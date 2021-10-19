Вечер в ресторане в новом клипе Shortparis на песню «Любовь моя будет тут»

Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и герои обложки сентябрьского номера «Собака.ru» в 2019 году Shortparis выпустили клип на песню «Любовь моя будет тут». Вечер в ресторане, снятый одним кадром оператором Глебом Неупокоевым — посмотрите прямо сейчас!
Композиция «Любовь моя будет тут» вошла в четвертый полноформатный альбом Shortparis «Яблонный Сад», представленный в июне. На пластинке группа возвращается к традиции 11-песенника. В альбом вошли также ранее выпущенные треки «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и песня из альбома-трибьюта Осипу Мандельштаму «Эта ночь непоправима».
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.