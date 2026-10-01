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Кино и сериалы

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Что смотреть в кинотеатрах России в октябре 2026-го: «Битва моторов» с Янковским и Борисовым, победитель Канн «Фьорд» и Хавьер Бардем в драме «Любовь моя»

А также — «Барашек в ящике» Хирокадзу Корээды, док Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова», семейные «Царевна Несмеяна», «Чудо-Юдо» и «Сказка о потерянном времени», хорроры «Все закончится» и «Вкускилл», абсурдистский мультфильм «Добро пожаловать в Декорадо» и многое другое! Собака.ru рассказывает о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в октябре.

С 1 ОКТЯБРЯ
С 8 ОКТЯБРЯ
С 15 ОКТЯБРЯ
С 22 ОКТЯБРЯ
С 29 ОКТЯБРЯ

C 1 ОКТЯБРЯ

Кинокомпания «Наше кино» при участии Okko, 2026

«Царевна Несмеяна» (6+)

Ерема попадает в Тридевятое царство, где должен рассмешить Несмеяну. Сказка со Славой Копейкиным и Анастасией Красовской.

В новом прочтении классического сюжета поучаствовали Рузиль Минекаев, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Алексей Ятченко и другие. Снял картину Василий Ровенский, автор трилогии «Большое путешествие» и дилогии «Коты эрмитажа».

С 1 октября

Altitude Film Sales, Altitude, Badlands, CAA Media Finance, Fresco Film Services, 2026

«Арахнид» / Crawlers (18+)

Жильцы многоэтажки спасаются от целой армии ядовитых пауков. Клаустрофобический хоррор специально для арахнофобов.

Вернувшийся из путешествия турист случайно привозит домой ядовитых пауков — те быстро распространяются по ЖК, который закрывают на карантин. Менеджер комплекса Серена (Матильда Лутц из «Тайны в ее глазах») пытается вывести из него людей. Режиссером выступил испанец Анхель Гомес Эрнандес («Бугимен. Начало легенды»).

С 1 октября

Bazelevs Production, 2026

«Приключения мамонтенка. В поисках мамы» (6+)

Оттаявший мамонтенок Пушистик ищет маму и вместе с другом Тупиком попадает в Африку. Ремейк классического советского мультфильма.

Режиссером истории о путешествии на льдине стал Александр Войтинский («По щучьему велению» и «Огниво»), а роли озвучили самые разные селебрити — Алена Любимова, Вадим Галыгин, Пелагея, Александр Ревва, Niletto, Яна Чурикова, Gazan и Филипп Киркоров.

С 1 октября

Abano Producions, ESCine Español, María y Arnold AIE, Sardinha em Lata, The Glow Animation Studio, 2026

«Добро пожаловать в Декорадо» / Decorado (18+)

Мышь Арнольд подозревает, что мир вокруг — гигантская декорация и начинает расследование. Абсурдистский мультфильм португальца Альберто Васкеса.

История с отчетливыми вайбами «Шоу Трумана» и антикапиталистической критикой далеко не первая странная работа в послужном списке Васкеса — на его счету не менее причудливые «Война единорогов» и «Психонавты, забытые дети».

С 1 октября

23MMOON Production, WISH Media, 2026

«Без оглядки» (18+)

Девушки Соня и Женя, думая, что убили человека, пускаются в бега на машине. Анна Пересильд и Дарья Алыпова в комедийном роуд-муви.

Авантюрную историю о побеге (в том числе от скучной действительности) сняла Наталия Кончаловская («Все время на свете»). Также в касте — Олег Савостюк, Алексей Розин, Илья Коробко и Сабина Ахмедова.

С 1 октября

Pandora Cinema, Flower Films (II), Adam Fields Productions, Gaylord Films, 2001

«Донни Дарко» / Donnie Darko (2001) (18+)

Странноватый школьник Донни встречает жуткого человека кролика, который сообщает ему, когда наступит конец света. Культовый фильм Ричарда Келли.

Крайне необычный и многослойный мистический триллер вновь можно будет посмотреть на больших экранах.

