Вечер в ресторане в новом клипе Shortparis на песню «Любовь моя будет тут»

Композиция «Любовь моя будет тут» вошла в четвертый полноформатный альбом Shortparis «Яблонный Сад», представленный в июне. На пластинке группа возвращается к традиции 11-песенника. В альбом вошли также ранее выпущенные треки «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и песня из альбома-трибьюта Осипу Мандельштаму «Эта ночь непоправима».