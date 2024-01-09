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«Я чувствую ответственность за индустрию»: Федор Бондарчук дает слово пацана о ренессансе «Ленфильма»

Все говорят, что скоро на «Ленфильме» будут читать лекции на крыше с видом на Петропавловку и вообще здесь будет супермодный культурный кластер, как в начале ХХ века. Ксения Гощицкая отправилась на Петроградскую сторону, чтобы расспросить Федора Бондарчука, как киностудия готовится к юбилею (110 лет!) и станет ли Петербург Лос-Анджелесом на Неве.

Федор Бондарчук выходит из четвертого павильона «Ленфильма», на месте которого был легендарный театр «Аквариум», где в 1896 году состоялся первый
Фото: Валентин Блох

Федор Бондарчук выходит из четвертого павильона «Ленфильма», на месте которого был легендарный театр «Аквариум», где в 1896 году состоялся первый киносеанс в России

Фото: Валентин Блох

Переедет ли Федор Бондарчук в Петербург?

Директорская «Ленфильма»

ФЕДОР: Здравствуйте, Ксения, вы пирож­ки едите? Сейчас так сложно стало с ба­рышнями: то не едят, это не едят — по­пробуй разберись. А пирожки, между прочим, фантастические абсолютно: наша секретарь Татьяна Тимофеевна иногда нас этой сдобой балует. Всем пи­рожкам пирожки!

КСЕНИЯ: Пирожок, конечно же, буду. А вас всегда так встречают? Кажется, я тоже хочу быть директором «Ленфильма» (пи­рожок реально топовый, надо было брать два. — Прим. ред.).

ФЕДОР: Я не директор, я председатель со­вета директоров. Но и правда, Татья­на Тимофеевна за тридцать лет работы на студии не всех так встречала.

КСЕНИЯ: А вот вопрос, Федор! Сначала мы увидели в соцсетях ваше селфи с Лю­бой Аркус на свежеотреставрированной крыше одного из корпусов «Ленфильма». Потом Ксения Собчак заявила, что вы пе­реезжаете в Петербург. Что это было?

ФЕДОР: Кстати, эту смотровую площадку я вам сейчас покажу!

Мчатся по территории «Ленфильма».

А что вас удивляет? Сказал, что перееду, значит… Но только летом.

КСЕНИЯ: Правильное решение: те, кто ре­шается на такой шаг нашей зимой, к лету уже обычно живут опять в Москве.

На ослепительном солнце ме­ланхолично поблескивает первый снег, в целом дубак.

ФЕДОР: Может, кстати, и весной! А вот, взгляните, офис нашей «НМГ-Студии», маленький, с левой стороны (Art Pictures Studio, сооснователем которой был Фе­дор Бондарчук, стала частью «Нацио­нальной Медиа Группы». — Прим. ред.). Мы много здесь снимаем, соответствен­но, рекрутируем профессионалов и вы­пускников киношкол, которых заодно и воспитываем в процессе.

Поднимаются на крышу. Вид — нереальный. С одной стороны как на ладони Александровский парк и Петро­павловская крепость, с дру­гой — «Лахта-Центр».

ФЕДОР: Смотрите, какая красота! Тысяча сто квадратных метров! Вот здесь и на­граждайте своих знаменитых петербурж­цев. Я прямо вижу, как летом играет му­зыка, собирается классная публика, все пьют шампанское. Вы бы сюда ходили?

КСЕНИЯ: Если прямо шампанское — хо­дила бы. Как думаете, есть у Петербур­га шанс стать столицей русского кино­продакшна? Лос-Анджелесом на берегах Невы? Сейчас столько всего снимают в городе — Петербург превратился в то­тальную съемочную площадку.

Одна из самых амбициозных задач по реконструкции «Ленфильма» — вернуть пятому павильону исторический облик со стеклянной крышей и витражными окнами
архивы пресс-служб

Одна из самых амбициозных задач по реконструкции «Ленфильма» — вернуть пятому павильону исторический облик со стеклянной крышей и витражными окнами

На новой смотровой площадке с панорамным видом на город летом планируют проводить лекции, встречи с режиссерами и даже вечеринки
архивы пресс-служб

На новой смотровой площадке с панорамным видом на город летом планируют проводить лекции, встречи с режиссерами и даже вечеринки

