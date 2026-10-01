Что смотреть в кинотеатрах России в октябре 2026-го: «Битва моторов» с Янковским и Борисовым, победитель Канн «Фьорд» и Хавьер Бардем в драме «Любовь моя»

А также — «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды, док Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», семейные «Царевна Несмеяна», «Чудо-Юдо» и «Сказка о потерянном времени», хорроры «Все закончится» и «Вкускилл», абсурдистский мультфильм «Добро пожаловать в Декорадо» и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в октябре.
C 1 ОКТЯБРЯ
«Царевна Несмеяна» (6+)
Ерема попадает в Тридевятое царство, где должен рассмешить Несмеяну. Сказка со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской.
В новом прочтении классического сюжета поучаствовали Рузиль Минекаев, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Алексей Ятченко и другие. Снял картину Василий Ровенский, автор трилогии «Большое путешествие» и дилогии «Коты эрмитажа».
С 1 октября
«Арахнид» / Crawlers (18+)
Жильцы многоэтажки спасаются от целой армии ядовитых пауков. Клаустрофобический хоррор специально для арахнофобов.
Вернувшийся из путешествия турист случайно привозит домой ядовитых пауков — те быстро распространяются по ЖК, который закрывают на карантин. Менеджер комплекса Серена (Матильда Лутц из «Тайны в ее глазах») пытается вывести из него людей. Режиссером выступил испанец Анхель Гомес Эрнандес («Бугимен. Начало легенды»).
С 1 октября
«Приключения мамонтенка. В поисках мамы» (6+)
Оттаявший мамонтенок Пушистик ищет маму и вместе с другом Тупиком попадает в Африку. Ремейк классического советского мультфильма.
Режиссером истории о путешествии на льдине стал Александр Войтинский («По щучьему велению» и «Огниво»), а роли озвучили самые разные селебрити — Алена Любимова, Вадим Галыгин, Пелагея, Александр Ревва, Niletto, Яна Чурикова, Gazan и Филипп Киркоров.
С 1 октября
«Добро пожаловать в Декорадо» / Decorado (18+)
Мышь Арнольд подозревает, что мир вокруг — гигантская декорация и начинает расследование. Абсурдистский мультфильм португальца Альберто Васкеса.
История с отчетливыми вайбами «Шоу Трумана» и антикапиталистической критикой далеко не первая странная работа в послужном списке Васкеса — на его счету не менее причудливые «Война единорогов» и «Психонавты, забытые дети».
С 1 октября
«Без оглядки» (18+)
Девушки Соня и Женя, думая, что убили человека, пускаются в бега на машине. Анна Пересильд и Дарья Алыпова в комедийном роуд-муви.
Авантюрную историю о побеге (в том числе от скучной действительности) сняла Наталия Кончаловская («Все время на свете»). Также в касте — Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко и Сабина Ахмедова.
С 1 октября
«Донни Дарко» / Donnie Darko (2001) (18+)
Странноватый школьник Донни встречает жуткого человека кролика, который сообщает ему, когда наступит конец света. Культовый фильм Ричарда Келли.
Крайне необычный и многослойный мистический триллер вновь можно будет посмотреть на больших экранах.
С 1 октября
C 8 ОКТЯБРЯ
«Битва моторов» (12+)
Автолюбитель Нагель и инженер Бондарев объединяются, чтобы поучаствовать в ралли Монако. Исторический блокбастер с Янковским и Борисовым.
Чтобы доказать жизнеспособность проекта автомобиля «Руссо-Балт» энтузиаст Андрей Нагель (Иван Янковский) вместе с инженером Дмитрием Бондаревым (Юра Борисов) участвуют в опасном многодневном ралли по Европе. В других ролях — Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов и другие. Режиссер — Илья Маланин («Ненормальный»).
С 8 октября
«Все закончится» / It Ends (18+)
Компания друзей попадает в аномалию — они едут по дороге, которая не заканчивается. Хоррор от продюсеров «Закулисья реальности».
Едущие через лес четверо молодых людей сначала сбиваются с пути, но попытка вернуться заканчивается провалом — на месте асфальта из ниоткуда появились деревья. Теперь им только и остается ехать вперед, но дорога оказывается бесконечной. В фильме снялись Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот и Финеас Юн, режиссер — дебютант Александр Уллом.
