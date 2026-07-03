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Кино и сериалы

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«Технологии убивают драматургию»: звезды сериала «История его служанки» Милана Бру и Матвей Лыков — о том, как создавался главный гилти-плеже лета

Костюмная мелодрама «История его служанки» — главный гилти-плеже этого лета. Дано: супермодель и краш из петербургской актерской династии Матвей Лыков, лицо Gucci и Jil Sander времен Рафа Симонса, устраивает тотальный грозовой перевал ученице Табакова и Машкова Милане Бру. Сеттинг: классический ромком-движок «парень встречает девушку» помещен в фэнтези-обстоятельства XIX века. Олдмани-граф Николай Шереметьев (из Петербурга!) заключает пари с разоренной им дворянкой Анной Авериной (из Москвы!) — год работы горничной в обмен на имение.

Спойлер: к заветному «Да, я люблю тебя!» ведут 90 серий (первые объятия в 9-й, фейковая помолвка и украденный поцелуй — в 11-й!). А главный аттракцион на пути к хэппи-энду — не только эмоциональные качели. Но и дофаминовые платья с турнюрами и кринолинами: художница по костюмам и фэшн-икона Оксана Он замиксовала ампир, бидермейер и силуэты, как у Schiaparelli из 1930-х. Всем срочно смотреть на Иви!

Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов
Милана Бру

24-летняя актриса в «Истории его служанки» дает мастер-класс, как моментально влюбить в себя графа с избегающей привязанностью (а с ним и сотни тысяч зрителей!).
Матвей Лыков

Первый российский мужчина-супермодель стал лицом российской аристократии в кино: в «Истории его служанки» примерил дворянскую фамилию Шереметьев.

МИЛАНА БРУ

24-летняя актриса Милана Бру (звездный билет выдал Табаков, сквозь тернии актерских штудий провел Машков!) в «Истории его служанки» дает мастер-класс, как моментально влюбить в себя графа с избегающей привязанностью (а с ним и сотни тысяч зрителей!).

На Милане: майка KARL LAGERFELD
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Милане: майка KARL LAGERFELD

Глава 1: Как декодировать фэшн-пасхалки сериала

Шоустоппер «Истории его служанки» — костюмы, придуманные экс-директором отдела моды Glamour и SNC и стрит­стайл-иконой Оксаной Он. Дисклей­мер: при просмотре сериала захочется постоянно нажимать на паузу, чтобы изучить все детали диснейкорных платьев, то как у Золушки, то как у Авроры и Белль. Сшито и украшено вручную! Оксана про­вела десятки часов в Ленинке, изучая все нюансы исторических лифов, пеле­рин и панье. И остановила выбор на ком­бинации силуэтов из разных периодов XIX века: от ампира до романтизма. Полу­чился фантазийный микс: Netflix с «Брид­жертонами» встречают принцесс Disney, на которых Оксана росла в нулевые. И важно: Он, большая поклонница подхо­да Уэса Андерсона, работает в «Истории его служанки» с колоркодами персонажей как с визуальными метафорами.

Ампирные девичьи платья а-ля Наташа Ростова на первом балу, нежно-голубой наряд с рукавами-буфами и сверхакту­альным передником, как у диснеевской Золушки, — давайте декодируем, из чего состоит образ вашей Анны Авериной в «Истории его служанки». Придумано фэшн-визионером Оксаной Он.

У Оксаны потрясающее чутье — каждый костюм продуман до мелочей: от ворот­ничка до запонок с гравировкой инициалов персонажа или корсетной броши. Напри­мер, у моей Анны на поясе рабочего платья висит наперсток, крошечный кошелек-кисет, использовавшийся на балах блок­нот-карне с карандашиком и ключ от дома (а с ним и сердца!) Николая Шереметьева, героя Матвея Лыкова.

Спойлер для самых внимательных: грядущий тру-романс Анны и Ни­колая сразу задан визуально. Они рифмуются: его цвет настроения и костюма — синий, ее — леденцовый небесно-голубой.

Да, Анна для Николая — надежда, что он еще может быть счастлив. И голубой цвет это символизирует. В костюмах Анны преобладают светло-лазоревый, мятный, белый и бежевый. Анна не про яркое и кричащее, она про наивность. И именно из этой наивности рождается и ее внутрен­няя сила. Вот такой парадокс. Снаружи она нежная, хрупкая, почти воздушная. Хотя внутри у нее — огонь. У Анны есть наряд­ные платья, но на каждый день она выбира­ет максимально простое. У Николая синий цвет отсылает к его военному прошлому, ассоциируется с униформой. Его сюртуки тоже чем-то похожи на мундир — Николай максимально закрытый человек в футляре и чаще всего застегнут на все пуговицы.

На Милане: юбка-баска MAISON MIRAE, пальто DIEGO M
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Милане: юбка-баска MAISON MIRAE, пальто DIEGO M

Глава 2: Как ньюкамеру пройти кастинг на главную роль с первой пробы

У 24-летней Миланы Бру случился момен­тальный мэтч с органикой ее героини — жовиальной и деятельной Анны Авери­ной. Совпали бунинское легкое дыхание и дерзость джейн-остиновской Элиза­бет Беннет. И да, это Милана исполнила кавер на «Он тебя целует» группы «Руки Вверх!» — музыкальный рефрен сериала, где слова куплета заменены на письмо Та­тьяны из «Евгения Онегина».