ФЕДОР: Это точно! Пошел я тут летом по­купать японские джинсы (есть у вас та­кие хорошие места), смотрю — за ок­ном магазина снуют одинаково одетые люди. Думаю, что‑то движение мне больно знакомо, выхожу, а там мужики с по­ливалкой и с пиротехникой. Спрашиваю, что снимают, оказывается, нового «Май­ора Грома». Я, конечно, пошел со все­ми поздороваться. Иду себе дальше к «Ленфильму» и ровно через 15 минут встречаю следующую съемочную груп­пу. Но я заметил, что по большей части ко­манды везут из Москвы. А вот зачем, если можно работать с местными? Предпо­лагаю, что весна 2024-го по съемкам бу­дет еще интенсивнее. Все думают, что киноиндустрия максимально разогрета и бума уже не может быть, но вот совсем не факт. По цифрам — в конце лета в Мо­скве в продакшне было более 159 проек­тов. В Петербурге — более 50. И Петер­бург может больше. Неоспоримый плюс вашего города — наличие локаций. Ми­нус — страшный дефицит кадров, осо­бенно сотрудников среднего звена. Боль­шая надежда на Петербургский институт кино и телевидения и на его обновлен­ный совет попечителей — в составе теперь и продюсер Сергей Сельянов, и продю­сер Сергей Мелькумов, с которым я делал «Сталинград» и «9 роту», и вообще много достойных кинематографистов. Нужно все восстанавливать.

КСЕНИЯ: Вы не думали сделать киношколу на базе «Ленфильма»?

ФЕДОР: Так этим мы, по сути, с СПбГИКиТ и займемся. Студентам отдадим целый па­вильон, пусть практикуются в условиях реально работающей киностудии. Кроме того, у нас третий сезон «Ленфильм-дебюта» на подходе. Это полугодовая лабо­ратория для сценаристов и режиссеров-де­бютантов в полнометражном игровом кино на базе студии. Только что прошел финаль­ный питчинг десяти выпускников второго сезона, среди кураторов — Максим Пежем­ский, Анна Пармас, Николай Хомерики, Алексей Попогребский. Большая и важная работа. По сути весь «Ленфильм» — киношкола. Мастерская Александра Сокуро­ва в Нальчике за десять лет принесла стра­не номинацию на «Оскар» и три победы в Каннах. Есть у кого учиться, слава богу, но необходимо отстроить все процессы.

Спускаются с крыши и идут к четвертому павильону.

Так! А хотите, я покажу вам свою гордость — котельную!

КСЕНИЯ: Конечно же! Котельные ленин­градскому сердцу как родные — спасибо за это Виктору Цою.

ФЕДОР: Наша историческая котельная сы­грала в фильме «Лето» ту самую цо­евскую. А новая вот — моя любовь! Это не просто котельная —космический корабль!

По сложной системе допуска попадают внутрь: очень кра­сивые трубы и чистота.

ФЕДОР: А главное, ее мощности обеспе­чивают теплом не только «Ленфильм», но и дома вокруг.

Новая котельная обеспечивает теплом не только «Ленфильм», но и дома вокруг
архивы пресс-служб

Новая котельная обеспечивает теплом не только «Ленфильм», но и дома вокруг

Сейчас на территории работают два модных общепита — «Бутербродная» от ТО «Богема Ленинград» и ресторан ближневосточной кухни Cast
архивы пресс-служб

Сейчас на территории работают два модных общепита — «Бутербродная» от ТО «Богема Ленинград» и ресторан ближневосточной кухни Cast

Станет ли территория «Ленфильма» модным кварталом?

Пятый павильон.

КСЕНИЯ: То есть «Ленфильм» понемно­гу становится урбанистическим центром Петроградской стороны?

ФЕДОР: План именно такой. Урбанисти­ка — модное понятие, и мы собираемся его применить на практике. Уже многое сделано. Вот смотрите — пятый пави­льон. Сейчас тут располагается выставка «Пропавшие в кинохронике», наш партнерский проект с мастерской «Не­вский баталист», он сделан при поддерж­ке Правительства Петербурга и Фонда президентских грантов. С момента открытия в апреле прошлого года ее посмо­трели более 200 000 человек. Но погля­дите на здание — необычная крыша, да? В 1904 году это был Центральный ры­нок. Мы хотим полностью реконструи­ровать здание, вернуть ему исторический облик: стеклянную входную арку и боко­вой свет. Деньги почти собрали!