С 1 октября

C 8 ОКТЯБРЯ

«Централ Партнершип», «Кинослово», «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», 2026

«Битва моторов» (12+)

Автолюбитель Нагель и инженер Бондарев объединяются, чтобы поучаствовать в ралли Монако. Исторический блокбастер с Янковским и Борисовым.

Чтобы доказать жизнеспособность проекта автомобиля «Руссо-Балт» энтузиаст Андрей Нагель (Иван Янковский) вместе с инженером Дмитрием Бондаревым (Юра Борисов) участвуют в опасном многодневном ралли по Европе. В других ролях — Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Игорь Грабузов и другие. Режиссер — Илья Маланин («Ненормальный»).

С 8 октября

Aymara Films, Please Hold Pictures, Snoot Entertainment, 2026

«Все закончится» / It Ends (18+)

Компания друзей попадает в аномалию — они едут по дороге, которая не заканчивается. Хоррор от продюсеров «Закулисья реальности».

Едущие через лес четверо молодых людей сначала сбиваются с пути, но попытка вернуться заканчивается провалом — на месте асфальта из ниоткуда появились деревья. Теперь им только и остается ехать вперед, но дорога оказывается бесконечной. В фильме снялись Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот и Финеас Юн, режиссер — дебютант Александр Уллом.

С 8 октября

AOI Promotion, Fuji Television Network (Fuji TV), Gaga, Toho, 2026

«Барашек в ящике» / Hako no naka no hitsuji (18+)

Семейная пара заводит себе робота-копию погибшего маленького сына. Драма из основного конкурса Канн-2026.

Новая работа режиссера «Магазинных воришек» Хирокадзу Корээды. По сюжету в недалеком будущем семье Комоту (Харука Аясэ и Дайго) поступает нетривиальное предложение от корпорации, специализирующейся на робототехнике — взять в аренду искусственную версию своего ребенка с его внешностью и памятью.

С 8 октября

Марс Медиа Энтертейнмент, 2026

«Это все она» (18+)

Василиса к своим 30-ти чувствует себя неудачницей, но на помощь спешит воображаемая подруга из детства Мальвина. Комедия о резких переменах в жизни.

Вася (Марина Васильева) страдает от возрастного кризиса, однако внезапно в ее жизнь возвращается синеволосая разбитная Мальвина (Анастасия Белова) и предлагает решение всех проблем — нужно просто найти свою первую любовь по имени Стасик (Никита Ефремов) и все-таки завоевать его сердце. Режиссер — Даша Чаруша («Марафон желаний»).

С 8 октября

Temple Hill Entertainment, Maverick Films, Imprint Entertainment, Sunswept Entertainment, Summit Entertainment, 2009

«Сумерки. Сага. Новолуние» / The Twilight Saga: New Moon (2009) (18+)

Белла страдает из-за исчезновения Эдварда и заводит нового друга, скрывающего свою опасную тайну. Повторный прокат второй части культовой франшизы.

Напомним, что до февраля-2027 в кинотеатры вернутся все фильмы вселенной «Сумерек» с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном.

С 8 октября

BH5 Studios, Bh5, 2025

«Ассистент в морге» / Tormento (18+)

Усталая охранница морга сталкивается с паранормальным явлением. Камерный мексиканский хоррор с демоном и мертвецами.

Первая ночная смена Бренды (Наталия Солан, «Дитя тьмы») превращается в кошмар — ей предстоит справиться с могущественным древним злом. Режиссер — Олалло Рубио.

С 8 октября

C 15 ОКТЯБРЯ

Fields Entertainment, Augenschein Filmproduktion, Construction Film, Under the Influence Productions, Vertical Entertainment, 2026

«До последнего грамма» / The Weight (18+)

Ради свободы и встречи с дочерью заключенный ввязывается в историю с контрабандой золота. Фильм-участник фестиваля «Сандэнс»-2026.

