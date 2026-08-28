Детектив с Робертом де Ниро, Ида Галич в роли коуча в «Чуде» и комедия «ОПГ» от режиссера «Бумера»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Шепот за окном» / The Whisper Man (18+)

Детективный триллер с Робертом Де Ниро и Адамом Скоттом — экранизация бестселлера Алекса Норта. Писатель-вдовец Том Кеннеди (Скотт) вместе с сыном Джейком переезжает в город Фезербэнк, чтобы после смерти жены попытаться начать все сначала. Но ребенка похищают, а обстоятельства указывают: почерк преступника похож на маньяка, 20 лет назад убившего пятерых детей. Виновника тогда смог поймать сейчас находящийся на пенсии отец Тома (де Ниро).

На вторых ролях в проекте тоже не менее впечатляющий состав: Майкл Китон, Мишель Монахэн, Хеймиш Линклейтер и многие другие. Режиссером выступил Джеймс Эшкрофт («Обитель смерти»).

С 28 августа, Netflix