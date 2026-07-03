Костюмная мелодрама «История его служанки» — главный гилти-плеже этого лета. Дано: супермодель и краш из петербургской актерской династии Матвей Лыков, лицо Gucci и Jil Sander времен Рафа Симонса, устраивает тотальный грозовой перевал ученице Табакова и Машкова Милане Бру. Сеттинг: классический ромком-движок «парень встречает девушку» помещен в фэнтези-обстоятельства XIX века. Олдмани-граф Николай Шереметьев (из Петербурга!) заключает пари с разоренной им дворянкой Анной Авериной (из Москвы!) — год работы горничной в обмен на имение.
Спойлер: к заветному «Да, я люблю тебя!» ведут 90 серий (первые объятия в 9-й, фейковая помолвка и украденный поцелуй — в 11-й!). А главный аттракцион на пути к хэппи-энду — не только эмоциональные качели. Но и дофаминовые платья с турнюрами и кринолинами: художница по костюмам и фэшн-икона Оксана Он замиксовала ампир, бидермейер и силуэты, как у Schiaparelli из 1930-х. Всем срочно смотреть на Иви!
Милана Бру
24-летняя актриса в «Истории его служанки» дает мастер-класс, как моментально влюбить в себя графа с избегающей привязанностью (а с ним и сотни тысяч зрителей!).
Матвей Лыков
Первый российский мужчина-супермодель стал лицом российской аристократии в кино: в «Истории его служанки» примерил дворянскую фамилию Шереметьев.
МИЛАНА БРУ
24-летняя актриса Милана Бру (звездный билет выдал Табаков, сквозь тернии актерских штудий провел Машков!) в «Истории его служанки» дает мастер-класс, как моментально влюбить в себя графа с избегающей привязанностью (а с ним и сотни тысяч зрителей!).
На Милане: майка KARL LAGERFELD
Глава 1: Как декодировать фэшн-пасхалки сериала
Шоустоппер «Истории его служанки» — костюмы, придуманные экс-директором отдела моды Glamour и SNC и стритстайл-иконой Оксаной Он. Дисклеймер: при просмотре сериала захочется постоянно нажимать на паузу, чтобы изучить все детали диснейкорных платьев, то как у Золушки, то как у Авроры и Белль. Сшито и украшено вручную! Оксана провела десятки часов в Ленинке, изучая все нюансы исторических лифов, пелерин и панье. И остановила выбор на комбинации силуэтов из разных периодов XIX века: от ампира до романтизма. Получился фантазийный микс: Netflix с «Бриджертонами» встречают принцесс Disney, на которых Оксана росла в нулевые. И важно: Он, большая поклонница подхода Уэса Андерсона, работает в «Истории его служанки» с колоркодами персонажей как с визуальными метафорами.
Ампирные девичьи платья а-ля Наташа Ростова на первом балу, нежно-голубой наряд с рукавами-буфами и сверхактуальным передником, как у диснеевской Золушки, — давайте декодируем, из чего состоит образ вашей Анны Авериной в «Истории его служанки». Придумано фэшн-визионером Оксаной Он.
У Оксаны потрясающее чутье — каждый костюм продуман до мелочей: от воротничка до запонок с гравировкой инициалов персонажа или корсетной броши. Например, у моей Анны на поясе рабочего платья висит наперсток, крошечный кошелек-кисет, использовавшийся на балах блокнот-карне с карандашиком и ключ от дома (а с ним и сердца!) Николая Шереметьева, героя Матвея Лыкова.
Спойлер для самых внимательных: грядущий тру-романс Анны и Николая сразу задан визуально. Они рифмуются: его цвет настроения и костюма — синий, ее — леденцовый небесно-голубой.
Да, Анна для Николая — надежда, что он еще может быть счастлив. И голубой цвет это символизирует. В костюмах Анны преобладают светло-лазоревый, мятный, белый и бежевый. Анна не про яркое и кричащее, она про наивность. И именно из этой наивности рождается и ее внутренняя сила. Вот такой парадокс. Снаружи она нежная, хрупкая, почти воздушная. Хотя внутри у нее — огонь. У Анны есть нарядные платья, но на каждый день она выбирает максимально простое. У Николая синий цвет отсылает к его военному прошлому, ассоциируется с униформой. Его сюртуки тоже чем-то похожи на мундир — Николай максимально закрытый человек в футляре и чаще всего застегнут на все пуговицы.
На Милане: юбка-баска MAISON MIRAE, пальто DIEGO M
Глава 2: Как ньюкамеру пройти кастинг на главную роль с первой пробы
У 24-летней Миланы Бру случился моментальный мэтч с органикой ее героини — жовиальной и деятельной Анны Авериной. Совпали бунинское легкое дыхание и дерзость джейн-остиновской Элизабет Беннет. И да, это Милана исполнила кавер на «Он тебя целует» группы «Руки Вверх!» — музыкальный рефрен сериала, где слова куплета заменены на письмо Татьяны из «Евгения Онегина».
