Глава 3: выясняется, что у русских есть суперсила — они умеют любить. А еще мы узнаём, что Радойичич умеет плакать на чистом русском

МИЛОШ: Мы с тобой знакомы двадцать лет! И я до сих пор помню, как впервые тебя увидел в Белградском университете: мод­ный парень в белых трениках. Серьга в ухе, сумка на боку! В Сербии мы называем та­кое «Diesel-эстетика». И этот Diesel-парень был ты, Ацо.

АЛЕКСАНДАР: А ведь это правда! Так я и вы­глядел! (Смеется.)

МИЛОШ: Тогда я подумал, что ты с ка­федры легкой атлетики, а на факультет драматического искусства просто зашел не в ту дверь.

АЛЕКСАНДАР: Да-да, а потом случилась моя великая трансформация. Наш гениальный педагог Владимир Евтович заставил меня вынуть серьгу, снять браслеты, подстричь­ся: мне предстояло с внешнего переклю­читься на исследование моего внутреннего мира.

МИЛОШ: Ты старше меня всего на три меся­ца: я родился в январе 1988‑го, ты — в ок­тябре 1987‑го. Но когда я только поступил на актерский в Белграде, ты уже учился на втором курсе у профессора Евтовича. А ведь он настоящий мастер и просто так никого на свой курс не принимал. Ты легко поступил?

АЛЕКСАНДАР: Значит, что‑то во мне увидел, раз я был принят на курс к одному из мощ­нейших педагогов. Но знаешь, Милош, сомнения, по праву ли я нахожусь на этом месте, преследовали меня все годы учебы. Я и сейчас иногда сомневаюсь, продолжаю искать себя.

МИЛОШ: Трудно быть Радойичичем?

АЛЕКСАНДАР: Ха, да! Самоирония спасает! Но так тебе скажу: даже когда меня при­гласили на кастинг грандиозного про­екта «Трудно быть богом», я не мог в это поверить. Всё спрашивал себя: «С чего это вдруг? В России и без меня хватает феноменальных актеров».

МИЛОШ: Например, Бикович. (Смеется.) Ацо, я почему‑то никогда не спрашивал: а каким было твое первое впечатление обо мне? И, пожалуйста, никакой политкор­ректности! Только жесткая правда.

АЛЕКСАНДАР: Тебе было наплевать на лю­бые социальные стереотипы и правила. Свободный, очень творческий — ты оказался в нужном месте в нужное время. А когда ты, серб, начал сниматься в России, я обратил внимание, что все эти качества проявились у тебя еще сильнее. И раз мы давно дружим, могу сказать откровенно: горжусь тем, как все эти годы ты представ­лял нашу страну.

МИЛОШ: Спасибо за такие слова. Я и сам был поражен с каким теплом меня при­няли в России. Русские умеют любить, умеют принимать. При этом они до конца не осознают это великое свойство русской души.

АЛЕКСАНДАР: Как думаешь, почему так?

МИЛОШ: Большое видится на расстоянии! Помнишь, в 2010 году мы вместе путеше­ствовали по Кубе? И вот на стене одного из домов мы увидели гениальное граффи­ти — там было написано «Рыба не знает, что такое море». Так и русские не осозна­ют, какая это суперсила — уметь любить! Думаю, именно эта доброта сформировала особую среду, которая стала для меня, актера из Сербии Милоша Биковича, про­рывной.

АЛЕКСАНДАР: И для меня! Твой опыт, Милош, повлиял на мою карьеру в Рос­сии. Профессионалы индустрии, зрители, журналисты приняли тебя с открытым сердцем — и стало понятно: это нор­мально — давать шанс сербским актерам в русском кино.

МИЛОШ: Давать шанс — это нормально, если у тебя вот тут (Показывает.) — от­крыто сердце. Ты приехал в Россию взрослым состоявшимся человеком, а мне было 25, разница только в нашем возрасте, но не в отношении к нам.