На дворе 1930-е, находящийся в тюрьме Сэм Мерфи (Итан Хоук) получает заманчивое предложение — пронести партию золота в компании сомнительных личностей через опасную местность в обмен на освобождение. Также в фильме снялись Рассел Кроу, Джулия Джонс, Остин Амелио и другие, а режиссером выступил Падрик Маккинли («Обломки»).

С 15 октября

Zoetrope Studios, AMLF, 2026

«Изгои» / The Outsiders (1983) (18+)

Противостояние банд богатых и бедных подростков в Оклахоме 1960-х. Повторный релиз драмы Фрэнсиса Форда Копполы.

Увидеть молодых Тома Круза, Патрика Суэйзи и Мэтта Диллона на большом экране — не самая худшая идея на вечер.

С 15 октября

Caballo Films, Movistar Plus, El Ser Querido, Le Pacte, Canal+, 2026

«Любовь моя» / The Beloved (18+)

Популярный режиссер пытается наладить отношения с дочерью через съемки нового фильма. Хавьер Бардем в картине из основного конкурса Канн-2026.

Кинорежиссер Эстебан приглашает на главную роль свою дочь Эмилию (Виктория Луэнго) — проблема в том, что с ней он потерял связь с подросткового возраста. Автор картины — Родриго Сорогойен («Хищники»).

С 15 октября

Caballo Films, Movistar Plus, El Ser Querido, Le Pacte, Canal+, 2026

«Вкускилл» / Chirudo (18+)

Работа идеального супермаркета меняется с появлением новой сотрудницы — и приобретает максимально зловещие черты. Японский хоррор, показанный на Берлинале.

За этот фильм о помощнике управляющего магазина Сакаи (Сета Сомэтани), столкнувшемся с неведомым, режиссер-дебютант Юсукэ Ивасаки получил приз ФИПРЕССИ в программе «Форум» на Берлинском кинофестивале-2026.

С 15 октября

Кинокомпания ТЕМП, BERG SOUND, студия Yellow Black and White, онлайн-кинотеатр START, «Руки Вверх! Production», 2026

«Руки вверх! 2» (6+)

Сиквел байопика о мегапопулярной группе. Сергей Жуков вместе с детьми продолжает вспоминать молодость.

Роль молодой поп-звезды (на этот раз еще до всенародной известности) по-прежнему играет Влад Прохоров, также в касте — Илья Русь, Ангелина Стречина и Регина Бурд. Режиссером второй части стала Алиса Шитикова («Лысый нянь»).

С 15 октября

3Cat, Coficiné, Comunidad de Madrid, Crea SGR, Movistar Plus, 2025

«Непристойное предложение» / El talento (18+)

Молодая виолончелистка Эльза вынуждена идти на сделку с совестью ради помощи семье. Испанская драма о непростом моральном выборе.

Главную роль сыграла Эстер Экспозито из «Вопля», а режиссером выступил Поло Менаргес.

С 15 октября

C 22 ОКТЯБРЯ

Киностудия Горького совместно с Кинокомпанией братьев Андреасян, 2026

«Сказка о потерянном времени» (6+)

Петя, Маруся и Вася из-за лени меняются местами с колдунами: превращаются в стариков, а те — в школьников. Ремейк советского детского кино.

В новой версии истории режиссера Андрея Никифорова («Герои анекдотов») задействованы Иван Охлобыстин, Александр Лыков, Виталий Хаев, Людмила Артемьева, Алексей Маклаков и другие.

С 22 октября

Star Media, «Централ Партнершип», телеканал ТНТ. При поддержке Фонда кино, 2026

«Морозко» (6+)

Сестры Марфа и Настя пытаются снять заклятие и вернуть зиму в свою деревню. Сказка с Елизаветой Боярской в роли злой ведьмы.

Настю сыграла Мария Канунникова, Марфу — Виктория Серикова. Кроме них в фильме снялись Вадим Соснин, Кирилл Зайцев, Артем Быстров и Артур Иванов. Снял картину Эдуард Бордуков (сериал «Пищеблок»).

С 22 октября

Кинокомпания СТВ, Глобус – фильм», CGF, 2026

«Чудо-Юдо» (6+)

Чудо-Юдо по приказу лесных волшебников защищает ее дочь Отраду в мире людей. Сказка с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой.

Родителей Отрады (София Лопунова), которой нужно найти жениха, чтобы вновь обрести магические способности, сыграли Безруков и Исакова, а заглавная роль досталась Миките Воронову. Режиссер — Серик Бейсеу («Заклятье. Шепот ведьм»).

С 22 октября

VERETENO, 2026

«Четыре жизни Петра Мамонова» (18+)

Документальный фильм о личности легендарного музыканта. Режиссером выступил Павел Лунгин.

Хулиган, рок-звезда, актер и православный старец — об этих четырех ипостасях рассказывает близко знавший его автор, используя обширную базу редких архивных кадров.

С 22 октября

BondIt Media Capital, Tea Shop Productions, 2026

«Цикл зверя» / The Cycle (18+)

Криминалист Мэг расследует смерть отца и сталкивается с жуткой тайной маленького городка. Британский детектив на стыке с хоррором.

Режиссером истории о таинственном убийце стал Джордан Дауни («Время монстров»), а главные роли исполнили Дебора Энн Уолл («Сорвиголова») и Джеффри Донован («Гнев человеческий»).

С 22 октября

C 29 ОКТЯБРЯ

Mobra Films, Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Snowglobe Films, Aamu Filmcompany, 2026

«Фьорд» / Fjord (18+)

Семью румынских иммигрантов в Норвегии обвиняют в домашнем насилии. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» Канн-2026.

Кристиан Мунджиу («4 месяца, 3 недели и 2 дня») триумфально возвращается на экраны — в его истории о столкновении культур солируют звезда киновселенной Marvel Себастиан Стэн и Ренате Реинсве из «Сентиментальной ценности».

С 29 октября

ТРИТЭ, канал «Россия», Фонд Кино, 2026

«Рождение империи» (12+)

Петр I строит новое государство и воюет со шведами за выход к морю. Историческая драма с Александром Горбатовым и Милошем Биковичем.

В фильме Андрея Кравчука («Союз спасения») Горбатов играет императора, Бикович — Меншикова, также в касте Алексей Гуськов, Юлия Пересильд, Виктор Добронравов и Александр Яценко.

С 29 октября

Atelier de Production, France 2 Cinéma, Comédie-Française, Canal+, Ciné+OCS, 2026

«Безумный день в Комеди Франсез» / De la Comédie-Française (18+)

Начинающая режиссер Нина ставит «Макбета» в «Комеди Франсез» — естественно, все сразу идет не по плану. Производственная комедия о театральном закулисье.

Главную роль сыграла Полин Клеман («Не звезди!»), а сняли картину Мартен Дарондо и Бертран Юскла.

С 29 октября

Oasis Pictures, 2026

«Меня пожирает собственная кровать» (18+)

Рамаз и Лиза живут повседневную жизнь и вечно попадают в неловкие ситуации. Симпатичный российский мамблкор.

В фильме Вячеслава Иванова («Привычка нюхать пальцы») нелепую, но очаровательную парочку сыграли Рамаз Кебадзе и Елизавета Соколова.

С 29 октября

Faragó Film, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Argos Films, Film Four International, Josephson & Nykvist, 1986

«Жертвоприношение» (1986) (18+)

Притча об апокалипсисе Андрея Тарковского. Последний фильм гения в повторном прокате.

Философскую драму можно будет увидеть на больших экранах в отреставрированном виде.

С 29 октября

Aardman Animations, Sky, StudioCanal, 2026

«Барашек Шон и Чудище Лохматое» / Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom (6+)

Барашек-изобретатель спасает ферму от неурожая тыкв и лесного чудища. Новый мультфильм из популярной серии.

Сценарий вновь написал Марк Бертон, работавший над предыдущими частями, а также «Мадагаскаром», «Паддингтоном» и «Уоллесом и Громитом».

С 29 октября

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