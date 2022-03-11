Shortparis выпустили новую версию песни «Яблонный сад». Она записана при участии Хора ветеранов ВОВ

Ранее Shortparis показали клип на песни «Любовь моя будет тут» и «Двадцать», которые также вошли в четвертый полноформатный альбом «Яблонный Сад». На пластинке группа возвращается к традиции 11-песенника. В альбом вошли также ранее выпущенные треки «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и песня из альбома-трибьюта Осипу Мандельштаму «Эта ночь непоправима».