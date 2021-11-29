Мечты и реальность простых заводских рабочих в новом клипе Shortparis на песню «Двадцать»

Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и герои обложки сентябрьского номера «Собака.ru» в 2019 году Shortparis выпустили клип на песню «Двадцать». Мечты и реальность в буднях простых заводских рабочих — посмотрите прямо сейчас!
Клип на песню «Двадцать» — вторая часть трилогии видеоработ, отражающих концепт ранее вышедшего четвертого альбома группы «Яблонный Сад». Во время съемок несколько членов группы сильно врезались в ограждения и получили серьезные травмы. Куском видео с этой аварией Shortparis поделились ранее. Других комментариев о клипе группа по обыкновению своему не давала — все прочтения и отсылки музыканты отдают на суд зрителей.
Ранее Shortparis показали клип на песню «Любовь моя будет тут», которая также вошла в четвертый полноформатный альбом «Яблонный Сад». На пластинке группа возвращается к традиции 11-песенника. В альбом вошли также ранее выпущенные треки «КоКоКо / Структуры не выходят на улицы», «Говорит Москва» и песня из альбома-трибьюта Осипу Мандельштаму «Эта ночь непоправима».
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