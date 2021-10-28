Почему на мебель из переработанного пластика петербургского бренда Eburet охотятся все галеристы и архитекторы?

Дизайнер Оля Найденова запустила бренд Eburet — классные объекты из переработанного пластика раскупают как пышки с Конюшенной галеристы и архитекторы, а мы присмотрели себе «Рестул» из коллаборации с дизайн-бюро Delo!
Eburet — это дочка 99recycle! Расскажи нам о своем бренде и почему решили разделить проекты?
Мы познакомились с 99recycle в январе 2021 года. У ребят большое производство: они делают скейтборды и значки, шьют рюкзаки, поясные сумки, шоперы из переработанных тканей и пластиковых пакетов. Когда я пришла к ним, они как раз достроили 3D-принтер — и это гениальное изобретение светлых умов 99recycle! Он плавит пластик с минимумом отходов. Я пришла с заказом для своего проекта аксессуаров — и осталась: мне предложили создать несколько дизайнов. Уже первые предметы, которые я придумала, показали, что они не вписывается в общую концепцию их бренда — из-за достаточно высокой себестоимости Eburet оказался в другом сегменте рынка, да и в целом такому продукту нужно «больше места». Поэтому мы решили разделить проекты.
Обожаем ваш стул Yura и стол-табурет Eburet! Из чего они сделаны?
Наши изделия печатаются с помощью гранулы переработанного полистирола — это остатки йогуртового производства, их заново гранулируют. У вторсырья серый непривлекательный цвет, поэтому мы закрашиваем пластиковую нить при печати. Частая проблема — некачественное сырье с примесью бумаги и талька. На печати у него ужасный запах, оно плохо работает с красителем. Увы, это можно выявить только при пробной обработке.
Сложно отстаивать экоповестку в сфере дизайна?
Увы, осознанное потребление и экоориентированность людей в России часто завязаны на экономии. В принципе экоповестку в сфере дизайна отстаивать не сложно, проблема — в сфере потребления: миф «вторсырье — мусор» меня злит, этим словом манипулируют во вред экологии. Мой проект стал отдельным еще и потому, что экосообщество очень маленькое и, к сожалению, покупательная способность у него низкая. До того, как мы разделили проект на два бренда, нам приходило много комментариев про «дороговизну предметов из мусора». Поэтому Eburet сразу выступил с четкой позицией и визуальной концепцией, и к нам пришла та аудитория, которой не нужно было объяснять ценность такого продукта. Среди них — дизайнеры интерьеров, архитекторы, стилисты, бизнесмены, кураторы, которые открыты новому. Наши клиенты оценили визуальную составляющую, а переработанный материал для многих стал приятным бонусом — как вклад в экологичное будущее.
Весь ассортимент Eburet представлен в концепт-сторе «Палаты»
Есть хорошие тенденции в мире дизайна? Что радует, что беспокоит?
Я по-прежнему в структуре 99recycle, поэтому вижу, что сейчас есть огромный спрос на материалы из переработки! Наши клиенты — предметные дизайнеры и архитектурные бюро: 99recycle выполняют для них индивидуальные заказы. Мне нравится, что сообщество растет — переплавить крышку от бутылки в значок или сережку можно доступными способами и в домашних условиях. А беспокоит меня то, что в больших объемах сложно заниматься качественной переработкой. В основном это почти ручной труд, машиностроение тут только-только зарождается. Еще (но не так сильно) беспокоят компании, которые не осознают реального смысла переработки: для них это маркетинг для привлечения клиентов.
Каким должен быть город будущего и что тут могут сделать дизайнеры?
Сами дизайнеры вряд ли создадут город будущего. Урбанисты, архитекторы, логисты, активисты и администрация города в первую очередь должны объединиться — и говорить, говорить, говорить! — а потом принимать решения. Город будущего — это когда жители услышаны, а не когда они просыпаются, скажем, в микрорайоне Парнас, с населением в сотню тысяч, и на единственном свободном кусочке, где все ждали сквер, начинают строить торговый центр.
