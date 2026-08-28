Детектив с Робертом де Ниро, Ида Галич в роли коуча в «Чуде» и комедия «ОПГ» от режиссера «Бумера»: что смотреть дома на этой неделе

А также хоррор о лиминальных пространствах «Закулисье реальности», продолжение сай-фай-триллера «Темная материя», семейная драма о лекарстве от всех болезней с Сергеем Горошко «Большая фарма» и первая за 10 лет картина Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад».
ГЛАВНОЕ
Фильм «Закулисье реальности» / Backrooms (18+)
Хоррор на тему лиминальных пространств основан на интернет-творчестве — крипипасте и одноименном сетевом сериале. Его снимал энтузиаст Кейн Парсонс и полнометражную историю о путешествии в максимально тревожную реальность, состоящую из желтых коридоров, доверили ему же. В касте — Чиветель Эджиофор, звезда «Сентиментальной ценности» Ренате Реинсве, Марк Дюпласс и Финн Беннетт. Подробнее о сериале мы писали здесь.
С 27 августа, «Кинопоиск», Okko, Wink, «Иви»
Фильм «Шепот за окном» / The Whisper Man (18+)
Детективный триллер с Робертом Де Ниро и Адамом Скоттом — экранизация бестселлера Алекса Норта. Писатель-вдовец Том Кеннеди (Скотт) вместе с сыном Джейком переезжает в город Фезербэнк, чтобы после смерти жены попытаться начать все сначала. Но ребенка похищают, а обстоятельства указывают: почерк преступника похож на маньяка, 20 лет назад убившего пятерых детей. Виновника тогда смог поймать сейчас находящийся на пенсии отец Тома (де Ниро).
На вторых ролях в проекте тоже не менее впечатляющий состав: Майкл Китон, Мишель Монахэн, Хеймиш Линклейтер и многие другие. Режиссером выступил Джеймс Эшкрофт («Обитель смерти»).
С 28 августа, Netflix
Сериал «ОПГ», премьера (18+)
Режиссером сентиментальной криминальной комедии по сценарию Алима Бесчокова («Ира») и Сергея Нотариуса («Интерны») выступил постановщик «Бумера» Петр Буслов. И сам же снялся в главной роли — сыграл бандита по прозвищу Воркута. Тот после лихих 1990-х на четверть века попадает в колонию. Там его мучает бессонница и совесть (в лице Юрия Чурсина). Экс-авторитет уверен: снова спать спокойно он сможет, только если исправит все содеянное. В 2024-м Воркута выходит на свободу и намерен искупать грехи прошлого с бывшими подельниками — Рафинадом (Максим Лагашкин) и Петром (Николай Шрайбер). Они организуют ОПГ — общественно полезную группировку. В касте проекта также появятся Александр Баширов, Павел Деревянко, Андрей Федорцов и многие другие.
С 24 августа, Okko
Сериал «Чудо», премьера (18+)
Детективный проект с Идой Галич о магическом мышлении и к чему оно приводит. Сверхпопулярный блогер-коуч Мия (как раз Галич) учит миллионы людей, как исполнять желания. Но на практике у каждого чуда есть своя цена. В касте также Денис Шведов, Антон Филипенко, Анастасия Уколова, Сергей Гилев.
В команде сериала — шоураннер Александра Ремизова («Нулевой пациент»), режиссер-дебютантка Полина Власенко и выпускник Московской школы кино Сергей Дьячковский («Убойный отпуск»), сценаристы Максим Жегалин (автор нашумевшего нон-фикшена «Бражники и блудницы») и Никита Попов («Фандорин. Азазель», «Тоннель»).
С 29 августа, «Кинопоиск»
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Ее личный ад» / Her Private Hell (18+)
Первый фильм Николаса Виндинга Рефна («Драйв», «Неоновый демон») за 10 лет. В нем актриса Эль (Софи Тэтчер) и ее подруга-блогерша (Кристин Фросет) в неоновых декорациях мегаполиса будущего становятся свидетельницами убийства девушки. По городской легенде маньяка, совершившего преступление, зовут Кожаный человек — и это монстр, который родился из женских фобий. Также в касте — Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю и Дюгрей Скотт.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Сериал «Гудовы», премьера (16+)
Комедию об одной дисфункциональной семье сняли режиссер «Чебурашки» Дмитрий Дьяченко и постановщик новых «Папиных дочек» Дмитрий Грибанов. Сирота Матвей (Влад Прохоров из байопика «Руки вверх!») работает слесарем. Однажды он соглашается взломать сейф в доме фермера Сергей Гудова (Алексей Розин). В процессе все идет не так, и он начинает выдавать себя за внебрачного сына Сергея. Чем пытается воспользоваться его брат-мошенник Семен Гудов (Павел Майков). В касте шоу — Олеся Железняк, Мария Золотухина, Аскар Нигамедзянов, Кристина Корбут и Артур Ваха.