С 8 октября
«Барашек в ящике» / Hako no naka no hitsuji (18+)
Семейная пара заводит себе робота-копию погибшего маленького сына. Драма из основного конкурса Канн-2026.
Новая работа режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды. По сюжету в недалеком будущем семье Комоту (Харука Аясэ и Дайго) поступает нетривиальное предложение от корпорации, специализирующейся на робототехнике — взять в аренду искусственную версию своего ребенка с его внешностью и памятью.
С 8 октября
«Это все она» (18+)
Василиса к своим 30-ти чувствует себя неудачницей, но на помощь спешит воображаемая подруга из детства Мальвина. Комедия о резких переменах в жизни.
Вася (Марина Васильева) страдает от возрастного кризиса, однако внезапно в ее жизнь возвращается синеволосая разбитная Мальвина (Анастасия Белова) и предлагает решение всех проблем — нужно просто найти свою первую любовь по имени Стасик (Никита Ефремов) и все-таки завоевать его сердце. Режиссер — Даша Чаруша («Марафон желаний»).
С 8 октября
«Сумерки. Сага. Новолуние» / The Twilight Saga: New Moon (2009) (18+)
Белла страдает из-за исчезновения Эдварда и заводит нового друга, скрывающего свою опасную тайну. Повторный прокат второй части культовой франшизы.
Напомним, что до февраля-2027 в кинотеатры вернутся все фильмы вселенной «Сумерек» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном.
С 8 октября
«Ассистент в морге» / Tormento (18+)
Усталая охранница морга сталкивается с паранормальным явлением. Камерный мексиканский хоррор с демоном и мертвецами.
Первая ночная смена Бренды (Наталия Солан, «Дитя тьмы») превращается в кошмар — ей предстоит справиться с могущественным древним злом. Режиссер — Олалло Рубио.
С 8 октября
C 15 ОКТЯБРЯ
«До последнего грамма» / The Weight (18+)
Ради свободы и встречи с дочерью заключенный ввязывается в историю с контрабандой золота. Фильм-участник фестиваля «Сандэнс»-2026.
На дворе 1930-е, находящийся в тюрьме Сэм Мерфи (Итан Хоук) получает заманчивое предложение — пронести партию золота в компании сомнительных личностей через опасную местность в обмен на освобождение. Также в фильме снялись Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио и другие, а режиссером выступил Падрик Маккинли («Обломки»).
С 15 октября
«Изгои» / The Outsiders (1983) (18+)
Противостояние банд богатых и бедных подростков в Оклахоме 1960-х. Повторный релиз драмы Фрэнсиса Форда Копполы.
Увидеть молодых Тома Круза, Патрика Суэйзи и Мэтта Диллона на большом экране — не самая худшая идея на вечер.
С 15 октября
«Любовь моя» / The Beloved (18+)
Популярный режиссер пытается наладить отношения с дочерью через съемки нового фильма. Хавьер Бардем в картине из основного конкурса Канн-2026.
Кинорежиссер Эстебан приглашает на главную роль свою дочь Эмилию (Виктория Луэнго) — проблема в том, что с ней он потерял связь с подросткового возраста. Автор картины — Родриго Сорогойен («Хищники»).
С 15 октября
«Вкускилл» / Chirudo (18+)
Работа идеального супермаркета меняется с появлением новой сотрудницы — и приобретает максимально зловещие черты. Японский хоррор, показанный на Берлинале.
За этот фильм о помощнике управляющего магазина Сакаи (Сета Сомэтани), столкнувшемся с неведомым, режиссер-дебютант Юсукэ Ивасаки получил приз ФИПРЕССИ в программе «Форум» на Берлинском кинофестивале-2026.
С 15 октября
«Руки вверх! 2» (6+)
Сиквел байопика о мегапопулярной группе. Сергей Жуков вместе с детьми продолжает вспоминать молодость.
Роль молодой поп-звезды (на этот раз еще до всенародной известности) по-прежнему играет Влад Прохоров, также в касте — Илья Русь, Ангелина Стречина и Регина Бурд. Режиссером второй части стала Алиса Шитикова («Лысый нянь»).
С 15 октября
«Непристойное предложение» / El talento (18+)
Молодая виолончелистка Эльза вынуждена идти на сделку с совестью ради помощи семье. Испанская драма о непростом моральном выборе.