Кто такая Милана Бру? Что все должны знать про выпускницу Школы Табакова?
Что я училась у великих мастеров — Олега Павловича Табакова и Владимира Львовича Машкова. Поступление в Школу Табакова стало невероятным шансом для меня, обычной девочки из Курска (придуманная Табаковым в нулевых актерская Школа-пансион для талантливых подростков, куда можно поступить после 9-го класса. — Прим. ред.). Я за него очень благодарна жизни. И продолжаю постоянно учиться новому, познавать мир и себя через профессию. Мне интересно постоянно бросать себе вызов. Например, я уже играла на пяти иностранных языках: арабском, французском, памирском, немецком и итальянском. А еще для своих ролей освоила метание ножей, стрельбу из лука, верховую езду и многое другое.
Похожи ли Милана Бру и Анна Аверина?
В чем-то да, но Анна гораздо смелее меня. Зато я не так резка в выражениях, не так наивна. Хотя Аверина остроумная, образованная, с сильным характером, но идет на поводу у эмоций. Как говорит креативный продюсер «Истории ее служанки» Тимофей Шарипов: «Эмоция летит впереди Анны. Сначала в комнату врывается эмоция, а уже затем вбегает Аверина». Это отличает Аверину как от других персонажей, так и от меня.
Удивительно: я была одной из первых актрис, кого попробовали на роль Авериной. Еще один наш креативный продюсер, Марина Никольская, тогда сказала: «Я нашла Анну». С того момента прошел почти год, команда посмотрела огромное число других прекрасных артисток, но в итоге сыграть Аверину предложили мне. Отдать главную роль немедийной актрисе — большой риск, но команда его приняла.
Из чего вообще состоит лор Авериной? Как вы готовились: пересматривали «Бриджертонов», перечитывали «Грозовой перевал» и «Гордость и предубеждение»?
Я отучалась от исторических привычек! Объясню. «История его служанки» — мой четвертый исторический проект. Обычно я сильно погружаюсь в эпоху. Изучаю, как в тот период говорили, какими были манеры и так далее. Но наш сериал не про XIX век. Мы сознательно отступаем от исторической точности. Например, речь героев звучит намного современнее, чем было тогда принято. И это осознанное творческое решение. Мы хотим быть ближе к сегодняшнему зрителю и рассказываем историю на языке, который воспринимается живо и естественно. Поэтому и мне нужно было перестроить себя. Да, быть в старинном платье и декорациях особняка, но по-актерски существовать не так тяжеловесно, как принято в классических исторических проектах.
Зачем тогда переносить действие в другое время? С героями из 2020-х зрителям как будто было бы намного проще себя ассоциировать.
Дело в том, что технологии убивают драматургию. Расскажу на примере, что имею в виду. Представьте: в 2020-х вы признаетесь в любви в мессенджере. Внезапно передумываете — и все просто. Сообщение удалено. История закончена. А в XIX веке все было бы иначе. Вы отправили письмо, но решили его отозвать. Раз — и вы уже мчитесь верхом во всю прыть, пытаясь догнать гонца. Не успеваете. Решение — незаметно выкрасть письмо. Вы похищаете корреспонденцию. И вот, счастливая развязка? А нет, вы украли не то письмо! Так возникает драматургия, напряжение, жизнь. Технологии делают мир быстрее и удобнее, но не острее.
На Милане: джинсы KARL LAGERFELD, платье MAISON MIRAE
На Матвее: KARL LAGERFELD
МАТВЕЙ ЛЫКОВ
Первый российский мужчина-супермодель Матвей Лыков стал лицом российской аристократии в кино: в «Истории его служанки» примерил дворянскую фамилию Шереметьев и сыграл Анатоля Курагина в грядущей экранизации «Войны и мира».
Глава 3: Как воссоздать интерьеры и балы ХIХ века и при чем тут видеоигра Hogwarts Legacy
Масштабный сериал в 90 (sic!) эпизодов в первом сезоне cнимают несколько постановочных команд одновременно: за каждой парой центральных персонажей закреплен свой юнит. Архивные виды Москвы, парковую зелень а-ля Коломенское и бальные залы с колоннами дорического ордера в «Истории его служанки» создавали на гигантском LED- экране — на игровом движке Unreal Engine. Это на нем разработаны самые залипательные видеоэкшны Fortnite и Hogwarts Legacy. Актеров массовых сцен частично заменили на ИИ-генерации. А вот живущий у Спицыных попугай в причудливой деревянной клетке — настоящий.
Ваш граф Шереметьев в «Истории его служанки» — классический байронический герой. Внешне холодный посттравматик с надломленной психикой, золотым сердцем и специфическим чувством юмора. Бросает вызов местному обществу: разоряет то ли в штосс, то ли в бостон главу знатной фамилии Авериных и от скуки предлагает его дочери пойти к нему на год в служанки, чтобы искупить карточный долг родителя. Хотим версию Николая Шереметьева и Матвея Лыкова: о чем вообще сериал?