Кто такая Милана Бру? Что все долж­ны знать про выпускницу Школы Табакова?

Что я училась у великих мастеров — Олега Павловича Табакова и Владимира Львовича Машкова. Поступление в Школу Табакова стало невероятным шансом для меня, обыч­ной девочки из Курска (придуманная Таба­ковым в нулевых актерская Школа-пансион для талантливых подростков, куда можно поступить после 9-го класса. — Прим. ред.). Я за него очень благодарна жизни. И продол­жаю постоянно учиться новому, познавать мир и себя через профессию. Мне интересно постоянно бросать себе вызов. Например, я уже играла на пяти иностранных языках: арабском, французском, памирском, немец­ком и итальянском. А еще для своих ролей освоила метание ножей, стрельбу из лука, верховую езду и многое другое.

Похожи ли Милана Бру и Анна Аве­рина?

В чем-то да, но Анна гораздо смелее меня. Зато я не так резка в выражениях, не так наивна. Хотя Аверина остроумная, образо­ванная, с сильным характером, но идет на поводу у эмоций. Как говорит креативный продюсер «Истории ее служанки» Тимофей Шарипов: «Эмоция летит впереди Анны. Сначала в комнату врывается эмоция, а уже затем вбегает Аверина». Это отличает Авери­ну как от других персонажей, так и от меня.

Удивительно: я была одной из первых актрис, кого попробовали на роль Авери­ной. Еще один наш креативный продюсер, Марина Никольская, тогда сказала: «Я на­шла Анну». С того момента прошел поч­ти год, команда посмотрела огромное чис­ло других прекрасных артисток, но в итоге сыграть Аверину предложили мне. Отдать главную роль немедийной актрисе — боль­шой риск, но команда его приняла.

Из чего вообще состоит лор Авериной? Как вы готовились: пересматрива­ли «Бриджертонов», перечитывали «Грозовой перевал» и «Гордость и предубеждение»?

Я отучалась от исторических привычек! Объясню. «История его служанки» — мой четвертый исторический проект. Обычно я сильно погружаюсь в эпоху. Изучаю, как в тот период говорили, какими были манеры и так далее. Но наш сериал не про XIX век. Мы сознательно отступаем от исторической точности. Например, речь героев звучит намного современнее, чем было тогда при­нято. И это осознанное творческое решение. Мы хотим быть ближе к сегодняшнему зрителю и рассказываем историю на языке, который воспринимается живо и естествен­но. Поэтому и мне нужно было перестроить себя. Да, быть в старинном платье и декора­циях особняка, но по-актерски существовать не так тяжеловесно, как принято в классиче­ских исторических проектах.

Зачем тогда переносить действие в другое время? С героями из 2020-х зрителям как будто было бы намного проще себя ассоциировать.

Дело в том, что технологии убивают дра­матургию. Расскажу на примере, что имею в виду. Представьте: в 2020-х вы призна­етесь в любви в мессенджере. Внезапно передумываете — и все просто. Сообщение удалено. История закончена. А в XIX веке все было бы иначе. Вы отправили письмо, но решили его отозвать. Раз — и вы уже мчи­тесь верхом во всю прыть, пытаясь догнать гонца. Не успеваете. Решение — незаметно выкрасть письмо. Вы похищаете корреспон­денцию. И вот, счастливая развязка? А нет, вы украли не то письмо! Так возникает дра­матургия, напряжение, жизнь. Технологии делают мир быстрее и удобнее, но не острее.

На Милане: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE На Матвее: KARL LAGERFELD
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Милане: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE

На Матвее: KARL LAGERFELD

МАТВЕЙ ЛЫКОВ

Первый российский мужчина-супермодель Матвей Лыков стал лицом российской аристократии в кино: в «Истории его служанки» примерил дворянскую фамилию Шереметьев и сыграл Анатоля Курагина в грядущей экранизации «Войны и мира».

Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

Глава 3: Как воссоздать интерьеры и балы ХIХ века и при чем тут видеоигра Hogwarts Legacy

Масштабный сериал в 90 (sic!) эпизодов в первом сезоне cнимают несколько поста­новочных команд одновременно: за каждой парой центральных персонажей закреплен свой юнит. Архивные виды Москвы, парко­вую зелень а-ля Коломенское и бальные залы с колоннами дорического ордера в «Истории его служанки» создавали на гигантском LED- экране — на игровом движке Unreal Engine. Это на нем разработаны самые залипатель­ные видеоэкшны Fortnite и Hogwarts Legacy. Актеров массовых сцен частично замени­ли на ИИ-генерации. А вот живущий у Спицы­ных попугай в причудливой деревянной клет­ке — настоящий.

