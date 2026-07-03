Что смотреть дома на этой неделе: «Дьявол носит Prada 2», сериал «Эль» и «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун

А также — комедия «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич, пятый сезон «Мажора», продолжения «Укрытия» и «Людей Икс '97» плюс «Красота» Сарика Андреасяна и док «Кошмарные соседи». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Дьявол носит Prada 2» / The Devil Wears Prada 2 (18+)
Сиквел знаменитой мелодрамы об изнанке фэшн-индустрии (первый фильм вышел 20 лет назад): к своим ролям вернулись Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй и Эмили Блант. Режиссером выступил автор оригинала Дэвид Фрэнкел, а в списке актеров значатся также Сидни Суини, Кеннет Брана, Джастин Теру и Люси Лью. Подробнее о картине мы рассказывали в нашей рецензии.
С 30 июня, Prime Video, Apple TV
Сериал «Эль» / Elle, премьера (18+)
Приквел популярной дилогии «Блондинка в законе», рассказывающий о школьных годах юристки Эль Вудс (Лекси Майнтри из «Молодых людей»). Шоураннерами проекта стали Лаура Киттрелл («Белая ворона») и Кэролайн Дрис («Дневники вампира»), а продюсером — Риз Уизерспун, игравшая главную роль в оригинале.
С 1 июля, Prime Video
Фильм «Энола Холмс 3» / Enola Holmes 3, премьера (18+)
Финал саги о сестре Шерлока Холмса в исполнении звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун — в третьей части девушка готовится к свадьбе с лордом Тьюксбери (Луи Патридж), однако в этот момент ее брат (Генри Кавилл) бесследно пропадает. Также в фильме снялись Химеш Патель, Хелена Бонем Картер и Шэрон Дункан-Брюстер, а режиссером выступил автор «Точки кипения» и «Переходного возраста» Филип Барантини.
С 1 июля, Netflix
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Зовите Витю!», премьера (16+)
По сюжету комедийного сериала главный дар экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев) — разводить отчаявшихся людей на деньги. На Витю выходит блогерша Саша (Саша Бортич), которая мечтаает снять разгромное разоблачение. «Экстрасенс» начинает видеть духов по-настоящему, и Саша решает, что это шанс снять ролик-сенсацию. Режиссером выступил дебютант Денис Тяпичев. Подробнее — в рецензии Собака.ru.
С 1 июля, «Кион»
Сериал «Красота», премьера (18+)
Сериал Сарика Андреасяна о первом в Советском Союзе конкурсе красоты в 1989 году — Екатерина Стулова играет директора ДК, в котором она с массой разнообразных трудностей пытается его провести. Также в проекте снялись Николай Шрайбер, Алена Хмельницкая, Евгений Сидихин и Маргарита Дьяченкова.
С 1 июля, «Кион»
Сериал «Люди Икс '97» / X-Men '97, 2 сезон (18+)
Основанный на комиксах Marvel мультсериал 1990-х был одним из самых популярных шоу в истории. Новые проект — прямое продолжение оригинала. Он даже начинается ровно с тех событий, на которых тот оборвался.
Команда супергероев вновь спасает мир ото зла после прощания со своим лидером Чарльзом Ксавье. Новым наставником становится Циклоп, и да, Магнето тоже вскоре объявится. Разработкой проекта занимался Бо ДеМайо, работавший над «Ведьмаком». Во втором сезоне ООН признает мутантов супергероями, но довольны этим далеко не все.
С 1 июля, Disney+
Сериал «Кошмарные соседи» / Worst Neighbor Ever, премьера (18+)
Документальный проект, спродюсированный Джейсоном Блумом — вполне можно назвать его наследником хита Netflix «Кошмарный квартирант», только здесь показывают истории людей, чью жизнь превратили в сущий ад соседи. Фактуры много: интервью участников, реконструкции и записи с нагрудных камер полицейских.
С 1 июля, Netflix
Сериал «Укрытие» / Silo, 3 сезон (18+)
Продолжение сай-фай-триллера с Ребеккой Фергюсон о постапокалиптическом мире будущего (основано на романах Хью Хоуи). Напомним, по сюжету поверхность Земли становится токсичной, а человечество переселяется в бункер глубиной в 144 этажа. Выходить из него строго запрещено. Инженер Джульетта начинает сомневаться, что людям говорят правду, и выбирается наружу. Третий сезон станет для истории предпоследним — также шоураннер Грэм Йост заявил, что сценарий финальных серий уже готов.
С 3 июля, Apple TV
«Мажор», 5 сезон (18+)
Уже пятый по счету сезон криминально-детективного сериала с Павлом Прилучным, который стал прямым продолжением полного метра «Мажор в Дубае». По сюжету Игорь Соколовский вместе с дочерью переезжает на берег Черного моря и хочет перезагрузить свою жизнь, однако все снова идет наперекосяк. Главного антагониста-мошенника Берта сыграл Кирилл Кяро.
С 4 июля, «Кинопоиск»
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