«Я чувствую ответственность за индустрию»: Федор Бондарчук дает слово пацана о ренессансе «Ленфильма»

Все говорят, что скоро на «Ленфильме» будут читать лекции на крыше с видом на Петропавловку и вообще здесь будет супермодный культурный кластер, как в начале ХХ века. Ксения Гощицкая отправилась на Петроградскую сторону, чтобы расспросить Федора Бондарчука, как киностудия готовится к юбилею (110 лет!) и станет ли Петербург Лос-Анджелесом на Неве.
Переедет ли Федор Бондарчук в Петербург?
Директорская «Ленфильма»
ФЕДОР: Здравствуйте, Ксения, вы пирожки едите? Сейчас так сложно стало с барышнями: то не едят, это не едят — попробуй разберись. А пирожки, между прочим, фантастические абсолютно: наша секретарь Татьяна Тимофеевна иногда нас этой сдобой балует. Всем пирожкам пирожки!
КСЕНИЯ: Пирожок, конечно же, буду. А вас всегда так встречают? Кажется, я тоже хочу быть директором «Ленфильма» (пирожок реально топовый, надо было брать два. — Прим. ред.).
ФЕДОР: Я не директор, я председатель совета директоров. Но и правда, Татьяна Тимофеевна за тридцать лет работы на студии не всех так встречала.
КСЕНИЯ: А вот вопрос, Федор! Сначала мы увидели в соцсетях ваше селфи с Любой Аркус на свежеотреставрированной крыше одного из корпусов «Ленфильма». Потом Ксения Собчак заявила, что вы переезжаете в Петербург. Что это было?
ФЕДОР: Кстати, эту смотровую площадку я вам сейчас покажу!
Мчатся по территории «Ленфильма».
А что вас удивляет? Сказал, что перееду, значит… Но только летом.
КСЕНИЯ: Правильное решение: те, кто решается на такой шаг нашей зимой, к лету уже обычно живут опять в Москве.
На ослепительном солнце меланхолично поблескивает первый снег, в целом дубак.
ФЕДОР: Может, кстати, и весной! А вот, взгляните, офис нашей «НМГ-Студии», маленький, с левой стороны (Art Pictures Studio, сооснователем которой был Федор Бондарчук, стала частью «Национальной Медиа Группы». — Прим. ред.). Мы много здесь снимаем, соответственно, рекрутируем профессионалов и выпускников киношкол, которых заодно и воспитываем в процессе.
Поднимаются на крышу. Вид — нереальный. С одной стороны как на ладони Александровский парк и Петропавловская крепость, с другой — «Лахта-Центр».
ФЕДОР: Смотрите, какая красота! Тысяча сто квадратных метров! Вот здесь и награждайте своих знаменитых петербуржцев. Я прямо вижу, как летом играет музыка, собирается классная публика, все пьют шампанское. Вы бы сюда ходили?
КСЕНИЯ: Если прямо шампанское — ходила бы. Как думаете, есть у Петербурга шанс стать столицей русского кинопродакшна? Лос-Анджелесом на берегах Невы? Сейчас столько всего снимают в городе — Петербург превратился в тотальную съемочную площадку.
ФЕДОР: Это точно! Пошел я тут летом покупать японские джинсы (есть у вас такие хорошие места), смотрю — за окном магазина снуют одинаково одетые люди. Думаю, что‑то движение мне больно знакомо, выхожу, а там мужики с поливалкой и с пиротехникой. Спрашиваю, что снимают, оказывается, нового «Майора Грома». Я, конечно, пошел со всеми поздороваться. Иду себе дальше к «Ленфильму» и ровно через 15 минут встречаю следующую съемочную группу. Но я заметил, что по большей части команды везут из Москвы. А вот зачем, если можно работать с местными? Предполагаю, что весна 2024-го по съемкам будет еще интенсивнее. Все думают, что киноиндустрия максимально разогрета и бума уже не может быть, но вот совсем не факт. По цифрам — в конце лета в Москве в продакшне было более 159 проектов. В Петербурге — более 50. И Петербург может больше. Неоспоримый плюс вашего города — наличие локаций. Минус — страшный дефицит кадров, особенно сотрудников среднего звена. Большая надежда на Петербургский институт кино и телевидения и на его обновленный совет попечителей — в составе теперь и продюсер Сергей Сельянов, и продюсер Сергей Мелькумов, с которым я делал «Сталинград» и «9 роту», и вообще много достойных кинематографистов. Нужно все восстанавливать.
