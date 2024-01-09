«Я чувствую ответственность за индустрию»: Федор Бондарчук дает слово пацана о ренессансе «Ленфильма»

Переедет ли Федор Бондарчук в Петербург?

Директорская «Ленфильма»

ФЕДОР: Здравствуйте, Ксения, вы пирож­ки едите? Сейчас так сложно стало с ба­рышнями: то не едят, это не едят — по­пробуй разберись. А пирожки, между прочим, фантастические абсолютно: наша секретарь Татьяна Тимофеевна иногда нас этой сдобой балует. Всем пи­рожкам пирожки!

КСЕНИЯ: Пирожок, конечно же, буду. А вас всегда так встречают? Кажется, я тоже хочу быть директором «Ленфильма» (пи­рожок реально топовый, надо было брать два. — Прим. ред.).

ФЕДОР: Я не директор, я председатель со­вета директоров. Но и правда, Татья­на Тимофеевна за тридцать лет работы на студии не всех так встречала.

КСЕНИЯ: А вот вопрос, Федор! Сначала мы увидели в соцсетях ваше селфи с Лю­бой Аркус на свежеотреставрированной крыше одного из корпусов «Ленфильма». Потом Ксения Собчак заявила, что вы пе­реезжаете в Петербург. Что это было?

ФЕДОР: Кстати, эту смотровую площадку я вам сейчас покажу!

Мчатся по территории «Ленфильма».

А что вас удивляет? Сказал, что перееду, значит… Но только летом.

КСЕНИЯ: Правильное решение: те, кто ре­шается на такой шаг нашей зимой, к лету уже обычно живут опять в Москве.

На ослепительном солнце ме­ланхолично поблескивает первый снег, в целом дубак.

ФЕДОР: Может, кстати, и весной! А вот, взгляните, офис нашей «НМГ-Студии», маленький, с левой стороны (Art Pictures Studio, сооснователем которой был Фе­дор Бондарчук, стала частью «Нацио­нальной Медиа Группы». — Прим. ред.). Мы много здесь снимаем, соответствен­но, рекрутируем профессионалов и вы­пускников киношкол, которых заодно и воспитываем в процессе.

Поднимаются на крышу. Вид — нереальный. С одной стороны как на ладони Александровский парк и Петро­павловская крепость, с дру­гой — «Лахта-Центр».

ФЕДОР: Смотрите, какая красота! Тысяча сто квадратных метров! Вот здесь и на­граждайте своих знаменитых петербурж­цев. Я прямо вижу, как летом играет му­зыка, собирается классная публика, все пьют шампанское. Вы бы сюда ходили?

КСЕНИЯ: Если прямо шампанское — хо­дила бы. Как думаете, есть у Петербур­га шанс стать столицей русского кино­продакшна? Лос-Анджелесом на берегах Невы? Сейчас столько всего снимают в городе — Петербург превратился в то­тальную съемочную площадку.