КСЕНИЯ: «Деньги — не проблема» — по­жалуй, мои любимые слова. А что еще из масштабной реорганизации хоте­лось бы совершить?

ФЕДОР: Задача такая — каждый клочок драгоценной ленфильмовской земли дол­жен работать. Большая часть — на кино, но нам столько места сейчас не нужно — излишки площадей отдаем арендаторам, но не всем подряд, а таким, которые прой­дут строгий отбор и предложат яркие и созвучные нам концепции. Из ближай­ших планов — разобраться со стихийной парковкой, запретить въезд всем, кро­ме машин киностудии, высадить деревья. Привлечь больше модников — вон там, в бывшем гараже, уже работает кафе-бу­тербродная моих друзей ТО «Богема Ленинград» — отсюда видно их большое ви­тринное окно. Нам нужны такие проекты. А вот и наша гордость — четвертый пави­льон, бывший театр-сад «Аквариум».

Квартал на Петроградской стороне на рубеже ХIХ и ХХ веков стал самой светской точкой Петербурга благодаря купцу, филан­тропу и меценату Георгию
архивы пресс-служб

Квартал на Петроградской стороне на рубеже ХIХ и ХХ веков стал самой светской точкой Петербурга благодаря купцу, филан­тропу и меценату Георгию Александрову. Он велел разбить на месте бывших огородов на Каменноостровском проспекте сад, от­крыть ресторан и построить сначала откры­тую эстраду, а в 1891 году — каменный театр «Аквариум» на 2500 мест, где выступали Мария Ермолова, Леонид Собинов, Федор Шаляпин, Леонид Утесов. Там устраивали не только концерты, но и маскарады, балы, конкурсы красоты, а в 1896 году в «Аквари­уме» прошел первый в России киносеанс: показали фрагменты документальных фильмов братьев Люмьер «Выход рабочих с завода», «Разрушение стены» и, конечно, «Прибытие поезда». Петербуржцы пришли в восторг. В 1912 году в театре заработал круглогодичный каток, а в Первую мировую войну там разместили лазарет. В 1922 году «Аквариум» закрыли и перестроили здание в ателье первой петербургской кинофабри­ки, предшественника «Ленфильма».

Центральный рынок — сегодня пятый павильон «Ленфильма» — был открыт в 1904 году. В нем поместились 200 лавок и магазинов. В 1930-е рынок, как и все
архивы пресс-служб

Центральный рынок — сегодня пятый павильон «Ленфильма» — был открыт в 1904 году. В нем поместились 200 лавок и магазинов. В 1930-е рынок, как и все помещения квартала, был отдан новой кинофабрике и превращен в кинопави­льон. Здесь Григорий Козинцев позна­комился с Иннокентием Смоктуновским и пригласил его на главную роль в своем фильме «Гамлет», здесь работали режис­серы Сергей Герасимов, Илья Авербах, Александр Рогожкин, Сергей Овчаров, а в 2000-х пятый павильон стал пло­щадкой производства видеоклипов всех звезд шоу-бизнеса того времени. Сейчас в легендарной «пятерке» разместилась выставка «Пропавшие в кинохронике» — иммерсивная инсталляция-маршрут с рассказами режиссеров, фотокорре­спондентов и кинооператоров о работе в годы Второй мировой войны.

В 1923 году на месте «Аквариума» на­чали строить кинофабрику «Совкино» и помещения рынка, ресторана и катка переделали под съемочные павильоны. В 1934
архивы пресс-служб

В 1923 году на месте «Аквариума» на­чали строить кинофабрику «Совкино» и помещения рынка, ресторана и катка переделали под съемочные павильоны. В 1934-м ее переименовали в «Ленфильм», и квартал стал практически закрытым для горожан на следующие 90 лет.

Подходят к четвертому павильону.

ФЕДОР: Уникальное место. Здесь в начале ХХ века летом была открытая эстрада, зи­мой — каток, а само здание представляло собой огромный ресторан с увеселитель­ной программой. А главное, в 1896 году в «Аквариуме» прошел первый в России киносеанс с программой братьев Люмьер. Сейчас это наш самый большой съемоч­ный павильон. При его реконструкции мы нашли замурованную комнату, где храни­лись крест из какой‑то декорации и сейф. Мы его вскрыли — он был пуст. В этом есть что‑то очень «ленфильмовское», мне неведомое. Теперь здесь снимают посто­янно, давайте заглянем, как раз кто‑то работает.