КСЕНИЯ: Вы не думали сделать киношколу на базе «Ленфильма»?
ФЕДОР: Так этим мы, по сути, с СПбГИКиТ и займемся. Студентам отдадим целый павильон, пусть практикуются в условиях реально работающей киностудии. Кроме того, у нас третий сезон «Ленфильм-дебюта» на подходе. Это полугодовая лаборатория для сценаристов и режиссеров-дебютантов в полнометражном игровом кино на базе студии. Только что прошел финальный питчинг десяти выпускников второго сезона, среди кураторов — Максим Пежемский, Анна Пармас, Николай Хомерики, Алексей Попогребский. Большая и важная работа. По сути весь «Ленфильм» — киношкола. Мастерская Александра Сокурова в Нальчике за десять лет принесла стране номинацию на «Оскар» и три победы в Каннах. Есть у кого учиться, слава богу, но необходимо отстроить все процессы.
Спускаются с крыши и идут к четвертому павильону.
Так! А хотите, я покажу вам свою гордость — котельную!
КСЕНИЯ: Конечно же! Котельные ленинградскому сердцу как родные — спасибо за это Виктору Цою.
ФЕДОР: Наша историческая котельная сыграла в фильме «Лето» ту самую цоевскую. А новая вот — моя любовь! Это не просто котельная —космический корабль!
По сложной системе допуска попадают внутрь: очень красивые трубы и чистота.
ФЕДОР: А главное, ее мощности обеспечивают теплом не только «Ленфильм», но и дома вокруг.
Станет ли территория «Ленфильма» модным кварталом?
Пятый павильон.
КСЕНИЯ: То есть «Ленфильм» понемногу становится урбанистическим центром Петроградской стороны?
ФЕДОР: План именно такой. Урбанистика — модное понятие, и мы собираемся его применить на практике. Уже многое сделано. Вот смотрите — пятый павильон. Сейчас тут располагается выставка «Пропавшие в кинохронике», наш партнерский проект с мастерской «Невский баталист», он сделан при поддержке Правительства Петербурга и Фонда президентских грантов. С момента открытия в апреле прошлого года ее посмотрели более 200 000 человек. Но поглядите на здание — необычная крыша, да? В 1904 году это был Центральный рынок. Мы хотим полностью реконструировать здание, вернуть ему исторический облик: стеклянную входную арку и боковой свет. Деньги почти собрали!
КСЕНИЯ: «Деньги — не проблема» — пожалуй, мои любимые слова. А что еще из масштабной реорганизации хотелось бы совершить?
ФЕДОР: Задача такая — каждый клочок драгоценной ленфильмовской земли должен работать. Большая часть — на кино, но нам столько места сейчас не нужно — излишки площадей отдаем арендаторам, но не всем подряд, а таким, которые пройдут строгий отбор и предложат яркие и созвучные нам концепции. Из ближайших планов — разобраться со стихийной парковкой, запретить въезд всем, кроме машин киностудии, высадить деревья. Привлечь больше модников — вон там, в бывшем гараже, уже работает кафе-бутербродная моих друзей ТО «Богема Ленинград» — отсюда видно их большое витринное окно. Нам нужны такие проекты. А вот и наша гордость — четвертый павильон, бывший театр-сад «Аквариум».
Квартал на Петроградской стороне на рубеже ХIХ и ХХ веков стал самой светской точкой Петербурга благодаря купцу, филантропу и меценату Георгию Александрову. Он велел разбить на месте бывших огородов на Каменноостровском проспекте сад, открыть ресторан и построить сначала открытую эстраду, а в 1891 году — каменный театр «Аквариум» на 2500 мест, где выступали Мария Ермолова, Леонид Собинов, Федор Шаляпин, Леонид Утесов. Там устраивали не только концерты, но и маскарады, балы, конкурсы красоты, а в 1896 году в «Аквариуме» прошел первый в России киносеанс: показали фрагменты документальных фильмов братьев Люмьер «Выход рабочих с завода», «Разрушение стены» и, конечно, «Прибытие поезда». Петербуржцы пришли в восторг. В 1912 году в театре заработал круглогодичный каток, а в Первую мировую войну там разместили лазарет. В 1922 году «Аквариум» закрыли и перестроили здание в ателье первой петербургской кинофабрики, предшественника «Ленфильма».
