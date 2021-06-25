Группа Shortparis выпустила четвертый альбом «Яблонный Сад»

Третий студийный альбом главных новых героев музыкальной сцены страны Shortparis вышел в ночь на 1 ноября 2019 года и получил название «Так закалялась сталь». Заглавное фото новой пластинки было сделано во время съемок ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» фотографом Игорем Клепневым. Посмотрите клип на заглавную песню с альбома — о насилии, ставшим «одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой».

Ближайшие концерты Shortparis пройдут 4 ноября в московском клубе MAIN STAGE и 11 декабря в «Сибур Арена» в Петербурге.