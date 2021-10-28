Почему на мебель из переработанного пластика петербургского бренда Eburet охотятся все галеристы и архитекторы?

Eburet — это дочка 99recycle! Расскажи нам о своем бренде и почему решили разделить проекты?

Мы познакомились с 99recycle в январе 2021 года. У ребят большое производство: они делают скейтборды и значки, шьют рюкзаки, поясные сумки, шоперы из переработанных тканей и пластиковых пакетов. Когда я пришла к ним, они как раз достроили 3D-принтер — и это гениальное изобретение светлых умов 99recycle! Он плавит пластик с минимумом отходов. Я пришла с заказом для своего проекта аксессуаров — и осталась: мне предложили создать несколько дизайнов. Уже первые предметы, которые я придумала, показали, что они не вписывается в общую концепцию их бренда — из-за достаточно высокой себестоимости Eburet оказался в другом сегменте рынка, да и в целом такому продукту нужно «больше места». Поэтому мы решили разделить проекты.

Обожаем ваш стул Yura и стол-табурет Eburet! Из чего они сделаны?

Наши изделия печатаются с помощью гранулы переработанного полистирола — это остатки йогуртового производства, их заново гранулируют. У вторсырья серый непривлекательный цвет, поэтому мы закрашиваем пластиковую нить при печати. Частая проблема — некачественное сырье с примесью бумаги и талька. На печати у него ужасный запах, оно плохо работает с красителем. Увы, это можно выявить только при пробной обработке.

Сложно отстаивать экоповестку в сфере дизайна?

Увы, осознанное потребление и экоориентированность людей в России часто завязаны на экономии. В принципе экоповестку в сфере дизайна отстаивать не сложно, проблема — в сфере потребления: миф «вторсырье — мусор» меня злит, этим словом манипулируют во вред экологии. Мой проект стал отдельным еще и потому, что экосообщество очень маленькое и, к сожалению, покупательная способность у него низкая. До того, как мы разделили проект на два бренда, нам приходило много комментариев про «дороговизну предметов из мусора». Поэтому Eburet сразу выступил с четкой позицией и визуальной концепцией, и к нам пришла та аудитория, которой не нужно было объяснять ценность такого продукта. Среди них — дизайнеры интерьеров, архитекторы, стилисты, бизнесмены, кураторы, которые открыты новому. Наши клиенты оценили визуальную составляющую, а переработанный материал для многих стал приятным бонусом — как вклад в экологичное будущее.