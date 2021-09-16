Знакомьтесь, герои года: кто из шеф-поваров Петербурга совершил прорыв в 2021

Ферментаторы и сыровары, агрономы и визионеры! Все они — настоящее и будущее гастрономической сцены города. Представляем номинантов нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Прорыв года среди шеф-поваров».
Никита Голубев
Главный человек по ферментации в России прямо сейчас. Учился у мирового светила этой науки Диего Прадо и Дэвида Зильбера, соавтора главной книги планеты по теме The Noma Guide to Fermentation, сейчас сам преподает в Москве в Novikov School, а в Петербурге открыл собственный ресторан авторской вегетарианской кухни Zelenoe Bistro.
Владимир Конюхов
В 2018 году экс-бренд-шеф Food Retail Group задал тренд на креативные роллы и рамены, но под лозунгом «Еда важнее локации» свой проект Ikigai разместил в центре, а на севере Петербурга. И аллилуйя! В 2021 году он с бистро Takeru высадился на Василеостровском рынке, а его «Ikigai. Суши на каникулах» все лето провели в Гостином дворе.
Шеф-повар Animals не только сам делает сыры, печет хлеба и выращивает овощи, но и умеет по максимуму их преподнести на тарелке. Скажем, его гастролям на почетном Chef’s Table в московском White Rabbit рукоплескала вся гастропресса — настолько самобытны были хлебная паста с грибным бульоном и суфле из пастернака.
Леонид Иванов
Уроженец Приднестровья карьеру построил в Петербурге, запускал общепит и в Ташкенте, и в Хабаровске. А кажется, что всю жизнь провел где-нибудь на Кипре! Потому что в возглавленном им в 2021 году ресторане Grecco такие гениальные крудо и мезе, питы и пиде, что приготовить их так мог бы только уроженец Средиземноморья.
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