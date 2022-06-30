Режиссер Кирилл Серебренников сообщил о закрытии «Гоголь-центра». Идеолог и бывший худрук театра называет это решением властей, власти Москвы — говорят о смене руководства в «театре имени Гоголя».
О закрытии «Гоголь-центра»:
Да. «Гоголь-центр» закрыт. Все. Последним спектаклем будет представление «Я не участвую в войне» по поэзии Юрия Левитанского. А последней премьерой театра стал поэтический спектакль «Берегите ваши лица» по поэзии Андрея Вознесенского. Тогда в Театре на Таганке спектакль прошел один раз и был сразу закрыт властью. […] Да. Они закрывают живой театр. С постоянными аншлагами. Со своей прекрасной публикой. С уникальным репертуаром. Театр с мировым именем. Театр для людей. Они могут это делать по праву учредителя. Но с точки зрения искусства это не просто вредительство — это убийство.
В Департаменте культуры Москвы происходящее с «Гоголь-центром» закрытием не называют, указывая только на смену руководителей. Место Алексея Аграновича, контракт которого на посту худрука заканчивается 4 июля, займет Антон Яковлев — режиссер театра и кино и сын актера Юрия Яковлева, известного по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию». Директором театра вместо Алексея Кабешева назначен Александр Бочарников, который ранее возглавлял Новосибирскую государственную филармонию и работал в театре Сатиры под началом Александра Ширвиндта.
В новостной заметке ТАСС, в которой приводится комментарий Депкульта, «Гоголь-центр» именуется как «Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя». Такое название театр носил с 1959 по 2012 год, после чего был переформатирован в «Гоголь-центр» — с приходом Кирилла Серебренникова на пост художественного руководителя. «Это учреждение культуры не прекращало быть театром имени Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его «Гоголь-центром». Таким оно по документам и остается. Сменится только руководство театра — художественный руководитель и директор. Труппа продолжит работать», — заявили в ведомстве.
Помимо «Гоголь-центра», в Департаменте культуры Москвы объявили о смене еще двух худруков — в «Школе современной пьесы» им станет Дмитрий Астрахан, в «Современнике» за творческую часть вместо Виктора Рыжакова будет отвечать худсовет. «Три столичных театра возглавят не только хорошо известные театральной общественности, но и полюбившиеся публике режиссеры и деятели искусств. <…> Новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений», — сообщили в Депкульте.
Для Астрахана известие о его назначении стало неожиданностью. «Все неожиданно, дайте собраться с мыслями», — сказал он. Антон Яковлев также не готов комментировать ситуацию: «Если честно, я пока ничего не знаю».
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