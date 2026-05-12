Шоураннер «Триггера» и «Нулевого пациента» Александра Ремизова: «В России продюсер всегда про творчество»

Как Максим Матвеев оказался в плену в Сирии и при чем тут сериал-хит «Фауда»

Легко могу представить, как кинопродюсер Алексан­дра Ремизова питчит сери­алы вроде «Триггера» или «Игр». Теги: поп-психология и краш Матвеев, ретроно­стальгия и олимпийский мишка. Но откуда выросла нишевая идея «Заложника»? Это не очевидно. Процити­рую синопсис главной пре­мьеры мая на Кинопоиске: 2014‑й, успешный финансо­вый аналитик Максим По­жарский (Максим Матвеев) отправляется в Сирию, что­бы спасти сестру Нину, по­хищенную террористами. Но сам попадает в плен.

О, это длинная и кинематогра­фичная история, как сложился весь пазл. В 2016 году я прочла одну пьесу, где герой, то ли па­кистанец, то ли индиец, оказы­вается в плену у террористов. Тогда эта история меня зацепи­ла: показалась интересной с точ­ки зрения того, как может транс­формироваться человек. Плюс меня всегда интересовал арабский мир — Ирак, Ливия, палестино-израильский кон­фликт. Завораживает Мекка в Саудовской Аравии. Это драматически иная культура и религия с другим взглядом на семью, лю­дей — в общем, другой мир в целом. Кроме того, с Сирией связана моя личная трагедия: я работала с артистом, которого в те годы за­вербовали в ИГИЛ (признана террористиче­ской организацией, чья деятельность запре­щена на территории РФ. — Прим. ред.). Он уехал в Сирию, и вскоре его убили, у него осталась семья.

Так выкристаллизовалась финальная идея сериала «Заложник»: резко переме­стить морально амбивалентного человека европейской культуры из стерильного мира фондовых бирж и небоскребов «Москва-Сити» в подвал в сирийской деревне — со связанными руками и мешком на голове.

В «Заложнике» все происходит дей­ствительно резко. Вот всеобщий краш Матвеев-Пожарский выводит ком­панию из финансовой ямы, пусть и не слишком легально, получает супер­бонус и повышение, на новогоднем кор­поративе играет в «манекен-челлендж» и флиртует с коллегой. Один зво­нок с неизвестного номера — и вся его жизнь рушится: сестра, оказывается, не в Стамбуле с родителями жениха-араба, а в рабстве у террористов. Максим мчит на помощь и застревает в своем пижон­ском а-ля олдмани спортивном костюме на границе Сирии и Турции. Саспенс!

Да, я хотела показать глазами успешного русского парня, который не имеет ни семьи, ни друзей, живет только для себя и интере­суется только деньгами, каким (спойлер: со­вершенно другим!) может быть мир, о ко­тором, по сути, мы ничего не знаем. Мир, где царит хаос и не разобраться, кто свои, а кто чужие. Наш Пожарский до попадания в Сирию не гнушался заработком на ору­жии. Для него это было что‑то виртуаль­ное: опция из обожаемых им компьютер­ных стрелялок. И вот он оказывается там, где ежедневные автоматные очереди и наси­лие — реальность и даже вариант нормы.

Почему от идеи до реализации «Залож­ника» прошло 10 лет?

Нужно было узнать контекст, собрать сю­жет, поговорить с экспертами по теме Ближнего Востока. Так, я узнала много историй о том, как люди попадали и про­должают попадать к террористам, как вер­буют женщин, детей, парней вроде актера, которого я знала лично. Как их…

…очаровывают, да?

Одних очаровывают. Другие едут туда, что­бы кого‑то спасти. Всё как у нас в сериале. Представьте: мне рассказали про девушку, ко­торая познакомилась с обаятельным юно­шей из хорошей семьи, с блестящим образова­нием и моральными принципами. И вот этот «принц» оказался на самом деле вербовщи­ком: под его влиянием она перешла на сторону зла. Или был человек, у которого бывшая жена отправилась в Сирию, забрав троих детей. Он бросился за ней, не представ­ляя, где их искать. Посидел в од­ном плену, выбрался, проехал пять километров, попал в другой под­вал и в террористическую груп­пировку. В итоге ему удалось най­ти своих детей и их мать. Двоих младших он смог увезти, а быв­шая жена и старшая дочь остались в Сирии: они вышли замуж за тер­рористов и их никто никуда не от­пустил, конечно. Слушаешь эти истории и думаешь: как такое во­обще возможно в XXI веке?!

Но как передать этот ужас в кино? Вы знали, как эмоци­онально вовлечь зрителей?

Один из моих любимых сери­алов — «Фауда». Израильский проект, авторы которого пыта­ются не занимать чью‑либо по­зицию, а показывают: воюют го­сударства — страдают обычные люди. Для меня в «Заложнике» это тоже самая важная мысль. По­казать, как живут люди в Сирии, глазами главного героя, как там было страшно, как дети брали в руки оружие, как жили простые люди в деревнях и маленьких го­родах. Я изучила много материа­лов, но особенно меня потрясла фотография, на которой мальчик лет шести наливает боевикам чай.

И, конечно, линия Нины, се­стры Пожарского, очень острая: думаю, что, обладая даже мини­мальной эмпатией, невозмож­но не сопереживать женщинам, живущим на правах вещей в плену у террористов.