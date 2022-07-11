«Гетто в озере»: посмотрите новый клип Shortparis на стихи Андрея Вознесенского

«Зов озера» — музыкальное сопровождение пьесы «Берегите ваши лица», премьера которой состоялась в «Гоголь-центре» в мае этого года. Песни, звучащие в спектакле и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского. Исключение — «Охота на волков» Владимира Высоцкого, в ходе исполнения которой лидер группы Николай Комягин аккомпанирует себе на фортепиано — эксцентрично бьет кулаком по клавишам. Использование этой песни — прямая ссылка на оригинальный спектакль 1970 года, в котором сам Высоцкий пел «Охоту на волков» на премьерных показах пьесы.

Премьера и единственный показ спектакля «Берегите ваши лица» состоялись в «Гоголь-центре» в мае этого года. В конце июня режиссер Кирилл Серебренников сообщил о закрытии театра. Идеолог и бывший худрук называет это решением властей, власти Москвы — говорят о смене руководства в «театре имени Гоголя».

Напомним, ранее Shortparis выпустили новую версию песни «Яблонный сад». Композиция, давшая название четвертому полноформатному альбому группы, записана при участии Хора ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы имени Козлова. Кроме того, музыканты показали клип на песни «Любовь моя будет тут» и «Двадцать», которые также вошли в свежую пластинку группы.