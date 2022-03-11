Shortparis выпустили новую версию песни «Яблонный сад». Она записана при участии Хора ветеранов ВОВ

Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и герои обложки сентябрьского номера «Собака.ru» в 2019 году Shortparis выпустили новую версию песни «Яблонный сад». Композиция, давшая название четвертому полноформатному альбому группы, записана при участии Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова.
Академический мужской хор имени Федора Михайловича Козлова был создан в канун юбилейной годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне и существует уже более 30 лет. Все 30 участников — мужчины пенсионного возраста, пятеро из которых ветераны войны. Первым руководителем стал заслуженный деятель искусства, профессор консерватории Федор Михайлович Козлов.
Ранее Shortparis показали клип на песни «Любовь моя будет тут» и «Двадцать», которые также вошли в четвертый полноформатный альбом «Яблонный Сад». На пластинке группа возвращается к традиции 11-песенника. В альбом вошли также ранее выпущенные треки «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и песня из альбома-трибьюта Осипу Мандельштаму «Эта ночь непоправима».
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