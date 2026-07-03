Глава 2: Как ньюкамеру пройти кастинг на главную роль с первой пробы

У 24-летней Миланы Бру случился момен­тальный мэтч с органикой ее героини — жовиальной и деятельной Анны Авери­ной. Совпали бунинское легкое дыхание и дерзость джейн-остиновской Элиза­бет Беннет. И да, это Милана исполнила кавер на «Он тебя целует» группы «Руки Вверх!» — музыкальный рефрен сериала, где слова куплета заменены на письмо Та­тьяны из «Евгения Онегина».

Кто такая Милана Бру? Что все долж­ны знать про выпускницу Школы Табакова?

Что я училась у великих мастеров — Олега Павловича Табакова и Владимира Львовича Машкова. Поступление в Школу Табакова стало невероятным шансом для меня, обыч­ной девочки из Курска (придуманная Таба­ковым в нулевых актерская Школа-пансион для талантливых подростков, куда можно поступить после 9-го класса. — Прим. ред.). Я за него очень благодарна жизни. И продол­жаю постоянно учиться новому, познавать мир и себя через профессию. Мне интересно постоянно бросать себе вызов. Например, я уже играла на пяти иностранных языках: арабском, французском, памирском, немец­ком и итальянском. А еще для своих ролей освоила метание ножей, стрельбу из лука, верховую езду и многое другое.

Похожи ли Милана Бру и Анна Аве­рина?

В чем-то да, но Анна гораздо смелее меня. Зато я не так резка в выражениях, не так наивна. Хотя Аверина остроумная, образо­ванная, с сильным характером, но идет на поводу у эмоций. Как говорит креативный продюсер «Истории ее служанки» Тимофей Шарипов: «Эмоция летит впереди Анны. Сначала в комнату врывается эмоция, а уже затем вбегает Аверина». Это отличает Авери­ну как от других персонажей, так и от меня.

Удивительно: я была одной из первых актрис, кого попробовали на роль Авери­ной. Еще один наш креативный продюсер, Марина Никольская, тогда сказала: «Я на­шла Анну». С того момента прошел поч­ти год, команда посмотрела огромное чис­ло других прекрасных артисток, но в итоге сыграть Аверину предложили мне. Отдать главную роль немедийной актрисе — боль­шой риск, но команда его приняла.

Из чего вообще состоит лор Авериной? Как вы готовились: пересматрива­ли «Бриджертонов», перечитывали «Грозовой перевал» и «Гордость и предубеждение»?

Я отучалась от исторических привычек! Объясню. «История его служанки» — мой четвертый исторический проект. Обычно я сильно погружаюсь в эпоху. Изучаю, как в тот период говорили, какими были манеры и так далее. Но наш сериал не про XIX век. Мы сознательно отступаем от исторической точности. Например, речь героев звучит намного современнее, чем было тогда при­нято. И это осознанное творческое решение. Мы хотим быть ближе к сегодняшнему зрителю и рассказываем историю на языке, который воспринимается живо и естествен­но. Поэтому и мне нужно было перестроить себя. Да, быть в старинном платье и декора­циях особняка, но по-актерски существовать не так тяжеловесно, как принято в классиче­ских исторических проектах.

Зачем тогда переносить действие в другое время? С героями из 2020-х зрителям как будто было бы намного проще себя ассоциировать.

Дело в том, что технологии убивают дра­матургию. Расскажу на примере, что имею в виду. Представьте: в 2020-х вы призна­етесь в любви в мессенджере. Внезапно передумываете — и все просто. Сообщение удалено. История закончена. А в XIX веке все было бы иначе. Вы отправили письмо, но решили его отозвать. Раз — и вы уже мчи­тесь верхом во всю прыть, пытаясь догнать гонца. Не успеваете. Решение — незаметно выкрасть письмо. Вы похищаете корреспон­денцию. И вот, счастливая развязка? А нет, вы украли не то письмо! Так возникает дра­матургия, напряжение, жизнь. Технологии делают мир быстрее и удобнее, но не острее.