Заглядывают в четвертый павильон.

О, Миша!

Обнимаются.

(Оператор Михаил Хасая работал с Федором Бондарчуком на фильме «Притяжение». — Прим. ред.). Что снимаете?

МИХАИЛ ХАСАЯ: «Пророка» с Юрой Бо­рисовым! (Релиз мюзикла-мелодрамы «Пророк. История Александра Пушкина» запланирован на 2025 год. — Прим. ред.)

КСЕНИЯ: С Юрой Борисовым! (мечатель­но. — Прим. ред.)

ФЕДОР: А давайте ему напишем, вдруг он еще не в кадре!

Пишет сообщение.

Юра — уникальный артист! Стою я как‑то в Будапеште, там есть специ­альный павильон для подводных съе­мок —мы арендовали его для некото­рых сцен «Вторжения», — и спрашиваю: «А куда делся Борисов?» Мне показыва­ют — он под водой, как ящерица, а это уже шестой час смены. «Юрочка, а что вы там делаете?» — а он между ногами как тритон или крокодил вьется: «Да вот, как ящер ползу». Я уточняю: «А что так?», — и Юра отвечает: «Я подумал, у меня же никогда больше не будет воз­можности ощутить себя ящером под во­дой». «Что же, плывите, родненький», — он и поплыл. О, а вот сообщение от Юры пришло.

Читает вслух:

«Храни вас бог, Федор Сергеевич!» В ка­дре уже, наверное. Ладно, не будем мешать.

Валентин Блох

Как Федор Бондарчук оказался на «Ленфильме»

Главное здание «Ленфильма».

КСЕНИЯ: Как вышло, что вы стали пред­седателем совета директоров «Ленфиль­ма»? Сложная же история, еще и такая, ленинградская. Здесь не то чтобы особен­но любят понаехавших.

ФЕДОР: История и правда максимально не­простая. Все началось в 2011 году, когда духовные хранители «Ленфильма» Алек­сей Герман-старший и Александр Со­куров написали открытое письмо пре­зиденту, чтобы не допустить слияния киностудии с коммерческой организаци­ей, а по сути — ее приватизации. Сдел­ку отменили, а гендиректором назначили Эдуарда Пичугина — он тогда активно за­нимался кинобизнесом. Мы с Эдуардом познакомились еще раньше, после выхода «9 роты» (блокбастер Федора Бон­дарчука 2005 года. — Прим. ред.), ког­да в том числе его усилиями мой фильм оказался очень успешен в здешнем про­кате — 25 процентов бокс-офиса страны. К моменту вступления на пост Эдуар­да Анатольевича часть территорий «Лен­фильма» уже была распродана. В ката­строфичном состоянии всего мне довелось убедиться лично. Никогда не забуду нашу первую профессиональную встре­чу с «Ленфильмом». Я снимался в «Белой гвардии» у Сергея Снежкина, прихожу на примерку костюма моего героя Шпо­лянского, подпоручика-футуриста, а в ко­стюмерной пол с гигантской дыркой, в ко­торой видна пробитая труба, заклеенная скотчем, все время подпыхивающая па­ром. И такие штуки были на каждом метре, кое-где безопасность была под се­рьезным вопросом. В 2012 году я уже сам снимал здесь «Сталинград». Всплывали абсолютно гоголевские сюжеты, напри­мер, Эдуард Анатольевич при мне нашел счет за уборку снега летом на 600 ты­сяч рублей или список арендаторов, кото­рые сами у себя арендовали помещения. Еще внутри, по всей территории, были расставлены разные торговые палаточки и один из продавцов так возмущался, что пытался блокировать дорогу и выгнать меня со съемок: огромные траки с обору­дованием мешали его торговому процессу. Были жесткие разборки, даже настоящие стрелки в духе 1990-х — сдавать позиции никто не хотел, слишком много было интересантов и схем. Идут в сторону главного зда­ния «Ленфильма».

КСЕНИЯ: Но вас это не испугало?

