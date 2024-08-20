7 классных спортивных комьюнити Петербурга: яхтинг, бег и пинг-понг

В спортивном теле — здоровый дух! «Собака.ru» составила подборку нескучных комьюнити и клубов, участники которого проводят время не только на тренировках, но и ездят на природу, устраивают вечеринки и делают крутой мерч. Идем играть в бадминтон, метать фрисби, осваивать яхтинг (а еще веселиться и дружить!).
Любительский беговой клуб блогера и совладельца самой модной бильярдной Solids Алексея Глухова. Участники сообщества — не профессиональные спортсмены. Это компания петербуржцев, увлеченная общими интересами и считающая бег неотъемлемой частью современной уличной культуры: проводят вечеринки, выезжают на природу, придумывают мерч и готовятся к марафонам. Обычно забеги протяженностью 12 километров по центру города проходят в любое время года.
Женское велокомьюнити основала петербурженка Алиса Хваткова ровно четыре года назад. Сначала это был чат на десять девушек. «Мы состояли в большом велосообществе, но там не всегда было удобно обсуждать чисто женские темы, например физиологию, относящуюся к велосипедным поездкам, поэтому я сделала отдельный чат. И только спустя год я предложила девчонкам прокатиться вместе, тогда собралось пять человек. После этого я загорелась идеей женского велоклуба, и мы стали отправляться на заезды каждый четверг. А затем открыли для себя Ленобласть и поездки на велосипедах еще и за город», — вспоминает Алиса. Сегодня клуб не только организовывает загородные выезды и городские велопрогулки, но и проводит масстер-классы по обслуживанию велосипедов, участвует в коллаборациях. Заезды проходят два раза в неделю по вторникам и четвергам и открыты для всех желающих девушек.
Ксения Дубяго
Сквош в October Sport Club
Сквош — идеальный спорт для прокачки тела и полезных знакомств. Одно из лучших мест для тренировок в Петербурге — спортивное пространство на Октябрьской набережной (рекомендует создательница #ОНИПОЖРАТЬЛЮБЯТ Ксения Дубяго!). Четыре профессиональных корта, дружное комьюнити, групповые и индивидуальные тренировки для любого уровня. Одно занятия от 1000 рублей.
Создательница проекта #ОНИПОЖРАТЬЛЮБЯТ:
«Три года назад я начала играть в сквош. На первой тренировке ни разу не попала по мячу и подумала, что эта история не про меня. Вскоре познакомилась с владельцем October Sport Club (и теперь моим другом!) Евгением Козловым. Он научил меня аккуратно подавать и отбивать мяч. Позвал на турнир амбассадоров, где я увидела комьюнити классных ребят с активной жизненной позицией. Среди участников встретила основательницу NNedre Нелли Недре, арт-директора SETTERS Ксюшу Жаворонок. Первый турнир проиграла, но с тех пор я регулярно играю в сквош! В 2022 году вместе с подругой, с которой мы познакомились на корте, организовала тур «Сквош и жрешь» в Калининграде. Утром мы занимались, а потом весь день ели. Было круто!».
«Сила ветра»
Петровска коса, 9
Поднять паруса! Крупнейшее яхтенное сообщество основал москвич Максим Пинигин. Больше 10 лет назад «Сила ветра» началась как история для друзей — эту концепцию поддерживают и сегодня. В 2019 году комьюнити получило прописку в Петербурге. Занятия в Школе капитана, экспедиции, регаты и гонки проводят круглый год. А еще вечеринки, лекции, кинопоказы, яхтенные лагеря, музыкальные джемы и парусные прогулки!
Команда «Ба-бам»
«Бадминтон комьюнити ББ»
ул. Рентгена, 10А
Сообщество любителей бадминтона придумал петербуржец, тренер сборной СПбПУ Олег Сергеев в 2022 году. Все началось с одной игровой дружеской тренировки по субботам, а теперь это целое комьюнити с (почти!) ежедневными тренировками. Занятия — это полтора часа детокса от городской суеты. Профессиональные тренеры обучают правильной технике игры и перемещений по корту. Первый час тренировки состоит из разминки и отработки ударов и перемещений. Последние 30 минут участники играют на счет. Сегодня ребята не только тренируются вместе, но и ходят в бары и кофейни, ездят в кэмпы, а еще ходят в кино и делают мерч.
Пионерская, 21
Фотограф Руслан и визажистка Ксюша два года назад основали комьюнити любителей пинг-понга, ставшее одним из самых известных в Петербурге. Игры проводят по вторникам, четвергам и воскресеньям в 21:00 на Петроградской. Каждое занятие длится час. Можно приходить одному или с друзьями. Инвентарь выдают на месте. Сегодня проект вышел за пределы классического кружка по интересам: ребята организовали десятки вечеринок и даже сделали собственный мерч. А после игр участники сообщества обычно ходят в бар.
улица Чайковского, 63
Вечеринки, собственный мерч (серьги-воланчики — отдельная любовь!), выезды на природу: два года назад юристки Оксана Баранова и Евгения Миришанова основали бадминтон-клуб. За несколько лет он вырос в целое сообщество единомышленников. Ребята проводят вместе время не только на тренировках, но и после: ездят в кэмп на Волгу, обсуждают книжные новинки, едят кубические круассаны в булочной «Слой» и танцуют под хиты. Присоединиться к сообществу может каждый. Тренировки проходят еженедельно — расписание выкладывают каждую пятницу в Telegram-канале.
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