заявке. Сам собираю, потому что мне это понравилось. Еще обожаю настраивать эспрессо. Не бывает такого, что мне что-то не нравится». Кроме того, он продолжает трудиться в «Огурцах» и думает, как развивать заведение дальше. Например, для начала он хочет предложить поменять кофемашину на ту, какая есть в verlé: «Я бы хотел поменять кофемашину на ту, где есть экраны, они показывают температуру воды: например, 91 градус. На каждой группе — по две кнопки. Чтобы приготовить эспрессо, ты нажимаешь на левую кнопку. Когда он готов, кофемашина сама отключает подачу воды. Это было бы намного удобнее: не придется следить за эспрессо».

«Вот говорят: работа — второй дом, а у него дом — второй дом, а работа — первый. Он дома вообще не хочет находиться, в выходные, когда отдыхает, он говорит: “Скорее бы на работу”. Отпуск заканчивается, он: “Наконец-то! Завтра на работу!” Для него работа на самом деле жизнь. Он и в выходные часто с ребятами из “Простых вещей” куда-то выезжает, да еще и зарабатывает сам! Я раньше по рукам и ногам была связана, времени и личного пространства никакого не было, здоровье подкачало. А теперь все по-другому. Если бы не “Простые вещи”, не знаю, как бы мы справлялись…», — делится мама Дани в разговоре с изданием «Такие дела».

Мечта — стать бариста — у Дани осуществилась, пришло время для новой. «Я сейчас хочу накопить деньги на дом на Петроградской для моей мамы и для себя, чтобы я смог жить отдельно от нее. Чтобы убедиться, что я взрослый. И мечтаю привести нервную систему в порядок», — говорит Даня.

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