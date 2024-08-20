7 классных спортивных комьюнити Петербурга: яхтинг, бег и пинг-понг

«Сайклгёлз»

Женское велокомьюнити основала петербурженка Алиса Хваткова ровно четыре года назад. Сначала это был чат на десять девушек. «Мы состояли в большом велосообществе, но там не всегда было удобно обсуждать чисто женские темы, например физиологию, относящуюся к велосипедным поездкам, поэтому я сделала отдельный чат. И только спустя год я предложила девчонкам прокатиться вместе, тогда собралось пять человек. После этого я загорелась идеей женского велоклуба, и мы стали отправляться на заезды каждый четверг. А затем открыли для себя Ленобласть и поездки на велосипедах еще и за город», — вспоминает Алиса. Сегодня клуб не только организовывает загородные выезды и городские велопрогулки, но и проводит масстер-классы по обслуживанию велосипедов, участвует в коллаборациях. Заезды проходят два раза в неделю по вторникам и четвергам и открыты для всех желающих девушек.