Центральный рынок — сегодня пятый павильон «Ленфильма» — был открыт в 1904 году. В нем поместились 200 лавок и магазинов. В 1930-е рынок, как и все помещения квартала, был отдан новой кинофабрике и превращен в кинопавильон. Здесь Григорий Козинцев познакомился с Иннокентием Смоктуновским и пригласил его на главную роль в своем фильме «Гамлет», здесь работали режиссеры Сергей Герасимов, Илья Авербах, Александр Рогожкин, Сергей Овчаров, а в 2000-х пятый павильон стал площадкой производства видеоклипов всех звезд шоу-бизнеса того времени. Сейчас в легендарной «пятерке» разместилась выставка «Пропавшие в кинохронике» — иммерсивная инсталляция-маршрут с рассказами режиссеров, фотокорреспондентов и кинооператоров о работе в годы Второй мировой войны.
В 1923 году на месте «Аквариума» начали строить кинофабрику «Совкино» и помещения рынка, ресторана и катка переделали под съемочные павильоны. В 1934-м ее переименовали в «Ленфильм», и квартал стал практически закрытым для горожан на следующие 90 лет.
Подходят к четвертому павильону.
ФЕДОР: Уникальное место. Здесь в начале ХХ века летом была открытая эстрада, зимой — каток, а само здание представляло собой огромный ресторан с увеселительной программой. А главное, в 1896 году в «Аквариуме» прошел первый в России киносеанс с программой братьев Люмьер. Сейчас это наш самый большой съемочный павильон. При его реконструкции мы нашли замурованную комнату, где хранились крест из какой‑то декорации и сейф. Мы его вскрыли — он был пуст. В этом есть что‑то очень «ленфильмовское», мне неведомое. Теперь здесь снимают постоянно, давайте заглянем, как раз кто‑то работает.
Заглядывают в четвертый павильон.
О, Миша!
Обнимаются.
(Оператор Михаил Хасая работал с Федором Бондарчуком на фильме «Притяжение». — Прим. ред.). Что снимаете?
МИХАИЛ ХАСАЯ: «Пророка» с Юрой Борисовым! (Релиз мюзикла-мелодрамы «Пророк. История Александра Пушкина» запланирован на 2025 год. — Прим. ред.)
КСЕНИЯ: С Юрой Борисовым! (мечательно. — Прим. ред.)
ФЕДОР: А давайте ему напишем, вдруг он еще не в кадре!
Пишет сообщение.
Юра — уникальный артист! Стою я как‑то в Будапеште, там есть специальный павильон для подводных съемок —мы арендовали его для некоторых сцен «Вторжения», — и спрашиваю: «А куда делся Борисов?» Мне показывают — он под водой, как ящерица, а это уже шестой час смены. «Юрочка, а что вы там делаете?» — а он между ногами как тритон или крокодил вьется: «Да вот, как ящер ползу». Я уточняю: «А что так?», — и Юра отвечает: «Я подумал, у меня же никогда больше не будет возможности ощутить себя ящером под водой». «Что же, плывите, родненький», — он и поплыл. О, а вот сообщение от Юры пришло.
Читает вслух:
«Храни вас бог, Федор Сергеевич!» В кадре уже, наверное. Ладно, не будем мешать.
Как Федор Бондарчук оказался на «Ленфильме»
Главное здание «Ленфильма».
КСЕНИЯ: Как вышло, что вы стали председателем совета директоров «Ленфильма»? Сложная же история, еще и такая, ленинградская. Здесь не то чтобы особенно любят понаехавших.
ФЕДОР: История и правда максимально непростая. Все началось в 2011 году, когда духовные хранители «Ленфильма» Алексей Герман-старший и Александр Сокуров написали открытое письмо президенту, чтобы не допустить слияния киностудии с коммерческой организацией, а по сути — ее приватизации. Сделку отменили, а гендиректором назначили Эдуарда Пичугина — он тогда активно занимался кинобизнесом. Мы с Эдуардом познакомились еще раньше, после выхода «9 роты» (блокбастер Федора Бондарчука 2005 года. — Прим. ред.), когда в том числе его усилиями мой фильм оказался очень успешен в здешнем прокате — 25 процентов бокс-офиса страны. К моменту вступления на пост Эдуарда Анатольевича часть территорий «Ленфильма» уже была распродана. В катастрофичном состоянии всего мне довелось убедиться лично. Никогда не забуду нашу первую профессиональную встречу с «Ленфильмом». Я снимался в «Белой гвардии» у Сергея Снежкина, прихожу на примерку костюма моего героя Шполянского, подпоручика-футуриста, а в костюмерной пол с гигантской дыркой, в которой видна пробитая труба, заклеенная скотчем, все время подпыхивающая паром. И такие штуки были на каждом метре, кое-где безопасность была под серьезным вопросом. В 2012 году я уже сам снимал здесь «Сталинград». Всплывали абсолютно гоголевские сюжеты, например, Эдуард Анатольевич при мне нашел счет за уборку снега летом на 600 тысяч рублей или список арендаторов, которые сами у себя арендовали помещения. Еще внутри, по всей территории, были расставлены разные торговые палаточки и один из продавцов так возмущался, что пытался блокировать дорогу и выгнать меня со съемок: огромные траки с оборудованием мешали его торговому процессу. Были жесткие разборки, даже настоящие стрелки в духе 1990-х — сдавать позиции никто не хотел, слишком много было интересантов и схем. Идут в сторону главного здания «Ленфильма».