Для меня он — о жизни «в миру». Мой герой, граф Николай Шереметьев, возвращается с войны домой, в обычную жизнь. Это дается ему очень непросто. Все, что происходит вокруг, будто потеряло всякий смысл. На войне все четко делилось на черное и белое. Там не было лицемерия, сложных взаимоотношений, глупой и ненужной «мишуры». Ему больше не хочется тратить время на все это. Однако жизнь сводит его с Анной Авериной — девушкой, которая заставляет его вновь почувствовать то, что давно забыто. Николая в Анне привлекают честность, искренность, непосредственность. Она выбивается из лицемерного дворянского общества — в ней он видит что-то живое, огонек надежды на возвращение в «мирскую» жизнь.
Где нашли сеттинг для «Истории его служанки» — что это: реальные особняки ХIХ века? Декорации?
У нас два больших павильона. В одном находятся декорации домов Авериных и Спицыных, в другом — Шереметьевых. Мы периодически ходим друг к другу «в гости». Так постепенно складывается мир, в котором существуют разные семьи. Дом Шереметьева — это живая декорация: рабочие камины в каждой комнате, свечи, огромные потолки, настоящая библиотека, портреты родителей. Масштаб в «Истории его служанки» вообще впечатляет — в первом сезоне будет девяносто серий.
Сколько-сколько?! Это же в три раза больше, чем во всех вышедших сезонах «Бриджертонов»!
Да, «История его служанки» — это наш ответ турецким сериалам. Огромный проект, рассчитанный на долгое зрительское путешествие. И важно: «История его служанки» актуальна, хотя формально речь у нас идет про ХIХ век. Да, эпохи проходят, но события, люди, переживания, чувства — не меняются. Порой мы не замечаем, как летит время: наша молодость проходит, дети взрослеют. Это повторяется испокон веков. И так у каждого поколения.
Плюс в сериале затронуты темы, интересные людям разных возрастов. Есть совсем юные Юлия Спицына и Роман Аверин, которые проживают первую любовь. Есть Анна Аверина и Николай Шереметьев — по идее, они должны были уже вступить в брак и завести семью, но по разным причинам до сих пор этого не сделали. Есть давно женатые Елена и Илья Аверины и Екатерина и Петр Спицыны: их дети — как раз Анна, Роман и Юлия — уже выросли, быт налажен, но у них свои сложности. Есть даже тетушка Николая, которая пытается женить его на своей воспитаннице, чтобы иметь влияние на племянника. В общем, что-то зрителям точно откликнется.
На Матвее: свитер RALPH LAUREN, брошь POLINA MIRCHEVA
Глава 4: Как гилти- плеже-сериалы противостоят трагизму реальности (строго по Бахтину!)
«История его служанки» — биндж-вотчинг в сеттинге условного ХIХ века. Его обаятельные герои, в отличие от хаотичной реальности, существуют по простым и вполне познаваемым законам. С ними не случится ничего трагичнее разбитого сердца, а в финале (жанр обязывает!) ждет хеппи-энд.
Версия: «История ее служанки» — селфхелп-терапия для зрителей. Способ переключиться из реальности в фантазийное пространство, где всё в итоге будет хорошо. Пусть и не сразу. Согласны с трактовкой?
Да, такие проекты, как наш сериал, создаются, чтобы у людей был свой якорь. Или маяк. На случай, когда сложно, когда нужно отключиться от собственных проблем. И вот зрители, ищущие поддержку, смогут долго (90 серий!) держаться за нашу историю. Знать: после трудного рабочего дня они приедут домой, увидят семью, включат наш сериал — и ненадолго забудут про все заботы.
Согласна, всем нам «Бриджертоны», «Эмили в Париже» или турецкие сериалы иногда нужны чуть больше артхаусных инди-драм.
Мне кажется, это просто разные формы зрительского опыта. Авторское кино — для катарсиса и рефлексий. Мелодраматический сериал — для отдыха и эмоциональной разгрузки. Ты переживаешь за героев, но понимаешь: их проблемы так или иначе будут разрешены. И наилучшим образом. Это дает ощущение эмоционального комфорта. Мы живем в мире, перегруженном трагическими событиями. Один из способов защититься — переключить фон происходящего. И насладиться красотой. Это не про эскапизм, это про способ выживания.
На Матвее: джинсы KARL LAGERFELD
Фото и арт-дирекшн: Дамир Жукенов
Стиль: Оксана Он
Продюсер: Екатерина Кузнецова
Свет: Павел Панкратов
Ассистент Продюсера: Арина Волнягина
Ассистенты стилиста: Арина Тарасова, Лилия Кабирова
Текст: Марта Никоян
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