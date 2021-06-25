Группа Shortparis выпустила четвертый альбом «Яблонный Сад»

Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и герои обложки сентябрьского номера «Собака.ru» в 2019 году Shortparis выпустили новый альбом «Яблонный Сад». Здесь можно услышать уже изданные ранее песни в том числе «Эта ночь непоправима», вошедшую в альбом-трибьют Осипу Мандельштаму.
На четвертом альбоме Shortparis возвращаются к традиции 11-песенника. В пластинку вошли также ранее выпущенные треки «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и песня из альбома-трибьюта Осипу Мандельштаму «Эта ночь непоправима». Обложка нового альбома — аллегория к картине «Апофеозу войны» Василия Васильевича Верещагина. Здесь переплелись между собой прошлое и настоящее, поэзия и форма, нерв и экспрессия.
Третий студийный альбом главных новых героев музыкальной сцены страны Shortparis вышел в ночь на 1 ноября 2019 года и получил название «Так закалялась сталь». Заглавное фото новой пластинки было сделано во время съемок ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» фотографом Игорем Клепневым. Посмотрите клип на заглавную песню с альбома — о насилии, ставшим «одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой».
Ближайшие концерты Shortparis пройдут 4 ноября в московском клубе MAIN STAGE и 11 декабря в «Сибур Арена» в Петербурге.
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