Ваш граф Шереметьев в «Истории его служанки» — классический байрониче­ский герой. Внешне холодный пост­травматик с надломленной психикой, золотым сердцем и специфическим чув­ством юмора. Бросает вызов местному обществу: разоряет то ли в штосс, то ли в бостон главу знатной фамилии Авери­ных и от скуки предлагает его дочери пойти к нему на год в служанки, чтобы искупить карточный долг родителя. Хотим версию Николая Шереметьева и Матвея Лыкова: о чем вообще сериал?

Для меня он — о жизни «в миру». Мой герой, граф Николай Шереметьев, возвращается с войны домой, в обычную жизнь. Это дается ему очень непросто. Все, что происходит во­круг, будто потеряло всякий смысл. На войне все четко делилось на черное и белое. Там не было лицемерия, сложных взаимоотношений, глупой и ненужной «мишуры». Ему больше не хочется тратить время на все это. Однако жизнь сводит его с Анной Авериной — девушкой, которая заставляет его вновь почувствовать то, что давно забыто. Николая в Анне привлекают честность, искренность, непосредственность. Она выбивается из лицемерного дворянского общества — в ней он видит что-то живое, огонек надежды на возвращение в «мирскую» жизнь.

Где нашли сеттинг для «Истории его служанки» — что это: реальные особ­няки ХIХ века? Декорации?

У нас два больших павильона. В одном находятся декорации домов Авериных и Спицыных, в другом — Шереметьевых. Мы периодически ходим друг к другу «в гости». Так постепенно складывается мир, в котором существуют разные семьи. Дом Шереметьева — это живая декорация: рабочие камины в каждой комнате, свечи, огромные потолки, настоящая библиотека, портреты родителей. Масштаб в «Истории его служанки» вообще впечатляет — в пер­вом сезоне будет девяносто серий.

Сколько-сколько?! Это же в три раза больше, чем во всех вышедших сезо­нах «Бриджертонов»!

Да, «История его служанки» — это наш ответ турецким сериалам. Огромный проект, рас­считанный на долгое зрительское путешествие. И важно: «История его служанки» актуальна, хотя формально речь у нас идет про ХIХ век. Да, эпохи проходят, но события, люди, пере­живания, чувства — не меняются. Порой мы не замечаем, как летит время: наша молодость проходит, дети взрослеют. Это повторяется ис­покон веков. И так у каждого поколения.

Плюс в сериале затронуты темы, инте­ресные людям разных возрастов. Есть со­всем юные Юлия Спицына и Роман Аве­рин, которые проживают первую любовь. Есть Анна Аверина и Николай Шереме­тьев — по идее, они должны были уже вступить в брак и завести семью, но по раз­ным причинам до сих пор этого не сделали. Есть давно женатые Елена и Илья Аверины и Екатерина и Петр Спицыны: их дети — как раз Анна, Роман и Юлия — уже вырос­ли, быт налажен, но у них свои сложности. Есть даже тетушка Николая, которая пы­тается женить его на своей воспитаннице, чтобы иметь влияние на племянника. В об­щем, что-то зрителям точно откликнется.

На Матвее: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Матвее: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA

Глава 4: Как гилти- плеже-сериалы противостоят трагизму реальности (строго по Бахтину!)

«История его служанки» — биндж-вотчинг в сеттинге условного ХIХ века. Его оба­ятельные герои, в отличие от хаотич­ной реальности, существуют по простым и вполне познаваемым законам. С ними не случится ничего трагичнее разбито­го сердца, а в финале (жанр обязывает!) ждет хеппи-энд.

Версия: «История ее служанки» — селфхелп-терапия для зрителей. Способ переключиться из реальности в фантазийное пространство, где всё в итоге будет хорошо. Пусть и не сразу. Согласны с трактовкой?

Да, такие проекты, как наш сериал, соз­даются, чтобы у людей был свой якорь. Или маяк. На случай, когда сложно, когда нужно отключиться от собственных про­блем. И вот зрители, ищущие поддержку, смогут долго (90 серий!) держаться за нашу историю. Знать: после трудного рабочего дня они приедут домой, увидят семью, включат наш сериал — и ненадолго забудут про все заботы.

Согласна, всем нам «Бриджертоны», «Эмили в Париже» или турецкие сериалы иногда нужны чуть больше артхаусных инди-драм.

Мне кажется, это просто разные формы зрительского опыта. Авторское кино — для катарсиса и рефлексий. Мелодрама­тический сериал — для отдыха и эмоциональной разгрузки. Ты переживаешь за героев, но понимаешь: их проблемы так или иначе будут разрешены. И наилучшим образом. Это дает ощущение эмоцио­нального комфорта. Мы живем в мире, перегруженном трагическими событиями. Один из способов защититься — переклю­чить фон происходящего. И насладиться красотой. Это не про эскапизм, это про способ выживания.

На Матвее: джинсы KARL LAGERFELD
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

На Матвее: джинсы KARL LAGERFELD

Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов

Стиль: Оксана Он

Продюсер: Екатерина Кузнецова

Свет: Павел Панкратов

Ассистент Продюсера: Арина Волнягина

Ассистенты стилиста: Арина Тарасова, Лилия Кабирова

Текст: Марта Никоян

Теги:
Герои кино
Материал из номера:
Июль
Рубрика:
Что смотреть дома
Люди:
Милана Бру, Матвей Лыков

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