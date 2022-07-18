Shortparis выпустили видео на песню «О, как хотела мама» — вторую часть диптиха «Зов озера» на стихи Вознесенского

Музыканты группы Shortparis выпустили видео на песню «О, как хотела мама» — вторую часть диптиха «Зов озера» на стихи Андрея Вознесенского. Композиция вошла в одноименный мини-альбом, ставший саундтреком к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре».
Shortparis для «Собака.ru», 2019 год
В основу композиции «О, как хотела мама» вошли избранные строки стихотворения Андрея Вознесенского «Плач по двум нерожденным поэмам» 1965 года, дополненные музыкантами своими. Новое видео Shortparis — вторая часть диптиха «Зов озера», начатого релизом клипа на песню «Гетто в озере», также написанную на стихи поэта. «Вечная слава, мама. Тем, кого сломало», — так завершается двухчастная видеоработа группы.
Ниже можно посмотреть «Зов озера» в хронологическом порядке:
«Зов озера» — музыкальное сопровождение пьесы «Берегите ваши лица», премьера которой состоялась в «Гоголь-центре» в мае этого года. Песни, звучащие в спектакле и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключение — «Охота на волков» Владимира Высоцкого, в ходе исполнения которой лидер группы Николай Комягин аккомпанирует себе на фортепиано — эксцентрично бьет кулаком по клавишам. Использование этой песни — прямая ссылка на оригинальный спектакль 1970 года, в котором сам Высоцкий пел «Охоту на волков» на премьерных показах пьесы.
Премьера и единственный показ спектакля «Берегите ваши лица» состоялись в «Гоголь-центре» в мае этого года. В конце июня режиссер Кирилл Серебренников сообщил о закрытии театра. Идеолог и бывший худрук называет это решением властей, власти Москвы — говорят о смене руководства в «театре имени Гоголя».
Напомним, ранее Shortparis выпустили новую версию песни «Яблонный сад». Композиция, давшая название четвертому полноформатному альбому группы, записана при участии Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова. Кроме того, музыканты показали клип на песни «Любовь моя будет тут» и «Двадцать», которые также вошли в свежую пластинку группы.
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