«То, как звучит группа внутри нашего спектакля — мне кажется, это какой-то новый этап Shortparis. Это они, безусловно: и узнаваемый голос Комягина, и узнаваемые ритм-секции, перкуссия Дани Холодкова, гитары — все остается. Но это какой-то новый этап. Когда ты слушаешь и понимаешь, что это Shortparis, и в какой-то момент ты не отдаешь себе отчет, что это вообще-то лирика Вознесенского — она [музыка] удивительным образом производит впечатление, будто ее написали именно они [Shortparis]», — рассказывает о саундтреке к спектаклю режиссер Савва Савельев.