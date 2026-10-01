Что смотреть в кинотеатрах России в октябре 2026-го: «Битва моторов» с Янковским и Борисовым, победитель Канн «Фьорд» и Хавьер Бардем в драме «Любовь моя»

«Без оглядки» (18+)

Девушки Соня и Женя, думая, что убили человека, пускаются в бега на машине. Анна Пересильд и Дарья Алыпова в комедийном роуд-муви.

Авантюрную историю о побеге (в том числе от скучной действительности) сняла Наталия Кончаловская («Все время на свете»). Также в касте — Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко и Сабина Ахмедова.

С 1 октября