Shortparis выпустили видео на песню «О, как хотела мама» — вторую часть диптиха «Зов озера» на стихи Вознесенского

В основу композиции «О, как хотела мама» вошли избранные строки стихотворения Андрея Вознесенского «Плач по двум нерожденным поэмам» 1965 года, дополненные музыкантами своими. Новое видео Shortparis — вторая часть диптиха «Зов озера», начатого релизом клипа на песню «Гетто в озере», также написанную на стихи поэта. «Вечная слава, мама. Тем, кого сломало», — так завершается двухчастная видеоработа группы.

Ниже можно посмотреть «Зов озера» в хронологическом порядке: