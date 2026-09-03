Как взломать код истории, не вмешиваясь в ход истории? В коллекцию сериалов Wink Originals «Слово пацана» и «Фишер» врывается сентябрьская мегапремьера «Трудно быть богом» — смотрим с 3 сентября в онлайн-кинотеатре Wink 10 серий по мотивам культовой классики братьев Стругацких (ленинградские фантасты с ОБЭРИУ-аурой!). Каст — от Бондарчука и Исаковой до Безрукова, Ярмольника и Кологривого. Декорация — самая амбициозная в русском кинематографе: построили под Москвой средневековый город на 6,5 гектарах. Главная роль — у сверхновой звезды и героя сентябрьской обложки Собака.ru Александара Радойичича: таинственный дон Румата Эсторский прибывает с миссией Института экспериментальной истории в Арканар, и космическая одиссея начинается. Если это не заявка на главный блокбастер осени, то что это?
На Александаре: куртка MKI MIYUKI ZOKU, шорты ALPINESTARS RSRV, кроссовки ROMBAUT (все — Studio Slow)
По просьбе редакции Собака.ru Радойичич провел нам экскурсию по всем 48 зданиям и бассейнам Арканара (скульптуру «Воин на пуме» высотой 17 метров и весом 20 тонн стоило бы выставить на Cosmoscow!). А поговорил с другом Александаром фронтмен одного из самых кассовых фильмов в истории нового русского кино (эпопея «Холоп»!) Милош Бикович. Тизер: лучшая реклама Сербии в России — это, конечно, сербские актеры.
Глава 1: мы узнаем, что Радойичич — космический пришелец и оборотень-соблазнитель в доспехах, а еще о том, как Бондарчук и Михалков стали кинокрестными Александара и Милоша
МИЛОШ: Александар, Ацо, как мы зовем тебя в Сербии, поздравляю тебя с премьерой! Теперь и ты — звезда масштабного проекта.
АЛЕКСАНДАР: Спасибо тебе! Я до сих пор не верю, что все это со мной происходит. Сериал «Трудно быть богом» — это история по мотивам повести культовых ленинградских фантастов Бориса и Аркадия Стругацких, и это действительно очень масштабный проект.
МИЛОШ: И кто ты в этой киновселенной?
АЛЕКСАНДАР: Я играю землянина, сотрудника Института истории Антона, который отправляется из XXIII века в XIII: на планету Кеплер‑4077, в средневековый город Арканар. У Антона есть миссия — спасти местных ученых, но не вмешиваться в естественный ход истории. Для этого он превращается в местного аристократа — дона Румату Эсторского. А еще мой герой ищет в Арканаре пропавшего отца, хотя и скрыл этот факт от своего института, — и это уже немного спойлер.
МИЛОШ: Но как это было, Ацо? Как ты, Александар Радойичич из Сербии, стал доном Руматой Эсторским из Арканара?
АЛЕКСАНДАР: Кастинг в «Трудно быть богом» — это был отдельный сериал! Я прилетел в Москву на пробы, для чего нужно было выучить текст одной сцены. Пришлось вызубрить: русского я почти не знал. Вызубрил одну сцену — и тут же неожиданно получил еще две!
МИЛОШ: Зная тебя, уверен, ты с этой задачей справился, хотя и предпочитаешь импровизации тщательную подготовку.
АЛЕКСАНДАР: Да, сначала я дико волновался, и только встреча с режиссером сериала Дмитрием Тюриным как‑то меня успокоила. Я решил: по крайней мере, сделаю все, что зависит от меня, наилучшим образом. И как бы ни сложилось дальше, пусть этот опыт будет моей личной победой над страхами.
МИЛОШ: И все сложилось, как я понимаю?
АЛЕКСАНДАР: А вот и нет. Вскоре мне сообщили, что роль я не получил. Продюсер и шоураннер «Трудно быть богом» Теймур Джафаров разрабатывал со сценаристом Андреем Золотаревым идею сериала целых семь лет — и видел в роли дона Руматы другого актера. Я его абсолютно понимаю: доверить какому‑то неизвестному сербу главную роль в таком невероятном проекте? Сомнительно!
МИЛОШ: Ты сейчас как будто моими словами говоришь — я ведь тоже когда‑то именно так и думал! Рассказывай, как в итоге ты получил главную роль? У меня, кстати, есть чудесная история про съемки в России — и я так понимаю, что и у тебя тоже не обошлось без чуда.
АЛЕКСАНДАР: Фёдор Бондарчук — он в «Трудно быть богом» не только продюсер, но и исполняет роль дона Кубы — посмотрел мои пробы и сказал: «Радойичич — наш дон Румата. Берите его!» Представляешь?! Это, правда, было чудо. Так что ровно через три месяца — и это после полутора лет кастинга! — я оказался на съемочной площадке посреди иранской пустыни.
МИЛОШ: А моим крестным в российском кино стал Никита Сергеевич Михалков. Но Фёдору Сергеевичу я тоже многим обязан.
АЛЕКСАНДАР: Теперь ты рассказывай! Какое чудо случилось с тобой?
МИЛОШ: После моего дебюта — это было двенадцать лет назад в «Солнечном ударе» Никиты Сергеевича — я не знал, как дальше сложится моя актерская карьера в России. А тут вдруг режиссер Роман Прыгунов и продюсер Петр Ануров предложили мне роль миллионера Белкина в блокбастере «Духless 2». Оказалось, решающим было слово продюсера этого проекта Бондарчука — именно он меня в «Духless 2» и утвердил! Большая заслуга Фёдора Сергеевича в том, что он видит потенциал в новых лицах, в том числе иностранных. Уверен, после нас будут и другие.
АЛЕКСАНДАР: Я, кстати, прекрасно помню этот твой прорыв — мы его всей Сербией обсуждали.
Глава 2: оказывается, над сериалом «Трудно быть богом» работали астрофизики, ботаники, футурологи, медиевисты и религиоведы. А еще для него построена самая большая декорация в истории российского кино
МИЛОШ: Ацо, скажи, у тебя есть версия, почему Фёдор Сергеевич настоял на том, чтобы именно тебя взяли на роль дона Руматы?
АЛЕКСАНДАР: Предполагаю, что искали совсем новое лицо. Мой герой в «Трудно быть богом» — пришелец, чужак, и в этом между мной и доном Руматой есть некоторая символическая связь.
МИЛОШ: Помнишь первый день съемок?
АЛЕКСАНДАР: Конечно. Представь себе сцену: актер-серб пытается говорить на русском со съемочной группой в иранской пустыне.
МИЛОШ: Легко могу себе такое представить! (Смеется.) Я только справился с русским, а мне уже начали объяснять, как играть на китайском (на съемках фильма «Красный шелк». — Прим. ред.). И что, жарко тебе было, Ацо?
АЛЕКСАНДАР: Во всех смыслах этого слова: на съемках в Иране — стабильно плюс 40 в тени. А еще песчаные бури! Я думал, что ничего более эпичного быть уже не может — зороастрийские города, остров Кешм в Персидском заливе, — но потом мы увидели декорации, построенные для «Трудно быть богом» в Подмосковье… Они меня всерьез впечатлили.
МИЛОШ: Скажи честно, не ожидал такого космического размаха на съемках в Подмосковье?
АЛЕКСАНДАР: Да, представь, самая грандиозная декорация в истории российской кинематографии была сделана именно для «Трудно быть богом». На территории «Москино» художник сериала Григорий Пушкин и его команда за пять месяцев возвелина шести гектарах целый средневековый город. Просто обойти площадку занимало примерно час: дворец Кондора с действующим бассейном, акведук и огромная аквазона для подводных съемок, озера, тайные ходы, дома и площади. А еще гигантская скульптура «Воин на пуме» высотой в 17 метров!
МИЛОШ: Да, разгулялись ребята.
АЛЕКСАНДАР: Абсолютно точно: а внутри этого средневекового города еще и космическую станцию выстроили. При этом и Арканар, и спрятанная в нем космическая станция выглядели настолько убедительно, что в какой‑то момент я начал теряться: мне казалось — всё, я живу в этой истории, и другой реальности не существует. Кроме того, для всей съемочной группы «Трудно быть богом» проводили занятия по футурологии и медиевистике. А художников сериала консультировали астрофизики, ботаники, религиоведы. Продюсеры продумали абсолютно каждую деталь: например, плащ моего дона Руматы цитирует хитиновые чешуйки панциря доисторического членистоногого трилобита. Если честно, меня придавило ответственностью от размаха проекта. Еще ни разу за всю карьеру я не чувствовал, чтобы в меня верили так, как на этих съемках.
МИЛОШ: А как сложились отношения с коллегами на съемочной площадке?
АЛЕКСАНДАР: Все, с кем я работал, приняли меня за своего — даже такие большие звезды, как Сергей Безруков, Виктория Исакова и Никита Кологривый, работали со мной на равных. Режиссер Дмитрий Тюрин ставил задачи безо всякого сомнения, что я что‑то не смогу. И думаю, что я еще не до конца осознал все, что со мной произошло. Это был какой‑то сон, который длится по сей день.
Глава 3: выясняется, что у русских есть суперсила — они умеют любить. А еще мы узнаём, что Радойичич умеет плакать на чистом русском
МИЛОШ: Мы с тобой знакомы двадцать лет! И я до сих пор помню, как впервые тебя увидел в Белградском университете: модный парень в белых трениках. Серьга в ухе, сумка на боку! В Сербии мы называем такое «Diesel-эстетика». И этот Diesel-парень был ты, Ацо.
АЛЕКСАНДАР: А ведь это правда! Так я и выглядел! (Смеется.)
МИЛОШ: Тогда я подумал, что ты с кафедры легкой атлетики, а на факультет драматического искусства просто зашел не в ту дверь.
АЛЕКСАНДАР: Да-да, а потом случилась моя великая трансформация. Наш гениальный педагог Владимир Евтович заставил меня вынуть серьгу, снять браслеты, подстричься: мне предстояло с внешнего переключиться на исследование моего внутреннего мира.
МИЛОШ: Ты старше меня всего на три месяца: я родился в январе 1988‑го, ты — в октябре 1987‑го. Но когда я только поступил на актерский в Белграде, ты уже учился на втором курсе у профессора Евтовича. А ведь он настоящий мастер и просто так никого на свой курс не принимал. Ты легко поступил?
АЛЕКСАНДАР: Значит, что‑то во мне увидел, раз я был принят на курс к одному из мощнейших педагогов. Но знаешь, Милош, сомнения, по праву ли я нахожусь на этом месте, преследовали меня все годы учебы. Я и сейчас иногда сомневаюсь, продолжаю искать себя.
МИЛОШ: Трудно быть Радойичичем?
АЛЕКСАНДАР: Ха, да! Самоирония спасает! Но так тебе скажу: даже когда меня пригласили на кастинг грандиозного проекта «Трудно быть богом», я не мог в это поверить. Всё спрашивал себя: «С чего это вдруг? В России и без меня хватает феноменальных актеров».
МИЛОШ: Например, Бикович. (Смеется.) Ацо, я почему‑то никогда не спрашивал: а каким было твое первое впечатление обо мне? И, пожалуйста, никакой политкорректности! Только жесткая правда.
АЛЕКСАНДАР: Тебе было наплевать на любые социальные стереотипы и правила. Свободный, очень творческий — ты оказался в нужном месте в нужное время. А когда ты, серб, начал сниматься в России, я обратил внимание, что все эти качества проявились у тебя еще сильнее. И раз мы давно дружим, могу сказать откровенно: горжусь тем, как все эти годы ты представлял нашу страну.
МИЛОШ: Спасибо за такие слова. Я и сам был поражен с каким теплом меня приняли в России. Русские умеют любить, умеют принимать. При этом они до конца не осознают это великое свойство русской души.
АЛЕКСАНДАР: Как думаешь, почему так?
МИЛОШ: Большое видится на расстоянии! Помнишь, в 2010 году мы вместе путешествовали по Кубе? И вот на стене одного из домов мы увидели гениальное граффити — там было написано «Рыба не знает, что такое море». Так и русские не осознают, какая это суперсила — уметь любить! Думаю, именно эта доброта сформировала особую среду, которая стала для меня, актера из Сербии Милоша Биковича, прорывной.
АЛЕКСАНДАР: И для меня! Твой опыт, Милош, повлиял на мою карьеру в России. Профессионалы индустрии, зрители, журналисты приняли тебя с открытым сердцем — и стало понятно: это нормально — давать шанс сербским актерам в русском кино.
МИЛОШ: Давать шанс — это нормально, если у тебя вот тут (Показывает.) — открыто сердце. Ты приехал в Россию взрослым состоявшимся человеком, а мне было 25, разница только в нашем возрасте, но не в отношении к нам.
АЛЕКСАНДАР: Можешь вспомнить, что тебя, 25‑летнего, по-настоящему тогда поразило в России?
МИЛОШ: Кроме радушия? Прямота и открытость. Русские легко признаются друг в другу в любви, и это часто не про отношения. «Люблю» обозначает любовь человеческую в самом возвышенном понимании этого слова. Мы, сербы, тоже теплый народ, но более сдержанный. И такая эмоциональная широта русских была для меня непривычной. Потребовалось время, чтобы ее принять.
АЛЕКСАНДАР: А у меня в России случился самый большой прорыв — я как будто начал карьеру с чистого листа. И это дало мне огромную свободу! А еще возможность принять и переизобрести себя. Именно в России я понял, кто я, что мне интересно, что дает мне драйв и что я хочу делать дальше.
МИЛОШ: То есть несколько месяцев съемок сериала «Трудно быть богом» — с впечатляющей географией от Ирана до Подмосковья — оказались твоей личной перезагрузкой?
АЛЕКСАНДАР: Я только начинаю осознавать, насколько я благодарен за этот фундаментальный опыт. А ведь все произошло именно тогда, когда я меньше всего ожидал. Я вообще не представлял, что буду работать где‑то, кроме Сербии, или заговорю на русском, тем более в кино. На старте съемок «Трудно быть богом» я едва мог связать три слова. А в конце, расставаясь с командой, уже плакал на чистом русском.
МИЛОШ: Александар, пока ты проживал свою роль дона Руматы Эсторского, что ты понял о смысле истории «Трудно быть богом»?
АЛЕКСАНДАР: Богом быть действительно трудно, ведь каждый твой выбор — это последствия. Свобода — это ведь не про возможность делать все, что ты захочешь. Свобода — это возможность сделать выбор и справляться с его последствиями.
Глава 4: тайна Александро-Невской лавры и ненаписанного письма Никите Михалкову в судьбе Милоша Биковича
АЛЕКСАНДАР: Милош, брат, а как все складывалось у тебя в России? Я-то мог обращаться к тебе по любым вопросам, делиться сомнениями — и твои советы очень помогли адаптироваться мне и в быту, и на съемочной площадке «Трудно быть богом». А ты в далеком 2011 году был первопроходцем, к тому же еще совсем молодым актером.
МИЛОШ: Ты же помнишь, как на факультете меня дразнили: Бикович — русофил. Я обожал русское кино. А еще был страстно увлечен Достоевским — когда начал сниматься, в перерывах между дублями бесконечно читал Фёдора Михайловича, над чем частенько подшучивали коллеги. Летом 2010 года я впервые отправился в Россию, в духовное путешествие по монастырям. Мой первый визит был знакомством с Россией святого Серафима Саровского и святого Сергия Радонежского. И конечно, я побывал на могиле Достоевского в Александро-Невской лавре в Петербурге. Когда я, впечатленный, вернулся домой в Сербию, мой брат Михайло сказал: «Послушай, тебе надо написать письмо Никите Михалкову». Ты помнишь эту историю?
АЛЕКСАНДАР: Помню, помню! (Смеется.) Вообще‑то твой брат подал хорошую идею.
МИЛОШ: А у меня тогда были ровно те же сомнения, что и у тебя, Ацо. Мне очень хотелось попробовать себя в русском кино, но я думал: «Почему должны выбрать меня?» Тогда я решил так: если суждено, чтобы чудо случилось, оно случится и без письма Михалкову.
АЛЕКСАНДАР: И чудо случилось.
МИЛОШ: Представь себе! Прошло чуть меньше года, и всю съемочную группу фильма «Монтевидео» режиссера Драгана Бьелогрлича пригласили с премьерой на Московский кинофестиваль. Там меня, как и всех участников фестиваля, представили президенту ММКФ Никите Михалкову. А дальше еще одно чудо — через несколько месяцев меня позвали на кастинг в «Солнечный удар»: Никита Сергеевич снимал фильм по мотивам произведений Ивана Бунина, историю любви в годы Гражданской войны.
АЛЕКСАНДАР: И при этом никакого письма Михалкову ты, конечно же, так и не написал. МИЛОШ: Да, и поэтому приезд в Россию был для меня сопряжен с чем‑то волшебным, даже мистическим. Как будто я был благословлен.
АЛЕКСАНДАР: Красивая история.
МИЛОШ: А кто из наших сербских авторов повлиял на твой культурный код, Ацо?
АЛЕКСАНДАР: В кино — Эмир Кустурица: его «Аризонская мечта», «Время цыган», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот» — это фильмы навсегда.
МИЛОШ: А писатели?
АЛЕКСАНДАР: Назову несколько имен. Это Иво Андрич, единственный югославский писатель с Нобелевской премией. Модернист Милош Црнянский. И поэт Бранислав Петрович. И хотя все они занимают в нашей культуре такое же место, как Достоевский и Пушкин в русской, эти сербские авторы мало известны миру.
Глава 5: мы узнаем о сверхновой совместной работе Радойичича и Биковича в России
МИЛОШ: Ацо, что ты сейчас ждешь от будущего? Перед премьерой твоя жизнь, наверное, похожа на американские горки: никогда не знаешь, что за вираж ждет за следующим поворотом. Смог бы ты, например, переехать в Россию?
АЛЕКСАНДАР: До съемок сериала «Трудно быть богом» я не представлял себя вне Сербии. Работать — да, жить — вряд ли. Но знаешь, Милош, случилось так, что я начал воспринимать Россию как вторую родину. Я не чувствую себя здесь чужаком — ни на улице, ни в метро, ни в такси, ни в магазине, ни на съемочной площадке. Это новое — и невероятное чувство. Не знаю, дело в славянской общности или в чем‑то еще, но я вполне могу себя представить живущим на два дома — Сербию и Россию.
МИЛОШ: Интересно, что сербы, переселяясь, допустим, в Европу или Америку, стараются сохранить свою национальную идентичность как минимум в нескольких поколениях. А от сербов, которые переехали на территорию Российской империи в XVII–XVIII веках, не осталось никаких следов, потому что они моментально ассимилировались, оказавшись в близкой для себя среде.
АЛЕКСАНДАР: Кстати, в России тебе часто дают роли реальных исторических личностей. Я вот не могу себе представить, чтобы в Сербии важного героя нашей отечественной истории сыграл иностранец.
МИЛОШ: И тут мы опять возвращаемся к теме доверия и принятия — важным качествам русских. Я сразу почувствовал себя в России своим — и думаю, это считывалось режиссерами. Многие вообще уверены, что я русский, просто у меня такое необычное имя — Милош Бикович. Когда «Холоп» стал одним из самых кассовых фильмов в истории российского проката, никто не задавал вопрос: «Погодите, что? Серб играет главную роль?»
АЛЕКСАНДАР: А ведь ты еще сыграл и по-своему передал образ легендарного советского певца Муслима Магомаева.
МИЛОШ: Да, это был интересный опыт. У меня были роли и белых офицеров, и русских князей. А осенью 2026‑го выйдет исторический фильм «Рождение империи», где я играю князя Александра Меншикова, полководца, чиновника, визионера, ближайшего соратника Петра I.
АЛЕКСАНДАР: А весной 2027 года у нас с тобой совместная премьера, уже пятая по счету. Но не сербская, как это чаще бывает, а русская!
МИЛОШ: Да, это «Черный шелк» — сиквел ретродетектива «Красный шелк» про бывшего царского секретного агента Николая Гарина — я неуязвимый детектив, ношу усы и цепочку для часов. В касте вместе с нами Максим Матвеев и Глеб Калюжный, а ты, Ацо, играешь моего антагониста, злодея Германа Бауэра!
АЛЕКСАНДАР: Вот меня иногда спрашивают: «На какую роль ты надеешься?» Теперь я могу сказать так: «На следующую в российском кино».
МИЛОШ: И очень бы хотелось, чтобы российские фильмы заняли топовое место в мировом кинематографе и международном прокате. Потому что они этого достойны!
АЛЕКСАНДАР: Согласен, брат. Пусть так и будет.
Фото: Василий Швецов
Главный редактор: Яна Милорадовская
Креативный директор, текст: Ксения Гощицкая
Стиль: Семен Уткин
Продюсер: Дарья Венгерская
Визаж и волосы: Мару Ловэ
Ассистент стилиста: Эвелина Глушкова
Ассистенты продюсера: Николай Торпогосов, Юлия Пыткина, София Тевелева
Свет: Костя Терентьев, Еужиниу Барабаш Gromov rental
Ретушь: Анастасия Суворова
Стажер стилиста: Кристина Ермолаева
Благодарим за помощь в проведении съемки кинопарк «Москино» — часть проекта мэра Москвы Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера.
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