Eburet Studio уже успели сделать «Рестул» совместно с Delo!
Delo — давние друзья 99recycle! Ребята придумали пресованные листы из переработанных крышечек и хотели их где-нибудь применить, а мы — напечатать новую форму для металла. Прежде материалы мы не комбириновали. «Рестул» — очень органичная коллаборация!
Посоветуешь нам русские бренды, которые разделяют твои ценности и поддерживают экологичное производство?
Мне кажется, что очень активно в этом направлении развиваются дизайнеры одежды. Все, кого я знаю, стараются создать коллекции из переработанных тканей, используют винтаж для апсайкла, тщательно работают с остатками производства, внедряют технологии оптимизации. В мире предметного дизайна выделить кого-то сложно, но это связано как раз с тем, что технология переработки в этой сфере развита слабо. Delo, 52 Factory, Solid Water могу назвать смело, но они, кажется, всем интересующимся известны!
Какое у тебя образование? Как пришла к тому, чем занимаешься сейчас?
У меня за плечами 10 лет художественной школы, различных курсов по истории искусств и предметному дизайну, незаконченная магистратура по истории костюма. И жемчужина, которую я оценила только сейчас, — бакалавриат СПбГУ, экономический факультет, где был сильнейший маркетинг, менеджмент, экономика инноваций, экономика предприятия (особая боль всех причастных!)… Мне, всей такой творческой, было там сложно и казалось, что все это неприменимо к жизни. Сегодня я, к своему удивлению, строю бренд и применяю эти знания. До знакомства с 99recycle я работала стилистом, а параллельно занималась дизайном одежды и аксессуаров. Это со мной с раннего детства: моя мама — модельер-конструктор. Я называю себя design thinker или watcher — услышала в одном из подкастов по промышленному дизайну. По сути, я безостановочно впитываю весь визуал материального мира, много времени трачу на анализ тенденций, события, культуру быта и даже психологию человека!
Получается приобщить семью, друзей к экологичной жизни?
Я сейчас представила, как натянуто улыбнулись мои домашние... Получается! Это был долгий путь. Сперва я выхватывала из чьих-то рук упаковку, которую собирались бросить в мусорное ведро, и самостоятельно занялась сортировкой мусора. Теперь это просто обычная часть моей жизни. Но без перегибов! Если в какой-то момент будет экологичнее — по отношению к себе, времени или партнеру — выбросить что-то без сортировки, это можно и нужно сделать, чтобы не заработать компульсивных расстройств!
Многим кажется, что вести такой образ жизни в России сложно, и даже раздельный сбор отходов — это что-то из ряда фантастики. Какие советы дашь новичку?
Изучить двор и карту раздельного сбора. Даже в поселках я встречала сетки с приемом пластиковых бутылок. Начать с простого: ПЭТ-бутылки, бумага и картон, стекло хорошо сортируются, ополаскиваются и чаще всего принимаются. Еще важнее переосмыслить потребление и обращать внимание на тип упаковки: споры о пластиковом или бумажном пакете еще не утихли, но, если вы не занимаетесь сортировкой и пакет точно попадет на свалку, выбирайте бумажный!
Хотим личную встречу с ебуретом! Где в Петербурге можно его увидеть?
К новому продукту относятся с опаской, но к нам пришли энтузиасты — создатели пекарни «Слой»: в Петербурге наши ебуреты стоят в их первом кафе на Невском проспекте, 136. Еще получилась интеграция с проектом HYDRA в «Севкабеле» — пять месяцев нашу мебель можно будет увидеть на этой выставке! И наши предметы точно есть в одном из залов фотостудии BEDFORD. Нашу мебель можно купить на сайте, и мы не всегда можем отследить, куда они попадут в итоге. Так что ищите глазами — ни с чем не перепутаете!
Текст: Анастасия Шевченко
Фото: архивы пресс-службы
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