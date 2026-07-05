Как ученики Сокурова Андрей Натоцинский и Сергей Кальварский снимают фильмы о патриархах российской культуры: от Клеймана до Устюгова

Натоцинский: Мне когда-то мой учитель Римма Гавриловна Солнцева сказала: не слушайте тех, кто вас хвалит, слушайте тех, кто вас критикует, ведь они знают ваши недостатки по-настоящему.

Кальварский: Это то, о чем Александр Николаевич говорит: обращайте внимание не на победы, а на свои поражения.

Генералова: Но вы, Андрей, были актером, это публичная профессия.

Натоцинский: Давайте мы похороним эту часть моей биографии и не будем ее касаться. Я давно не занимаюсь этим, и не просто так. Здесь вы должны спросить про Юру Борисова, который мой однокурсник.

Генералова: Заметьте, не я этот вопрос задала.

Натоцинский: Мне кажется, Юра более чем достоин, чтобы его обсудить. Может быть, делают это не с того градуса, не с того ракурса. Вообще, феномен Юры в том, что в нем есть что-то очень важное, что чувствуют все, но выразить это глубинно не совсем получается. И использовать в кино тоже. Идут по вершкам. Честно говоря, удивительно видеть ведущего молодого актера современности, для которого единственная и естественная ценность — сохранение человеческого в себе. Он прекрасный отец, прекрасный друг, невероятный коллега. Когда я приехал к нему в гости уже после «Оскара», был поражен, что его простота… она, может, еще и усилилась.

Кальварский: Юра всегда наг перед нами — со всеми инстинктами, желаниями, порывами, чувствами. Он настоящее, в великолепном смысле, животное.