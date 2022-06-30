В Департаменте культуры Москвы происходящее с «Гоголь-центром» закрытием не называют, указывая только на смену руководителей. Место Алексея Аграновича, контракт которого на посту худрука заканчивается 4 июля, займет Антон Яковлев — режиссер театра и кино и сын актера Юрия Яковлева, известного по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию». Директором театра вместо Алексея Кабешева назначен Александр Бочарников, который ранее возглавлял Новосибирскую государственную филармонию и работал в театре Сатиры под началом Александра Ширвиндта.

В новостной заметке ТАСС, в которой приводится комментарий Депкульта, «Гоголь-центр» именуется как «Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя». Такое название театр носил с 1959 по 2012 год, после чего был переформатирован в «Гоголь-центр» — с приходом Кирилла Серебренникова на пост художественного руководителя. «Это учреждение культуры не прекращало быть театром имени Гоголя, когда творческий коллектив начал именовать его «Гоголь-центром». Таким оно по документам и остается. Сменится только руководство театра — художественный руководитель и директор. Труппа продолжит работать», — заявили в ведомстве.

Помимо «Гоголь-центра», в Департаменте культуры Москвы объявили о смене еще двух худруков — в «Школе современной пьесы» им станет Дмитрий Астрахан, в «Современнике» за творческую часть вместо Виктора Рыжакова будет отвечать худсовет. «Три столичных театра возглавят не только хорошо известные театральной общественности, но и полюбившиеся публике режиссеры и деятели искусств. <…> Новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений», — сообщили в Депкульте.

Для Астрахана известие о его назначении стало неожиданностью. «Все неожиданно, дайте собраться с мыслями», — сказал он. Антон Яковлев также не готов комментировать ситуацию: «Если честно, я пока ничего не знаю».