КСЕНИЯ: Но вас это не испугало?
ФЕДОР: Знаете, у меня все это вызвало сердечную боль. Я ведь чувствую ответственность за индустрию. Тогда немного другое время было, куража хватало. Пичугин разработал финансовую программу развития «Ленфильма», которая подразумевала возврат прав на так называемую «Золотую коллекцию» — ведь именно на этой киностудии были сняты такие хиты, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Игоря Масленникова, «Гамлет» Григория Козинцева, «Полосатый рейс» Владимира Фетина, «Мистер Икс» Юрия Хмельницкого. В смутные времена эти права утекли частной организации, а это триста-четыреста миллионов в год! Было решено возвращать права через суд и заключить новый лицензионный договор с «Госфильмофондом». Рассчитывали на возрождение кинопроизводства, взяли кредит. Но возврат прав на коллекцию затянулся до 2021 года, когда генеральным директором киностудии стал Федор Щербаков. Тогда мы и смогли начать выплачивать кредитные обязательства, получили финансовую поддержку от Минкульта, начали снимать кино. Не только копродукцию, а собственные, ленфильмовские картины. Федор Щербаков предложил доходы от проката «Золотой коллекции» инвестировать в лабораторию «Ленфильм-дебют», чтобы прошлое работало на будущее. Теперь программа оздоровления и развития в действии.
КСЕНИЯ: Реформаторов в Петербурге не очень любят, как‑то так сложилось. Вам ставили палки в колеса?
ФЕДОР: Мне не просто ставили палки в колеса, меня пытались выжить отсюда любыми способами. Когда мы задумали перенести памятник ленфильмовцам, погибшим во Второй мировой войне, много лет находившийся в аварийном состоянии, на другое, более достойное место, меня чуть не казнили некоторые члены питерского Союза кинематографистов. Это была их последняя надежда, что я допущу роковую ошибку: сломаю что‑нибудь или не все детали переложу с место на место. Но мы создали комиссию, которая описала каждую песчинку. Мне звонят: «Мы к вам едем с инспекцией!», — подразумевая, что мне сейчас наступит хана. Я отвечаю: «Пожалуйста! Только не ко мне, а к главе комиссии по переносу памятника, ветерану ВОВ».
И так было чуть ли не каждый день. Вот смотрите, как этот памятник сейчас выглядит!
Памятник действительно выглядит прекрасно.
КСЕНИЯ: С демонами все понятно, а как на «Ленфильме» обстоят дела с ангелами?
ФЕДОР: К счастью, тоже имеются! Ольга Борисовна Любимова, без нее вообще бы ничего не получилось; Алексей Алексеевич Герман, Александр Николаевич Сокуров — он такой критикующий гений места, от него всегда прилетит за дело. И я, кстати, всегда благодарен. Весь «Сеанс»: главред Вася Степанов много для нас делает, помогает и в создании выставочных пространств, и в проведении специальных кинопоказов. Борис Пиотровский — безмерно благодарен ему за поддержку, Сергей Сельянов, конечно же. Константин Сергеевич Лопушанский. Из молодежи отмечу Flysound — они у нас теперь обосновались, а это лучший кинозвук, который только может быть. Думаю, что даже те, кто уже ушел из жизни, продолжают быть хранителями — это и Алексей Юрьевич Герман-старший, и Светлана Кармалита.
КСЕНИЯ: Вот вы, Федор Сергеевич, сверхзвуковой и космический, я за вами еле-еле успеваю. Скажите честно, вам в Петербурге совсем медленно?