Главную роль сыграла Эстер Экспозито из «Вопля», а режиссером выступил Поло Менаргес.
С 15 октября
C 22 ОКТЯБРЯ
«Сказка о потерянном времени» (6+)
Петя, Маруся и Вася из-за лени меняются местами с колдунами: превращаются в стариков, а те — в школьников. Ремейк советского детского кино.
В новой версии истории режиссера Андрея Никифорова («Герои анекдотов») задействованы Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Людмила Артемьева, Алексей Маклаков и другие.
С 22 октября
«Морозко» (6+)
Сестры Марфа и Настя пытаются снять заклятие и вернуть зиму в свою деревню. Сказка с Елизаветой Боярской в роли злой ведьмы.
Настю сыграла Мария Канунникова, Марфу — Виктория Серикова. Кроме них в фильме снялись Вадим Соснин, Кирилл Зайцев, Артем Быстров и Артур Иванов. Снял картину Эдуард Бордуков (сериал «Пищеблок»).
С 22 октября
«Чудо-Юдо» (6+)
Чудо-Юдо по приказу лесных волшебников защищает ее дочь Отраду в мире людей. Сказка с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой.
Родителей Отрады (София Лопунова), которой нужно найти жениха, чтобы вновь обрести магические способности, сыграли Безруков и Исакова, а заглавная роль досталась Миките Воронову. Режиссер — Серик Бейсеу («Заклятье. Шепот ведьм»).
С 22 октября
«Четыре жизни Петра Мамонова» (18+)
Документальный фильм о личности легендарного музыканта. Режиссером выступил Павел Лунгин.
Хулиган, рок-звезда, актер и православный старец — об этих четырех ипостасях рассказывает близко знавший его автор, используя обширную базу редких архивных кадров.
С 22 октября
«Цикл зверя» / The Cycle (18+)
Криминалист Мэг расследует смерть отца и сталкивается с жуткой тайной маленького городка. Британский детектив на стыке с хоррором.
Режиссером истории о таинственном убийце стал Джордан Дауни («Время монстров»), а главные роли исполнили Дебора Энн Уолл («Сорвиголова») и Джеффри Донован («Гнев человеческий»).
С 22 октября
C 29 ОКТЯБРЯ
«Фьорд» / Fjord (18+)
Семью румынских иммигрантов в Норвегии обвиняют в домашнем насилии. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн-2026.
Кристиан Мунджиу («4 месяца, 3 недели и 2 дня») триумфально возвращается на экраны — в его истории о столкновении культур солируют звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн и Ренате Реинсве из «Сентиментальной ценности».
С 29 октября
«Рождение империи» (12+)
Петр I строит новое государство и воюет со шведами за выход к морю. Историческая драма с Александром Горбатовым и Милошем Биковичем.
В фильме Андрея Кравчука («Союз спасения») Горбатов играет императора, Бикович — Меншикова, также в касте Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Виктор Добронравов и Александр Яценко.
С 29 октября
«Безумный день в Комеди Франсез» / De la Comédie-Française (18+)
Начинающая режиссер Нина ставит «Макбета» в «Комеди Франсез» — естественно, все сразу идет не по плану. Производственная комедия о театральном закулисье.
Главную роль сыграла Полин Клеман («Не звезди!»), а сняли картину Мартен Дарондо и Бертран Юскла.
С 29 октября
«Меня пожирает собственная кровать» (18+)
Рамаз и Лиза живут повседневную жизнь и вечно попадают в неловкие ситуации. Симпатичный российский мамблкор.
В фильме Вячеслава Иванова («Привычка нюхать пальцы») нелепую, но очаровательную парочку сыграли Рамаз Кебадзе и Елизавета Соколова.
С 29 октября
«Жертвоприношение» (1986) (18+)
Притча об апокалипсисе Андрея Тарковского. Последний фильм гения в повторном прокате.
Философскую драму можно будет увидеть на больших экранах в отреставрированном виде.
С 29 октября
«Барашек Шон и Чудище Лохматое» / Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom (6+)
Барашек-изобретатель спасает ферму от неурожая тыкв и лесного чудища. Новый мультфильм из популярной серии.
Сценарий вновь написал Марк Бертон, работавший над предыдущими частями, а также «Мадагаскаром», «Паддингтоном» и «Уоллесом и Громитом».
С 29 октября
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