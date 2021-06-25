Апофеоз не только войны: каким получился новый альбом Shortparis «Яблонный Сад»?

Искусствовед, бывший сотрудник Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, как и Николай Комягин. Специально для «Собака.ru»:

Знаете, какой вопрос я как искусствовед чаще всего слышу в последние годы? «Чо по метамодерну». И если оный, метамодерн, в изобразительном искусстве мы вроде как отыскали во вполне достаточных количествах, да и с литературой худо-бедно разобрались, то в области музыки его поиски не особо удавались. «Яблонный Сад», по-моему, вполне можно считать одним из ответов на эти поиски. Альбом кажется намного более простым для понимания, чем «Так закалялась сталь» (впечатление, наверняка, обманчивое, но навязчивое). Ребрендинг голоса Николая дает слушателю возможность с первого раза ясно расслышать тексты, некоторая поэтическая опрощенность которых позволяет на второй раз уже вовсю подпевать, а не только пританцовывать. Хотя, конечно, еще через несколько прослушиваний окажется, что при первом было упущено множество исторически-литературно-поэтических отсылок, тут Shortparis остаются верны себе. Иногда, правда, создается впечатление, что ссылаются они на фанфики им же посвященные, но это, вероятно, локальное помутнение рассудка. Хотя вполне Николай мог и такое.

Тематически альбом кажется более личным, чем «Так закалялась сталь», которая была пропитана революционным пафосом гражданской поэзии. Это в хорошем смысле возвращение к «Пасхе». Размышления о судьбах страны дополняются переживаниями по поводу конкретных людей. Хотя спит теперь «большая страна», а не «пространство двора», сложно поверить, что расстегивающиеся брюки не относятся к сфере личного опыта. Вполне в духе метамодернизма и некое заигрывание со сниженными ассоциациями публики — отсылка к многострадальному «Апофеозу войны» в обложке и провоцирующее поменять ударение название (буквально такая же ситуация с ударением обыгрывается в последней серии одного выходящего нынче русского сериала отнюдь не интеллектуального характера).

Совершу признание. Когда я озвучила свое мнение об альбоме Shortparis в прошлый раз, лидер группы Николай Комягин деликатно высказал сомнение в моей способности разбираться в музыке. Поэтому в дополнение к своим словам о «Яблонном Саде» перечислю, как реагировали на его звучание люди, которые вольно или невольно были вынуждены разделить со мной его прослушивание в ночь на 25 мая.

Примерная хроника событий:

00:00 — мы с двумя девами интеллигентских профессий включаем альбом через маленькую колонку. Смотрим на храм с надписью «Хлеб», слушаем. Немного надеемся, что нас побьют или увезут в полицию, чтобы история получилась интереснее.

00:10 — моя бывшая коллега говорит, что «ребята как-то опростились».

00:20 — на соседнюю лавку садится бездомный, минут 15 внимательно слушает, потом засыпает.

00:40 — моя бывшая коллега говорит, что альбом ей вообще-то нравится.

00:45 — добавляет, что это в сравнении с предыдущими.

Далее мы обнаруживаем, что потеряли мой телефон и идем его искать, потому делаем перерыв.

1:30 — из окна дома, мимо которого мы идем под «Наше тело зрело», высовывается мужчина средних лет и дважды произносит «***** [ничего] себе».

1:50 — на районе случайно встречаем клавишника группы Сашу Гальянова, он помирает от смеха.

3:15 — мужской голос из окна напротив произносит: «Девушки, поставьте, пожалуйста, что-нибудь менее тревожное. Все-таки ночь». Мы перестаем слушать альбом по кругу и распе/ивать.

Живая, лишенная негатива реакция на громко играющую среди ночи музыку кажется мне свидетельством в пользу метамодернистского характера альбома. Он, конечно, наполнен глубокими текстами, красивыми образами, музыкальными экспериментами. Но, с другой стороны, может восприниматься и как нечто очень человечное. И хотя под трек «Яблонный сад» хочется пройтись маршем, чеканя шаг, но «Любовь моя будет тут», например, позволяет ностальгировать о 2007-м. На улочке. Со сладкой булочкой.