ФЕДОР: Знаете, у меня все это вызвало сер­дечную боль. Я ведь чувствую ответ­ственность за индустрию. Тогда немно­го другое время было, куража хватало. Пичугин разработал финансовую про­грамму развития «Ленфильма», которая подразумевала возврат прав на так назы­ваемую «Золотую коллекцию» — ведь именно на этой киностудии были сняты такие хиты, как «Шерлок Холмс и док­тор Ватсон» Игоря Масленникова, «Гам­лет» Григория Козинцева, «Полосатый рейс» Владимира Фетина, «Мистер Икс» Юрия Хмельницкого. В смутные време­на эти права утекли частной организации, а это триста-четыреста миллионов в год! Было решено возвращать права через суд и заключить новый лицензионный до­говор с «Госфильмофондом». Рассчиты­вали на возрождение кинопроизводства, взяли кредит. Но возврат прав на коллек­цию затянулся до 2021 года, когда гене­ральным директором киностудии стал Фе­дор Щербаков. Тогда мы и смогли начать выплачивать кредитные обязательства, по­лучили финансовую поддержку от Мин­культа, начали снимать кино. Не только копродукцию, а собственные, ленфиль­мовские картины. Федор Щербаков пред­ложил доходы от проката «Золотой кол­лекции» инвестировать в лабораторию «Ленфильм-дебют», чтобы прошлое рабо­тало на будущее. Теперь программа оздо­ровления и развития в действии.

КСЕНИЯ: Реформаторов в Петербурге не очень любят, как‑то так сложилось. Вам ставили палки в колеса?

ФЕДОР: Мне не просто ставили палки в ко­леса, меня пытались выжить отсюда лю­быми способами. Когда мы задумали перенести памятник ленфильмовцам, по­гибшим во Второй мировой войне, мно­го лет находившийся в аварийном состо­янии, на другое, более достойное место, меня чуть не казнили некоторые чле­ны питерского Союза кинематографи­стов. Это была их последняя надежда, что я допущу роковую ошибку: сломаю что‑нибудь или не все детали переложу с место на место. Но мы создали комис­сию, которая описала каждую песчин­ку. Мне звонят: «Мы к вам едем с инспек­цией!», — подразумевая, что мне сейчас наступит хана. Я отвечаю: «Пожалуй­ста! Только не ко мне, а к главе комиссии по переносу памятника, ветерану ВОВ».

И так было чуть ли не каждый день. Вот смотрите, как этот памятник сейчас выглядит!

Памятник действительно вы­глядит прекрасно.

Памятник ленфильмовцам, погибшим в Великую Отечественную войну, был отреставрирован
архивы пресс-служб

Памятник ленфильмовцам, погибшим в Великую Отечественную войну, был отреставрирован

В главном корпусе «Ленфильма» открыты музей киностудии, кинотеатр, книжный магазин и кафе
архивы пресс-служб

В главном корпусе «Ленфильма» открыты музей киностудии, кинотеатр, книжный магазин и кафе

КСЕНИЯ: С демонами все понятно, а как на «Ленфильме» обстоят дела с ангелами?

ФЕДОР: К счастью, тоже имеются! Ольга Борисовна Любимова, без нее вообще бы ничего не получилось; Алексей Алексе­евич Герман, Александр Николаевич Со­куров — он такой критикующий гений места, от него всегда прилетит за дело. И я, кстати, всегда благодарен. Весь «Се­анс»: главред Вася Степанов много для нас делает, помогает и в создании вы­ставочных пространств, и в проведении специальных кинопоказов. Борис Пио­тровский — безмерно благодарен ему за поддержку, Сергей Сельянов, конечно же. Константин Сергеевич Лопушанский. Из молодежи отмечу Flysound — они у нас теперь обосновались, а это лучший кинозвук, который только может быть. Думаю, что даже те, кто уже ушел из жиз­ни, продолжают быть хранителями — это и Алексей Юрьевич Герман-старший, и Светлана Кармалита.

КСЕНИЯ: Вот вы, Федор Сергеевич, сверх­звуковой и космический, я за вами еле-еле успеваю. Скажите честно, вам в Пе­тербурге совсем медленно?

ФЕДОР: Я вообще не понимаю, как вы жи­вете. Это не скорость, это, как бы выра­зиться поточнее, минус скорость. К это­му привыкнуть сложнее всего.

КСЕНИЯ: Если совсем амбициозные пла­ны строить рановато, что было бы здоро­во сделать в обозримой перспективе, что­бы приблизить прекрасный «Ленфильм» будущего?