С 24 августа на СТС, с 27 августа на «Кинопоиске» и «Иви»
Сериал «Взрослые» / Adults, 2 сезон (18+)
Продолжение сериала о быте пятерых нью-йоркских друзей-зумеров, которые живут вместе и пытаются справиться с повседневными и поколенческими проблемами. В касте остались все основные актеры: Малик Элассал, Люси Фрейер, Джек Иннанен, Амита Рао и Оуэн Тьеле. Шоураннер также не поменялся — это Ребекка Шоу.
С 27 августа, FX
Сериал «Большая фарма», премьера (18+)
Семейная драма в фармакологическом антураже по сценарию Олега Маловичко («Метод», «Трасса») и спродюсированная им же. Ученый Александр Гиреев (Игорь Гордин) и Владимир Шульгин (Сергей Уманов) изобрели панацею — лекарство, способное вылечить любое заболевание, в том числе онкологическое. Сын Гиреева Женя (звезда «Майора Грома» Сергей Горошко) хочет помочь отцу с продвижением препарата, но дочь (Ольга Лерман) категорически против, считая, что брату нужна только слава. Режиссером проекта выступил Данил Чащин («Улица Шекспира», «Райцентр»), а оператором — Батыр Моргачев («Аутсорс»). В сериале также снялись Антон Васильев, Наталья Бардо, Светлана Ходченкова, Алена Хмельницкая, Тина Стойилкович и Таисья Калинина.
С 27 августа, Okko
Сериал «Темная материя» / Dark Matter, 2 сезон (18+)
Продолжение сай-фай-триллера по мотивам романа Блейка Крауча вновь исследует темные стороны так любимой в последнее время кинематографистами мультивариативности вселенной. Напомним, по сюжету первого сезона физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон из «Воина» и «Короля Англии») попал в альтернативную реальность, а в его версии жизни, где он счастливо женат на Даниэле (Дженнифер Коннелли), вместо него оказался двойник. Протагонисту нужно не только вернуться обратно к семье, но и спасти ее: доппельгангер начинает причинять вред жене и сыну. Автор литературной основы Крауч выступил не только как сценарист, но и шоураннер сериала.
С 28 августа, Apple TV+
Фильм «Давление» / Pressure (18+)
Исторический военный триллер о метеорологе Джеймсе Стегге (Эндрю Скотт), который должен дать точный прогноз погоды Дуайту Эйзенхауэру (Брендан Фрейзер) перед важнейшей операцией — высадкой войск в Нормандии. Картину снял Энтони Марас («Отель Мумбаи: Противостояние»). В актерском составе также Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиэн Льюис.
С 28 августа, «Кинопоиск», Okko, Wink, Start, «Кион»
Фильм «Вверх по волшебному дереву» / The Magic Faraway Tree (6+)
Семейное фэнтези, основанное на серии книг Энид Блайтон. По сюжету Тим (Эндрю Гарфилд) и Полли (Клэр Фой) вместе с тремя детьми отправляются в сельскую глушь, где младшая дочка Фрэн (Билли Гадсдон) находит волшебное дерево, ведущее в волшебную страну. Также в касте — Ребекка Фергюсон, Дженнифер Сондерс, Никола Кохлан, Нонсо Анози и другие. Режиссером выступил Бен Грегор (сериал «Голяк»).
С 28 августа, Okko, Wink, «Кион», «Кинопоиск»
Сериал «Капитан Туман», премьера (18+)
Полицейская комедия с Михаилом Пореченковым. Он играет стража правопорядка, всегда работающего в одиночку. Но когда капитан Туманов теряет слух в результате покушения на него, начальник (Андрей Федорцов) пытается уговорить его сотрудничать с напарником, коллегой из Якутии (Азамат Нигманов).
С 28 августа, «Кион»
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