Мечты и реальность простых заводских рабочих в новом клипе Shortparis на песню «Двадцать»

Клип на песню «Двадцать» — вторая часть трилогии видеоработ, отражающих концепт ранее вышедшего четвертого альбома группы «Яблонный Сад». Во время съемок несколько членов группы сильно врезались в ограждения и получили серьезные травмы. Куском видео с этой аварией Shortparis поделились ранее. Других комментариев о клипе группа по обыкновению своему не давала — все прочтения и отсылки музыканты отдают на суд зрителей.