ФЕДОР: Наладить работы всех цехов на полный цикл: аренда костюмов, де­кораций, съемочных павильонов и, ко­нечно, подготовить пул профессионалов, чтобы обеспечивать процесс максималь­но местными силами. Обустроить здесь творческие кластеры. Мы придумали но­вый фестиваль — сделаем его в юбилей­ном 2024‑м прямо на территории «Лен­фильма». Кстати, четвертый павильон мы успешно задействуем не только под съемки, но и под события. Например, ваш «ТОП 50 “Собака.ru”. Самые зна­менитые люди Петербурга» можно тут провести.

Заходят в четвертый пави­льон, когда-то первый кино­зал России «Аквариум».

ФЕДОР: Смотрите, какой шикарный фасад получился — воссоздали исторический облик. Это удивительное сочетание цве­тов — кирпично-розовый с серым, мы даже не представляли, что может быть настолько красиво. Тут можно устроить красную дорожку, здесь поставить де­ревья гигантские с нижней подсветкой. Это же будет хорошо!

КСЕНИЯ: Я вдруг поняла, что здание Мра­морного дворца точно таких же оттенков. А знаете, это серая Нева и розовый гранит! Петербургский цветовой код.

ФЕДОР: Точно. Вот с кодами мы и будем работать.

Фото: Валентин Блох

«Ленфильм» — старейшая государствен­ная киностудия России. В 2024 году ей исполняется 110 лет. Здесь сняты культовые ленты «Гамлет» Григория Козинцева, «Петр Первый» Владимира Петрова, «Полосатый рейс» Владимира Фетина, фильмы Алексея Германа-стар­шего и Александра Сокурова, «Собачье сердце» Владимира Бортко, «Начало» Глеба Панфилова.

Ленфильмовский «Чапаев» (1934) вызвал небывалый ажиотаж у зрителей по всей стране, его пересматривали по многу раз в надежде, что Чапай все же пере­плывет Урал. В ленинградском кинотеа­тре «Сатурн» фильм показывали каждый день на протяжении двух лет.

В Великую Отечественную войну «Лен­фильм» находился в эвакуации в Алма-Ате, но стал одним из первых предпри­ятий города, которые вернулись после снятия осады и возобновили работу, еще когда продолжались боевые действия. Фильм «Небесный тихоход» режиссер Семен Тимошенко снимал в Ленинграде, который только-только освободился от блокады. Аэродром — в Левашово. Больницу — на Елагином острове, где в первых кадрах виден пострадавший от обстрелов Елагин дворец.

У режиссера — символа «Ленфильма» Алексея Германа-старшего во время съемок фильма «Двадцать дней без войны» был особый подход к работе с актрисой Людмилой Гурченко — весьма своеобразный, жестокий, но действен­ный. Позже он вспоминал: «Нужно в кадр идти, а она пустая, вялая — как снимать? Я к ней подхожу и при всей группе: “Людка! Что-то ты выглядишь ужасно… праздники у тебя, что ли? Какую съемку уже срываешь… Уж не позвонить ли Нинке Руслановой, может, она за тебя снимется?!” Гурченко приходит в бешен­ство, и я тут же командую: “Камера!”»

Созданная на «Ленфильме» режиссером И. Масленниковым экранизация приклю­чений Шерлока Холмса признана лучшей в мире даже англичанами. Василий Ливанов за создание этого образа в 2006 году стал кавалером ордена Британской империи.

В павильонах на Петроградской стороне снимались Ванесса Редгрейв, Микеле Плачидо, Джейн Фонда, Элизабет Тей­лор, Ава Гарднер, Максимилиан Шелл, Марина Влади, Майкл Кейн, Софи Марсо, Тильда Суинтон, Лив Тайлер и Рейф Файнс — многие киностудии мира рабо­тали в копродукции с «Ленфильмом».

На реконструкцию и ремонт «Ленфильма» за последние полтора года потрачено 300 миллионов рублей: заменены коммуникации, построена новая котельная, обеспечивающая еще и несколько домов, смотровая площадка, отреставрированы фасады и четвер­тый павильон.

Текст: Ксения Гощицкая

Фото: Валентин Блох, архивы пресс-служб

Визаж: Алексей Радченко

Свет: Айрат Муратов, Skypoint

Благодарим «Ленфильм» за помощь в организации съемки

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Материал из номера:
Январь
Люди:
Федор Бондарчук

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