ФЕДОР: Я вообще не понимаю, как вы живете. Это не скорость, это, как бы выразиться поточнее, минус скорость. К этому привыкнуть сложнее всего.
КСЕНИЯ: Если совсем амбициозные планы строить рановато, что было бы здорово сделать в обозримой перспективе, чтобы приблизить прекрасный «Ленфильм» будущего?
ФЕДОР: Наладить работы всех цехов на полный цикл: аренда костюмов, декораций, съемочных павильонов и, конечно, подготовить пул профессионалов, чтобы обеспечивать процесс максимально местными силами. Обустроить здесь творческие кластеры. Мы придумали новый фестиваль — сделаем его в юбилейном 2024‑м прямо на территории «Ленфильма». Кстати, четвертый павильон мы успешно задействуем не только под съемки, но и под события. Например, ваш «ТОП 50 “Собака.ru”. Самые знаменитые люди Петербурга» можно тут провести.
Заходят в четвертый павильон, когда-то первый кинозал России «Аквариум».
ФЕДОР: Смотрите, какой шикарный фасад получился — воссоздали исторический облик. Это удивительное сочетание цветов — кирпично-розовый с серым, мы даже не представляли, что может быть настолько красиво. Тут можно устроить красную дорожку, здесь поставить деревья гигантские с нижней подсветкой. Это же будет хорошо!
КСЕНИЯ: Я вдруг поняла, что здание Мраморного дворца точно таких же оттенков. А знаете, это серая Нева и розовый гранит! Петербургский цветовой код.
ФЕДОР: Точно. Вот с кодами мы и будем работать.
«Ленфильм» — старейшая государственная киностудия России. В 2024 году ей исполняется 110 лет. Здесь сняты культовые ленты «Гамлет» Григория Козинцева, «Петр Первый» Владимира Петрова, «Полосатый рейс» Владимира Фетина, фильмы Алексея Германа-старшего и Александра Сокурова, «Собачье сердце» Владимира Бортко, «Начало» Глеба Панфилова.
Ленфильмовский «Чапаев» (1934) вызвал небывалый ажиотаж у зрителей по всей стране, его пересматривали по многу раз в надежде, что Чапай все же переплывет Урал. В ленинградском кинотеатре «Сатурн» фильм показывали каждый день на протяжении двух лет.
В Великую Отечественную войну «Ленфильм» находился в эвакуации в Алма-Ате, но стал одним из первых предприятий города, которые вернулись после снятия осады и возобновили работу, еще когда продолжались боевые действия. Фильм «Небесный тихоход» режиссер Семен Тимошенко снимал в Ленинграде, который только-только освободился от блокады. Аэродром — в Левашово. Больницу — на Елагином острове, где в первых кадрах виден пострадавший от обстрелов Елагин дворец.
У режиссера — символа «Ленфильма» Алексея Германа-старшего во время съемок фильма «Двадцать дней без войны» был особый подход к работе с актрисой Людмилой Гурченко — весьма своеобразный, жестокий, но действенный. Позже он вспоминал: «Нужно в кадр идти, а она пустая, вялая — как снимать? Я к ней подхожу и при всей группе: “Людка! Что-то ты выглядишь ужасно… праздники у тебя, что ли? Какую съемку уже срываешь… Уж не позвонить ли Нинке Руслановой, может, она за тебя снимется?!” Гурченко приходит в бешенство, и я тут же командую: “Камера!”»
Созданная на «Ленфильме» режиссером И. Масленниковым экранизация приключений Шерлока Холмса признана лучшей в мире даже англичанами. Василий Ливанов за создание этого образа в 2006 году стал кавалером ордена Британской империи.
В павильонах на Петроградской стороне снимались Ванесса Редгрейв, Микеле Плачидо, Джейн Фонда, Элизабет Тейлор, Ава Гарднер, Максимилиан Шелл, Марина Влади, Майкл Кейн, Софи Марсо, Тильда Суинтон, Лив Тайлер и Рейф Файнс — многие киностудии мира работали в копродукции с «Ленфильмом».
На реконструкцию и ремонт «Ленфильма» за последние полтора года потрачено 300 миллионов рублей: заменены коммуникации, построена новая котельная, обеспечивающая еще и несколько домов, смотровая площадка, отреставрированы фасады и четвертый павильон.
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Валентин Блох, архивы пресс-служб
Визаж: Алексей Радченко
Свет: Айрат Муратов, Skypoint
Благодарим «Ленфильм» за помощь в организации съемки
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