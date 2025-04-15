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Сироткин, Cream Soda и Mnogoznaal выступят на втором петербургском «Пикнике Афиши»

В этом году — на Елагином острове! Ждем лайвы под открытым небом, музыкальные премьеры, арт-инсталляции и интерактив.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Афиши»

Сироткин, Cream Soda и Mnogoznaal пополнят пул артистов, которые выступят 9 августа на втором «Пикнике Афиши» в Петербурге. В первой волне лайн-апа также R&B-артистка Rozalia, инди-поп-дуэт «Базар», трио из Уфы ЛАУД и москвич Тимофей Якимов aka тима ищет свет. Все они выступят на 4 сценах фестиваля

Список артистов будет пополняться.

«Пикник Афиши» — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Проводится медиакомпанией «Афиша» с 2004 года, в Петербурге — с 2024. 

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