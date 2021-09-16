Знакомьтесь, герои года: кто из шеф-поваров Петербурга совершил прорыв в 2021

Леонид Иванов

Grecco

Уроженец Приднестровья карьеру построил в Петербурге, запускал общепит и в Ташкенте, и в Хабаровске. А кажется, что всю жизнь провел где-нибудь на Кипре! Потому что в возглавленном им в 2021 году ресторане Grecco такие гениальные крудо и мезе, питы и пиде, что приготовить их так мог бы только уроженец Средиземноморья.