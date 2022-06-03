Вышел альбом «Зов озера» — пластинка-саундтрек, музыкальное сопровождение петербуржцев и лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Shortparis к спектаклю «Берегите ваши лица» в «Гоголь-центре». «Чу, начинается» — послушайте прямо сейчас!
«Зов озера» — музыкальное сопровождение пьесы «Берегите ваши лица», премьера которой состоялась в «Гоголь-центре» в мае этого года. Песни, звучащие в спектакле и вошедшие в EP, написаны на стихи Андрея Вознесенского, исключение — «Охота на волков» Владимира Высоцкого. Лидер группы Николай Комягин аккомпанирует себе на фортепиано — эксцентрично бьет кулаком по клавишам. Использование этой песни — прямая ссылка на оригинальный спектакль 1970 года, в котором сам Высоцкий пел «Охоту на волков» на премьерных показах пьесы.
«То, как звучит группа внутри нашего спектакля — мне кажется, это какой-то новый этап Shortparis. Это они, безусловно: и узнаваемый голос Комягина, и узнаваемые ритм-секции, перкуссия Дани Холодкова, гитары — все остается. Но это какой-то новый этап. Когда ты слушаешь и понимаешь, что это Shortparis, и в какой-то момент ты не отдаешь себе отчет, что это вообще-то лирика Вознесенского — она [музыка] удивительным образом производит впечатление, будто ее написали именно они [Shortparis]», — рассказывает о саундтреке к спектаклю режиссер Савва Савельев.
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